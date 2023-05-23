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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/fransa-ukraynaya-guvenlik-garantileri-vermeye-haziriz-1071475040.html
Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız
Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız
Fransa Dışişleri Bakanlığı, NATO ortaklarıyla birlikte Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunma konusunda anlaşma imzalamaya hazır olduklarını duyurdu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T21:46+0300
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fransa
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güvenlik garantileri
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Fransa, Ukrayna’ya uzun vadede kendisini savunmasına ve gelecekte kendisine karşı olası saldırıları önlemesine yardımcı olacak güvenlik garantileri sağlama amacıyla Ukrayna ile anlaşma imzalamaya hazır” ifadelerine yer verdi.Açıklamada, Paris'in ortaklarıyla birlikte 'Ukrayna'ya uzun vadede ekonominin tüm sektörlerinde sağlanacak en iyi destek biçimi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü' kaydedildi.Daha önce ABD ve müttefiklerinin Ukrayna için İsrail’e benzer güvenlik modelinin sağlanması fikrini görüştüğü iddia edilmişti.Washington yönetiminin Ukrayna’nın güvenliğine ilişkin anlaşmada ana garantör olmaya hazır olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ab-savunma-bakanlari-kieve-yonelik-askeri-yardimin-yeni-dilimi-uzerinde-anlasamadi-1071462605.html
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ukrayna, fransa, nato, güvenlik garantileri

Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız

21:46 23.05.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, NATO ortaklarıyla birlikte Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunma konusunda anlaşma imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Fransa, Ukrayna’ya uzun vadede kendisini savunmasına ve gelecekte kendisine karşı olası saldırıları önlemesine yardımcı olacak güvenlik garantileri sağlama amacıyla Ukrayna ile anlaşma imzalamaya hazır” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Paris'in ortaklarıyla birlikte 'Ukrayna'ya uzun vadede ekonominin tüm sektörlerinde sağlanacak en iyi destek biçimi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü' kaydedildi.
Daha önce ABD ve müttefiklerinin Ukrayna için İsrail’e benzer güvenlik modelinin sağlanması fikrini görüştüğü iddia edilmişti.
Washington yönetiminin Ukrayna’nın güvenliğine ilişkin anlaşmada ana garantör olmaya hazır olduğu belirtilmişti.
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