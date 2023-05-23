https://sputniknews.com.tr/20230523/fransa-ukraynaya-guvenlik-garantileri-vermeye-haziriz-1071475040.html
Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız
Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız
Fransa Dışişleri Bakanlığı, NATO ortaklarıyla birlikte Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunma konusunda anlaşma imzalamaya hazır olduklarını duyurdu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T21:46+0300
2023-05-23T21:46+0300
2023-05-23T21:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
fransa
nato
güvenlik garantileri
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Fransa, Ukrayna’ya uzun vadede kendisini savunmasına ve gelecekte kendisine karşı olası saldırıları önlemesine yardımcı olacak güvenlik garantileri sağlama amacıyla Ukrayna ile anlaşma imzalamaya hazır” ifadelerine yer verdi.Açıklamada, Paris'in ortaklarıyla birlikte 'Ukrayna'ya uzun vadede ekonominin tüm sektörlerinde sağlanacak en iyi destek biçimi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü' kaydedildi.Daha önce ABD ve müttefiklerinin Ukrayna için İsrail’e benzer güvenlik modelinin sağlanması fikrini görüştüğü iddia edilmişti.Washington yönetiminin Ukrayna’nın güvenliğine ilişkin anlaşmada ana garantör olmaya hazır olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ab-savunma-bakanlari-kieve-yonelik-askeri-yardimin-yeni-dilimi-uzerinde-anlasamadi-1071462605.html
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ukrayna, fransa, nato, güvenlik garantileri
ukrayna, fransa, nato, güvenlik garantileri
Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, NATO ortaklarıyla birlikte Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunma konusunda anlaşma imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Fransa, Ukrayna’ya uzun vadede kendisini savunmasına ve gelecekte kendisine karşı olası saldırıları önlemesine yardımcı olacak güvenlik garantileri sağlama amacıyla Ukrayna ile anlaşma imzalamaya hazır” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Paris'in ortaklarıyla birlikte 'Ukrayna'ya uzun vadede ekonominin tüm sektörlerinde sağlanacak en iyi destek biçimi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü' kaydedildi.
Daha önce ABD ve müttefiklerinin Ukrayna için İsrail’e benzer güvenlik modelinin sağlanması fikrini görüştüğü iddia edilmişti.
Washington yönetiminin Ukrayna’nın güvenliğine ilişkin anlaşmada ana garantör olmaya hazır olduğu belirtilmişti.