https://sputniknews.com.tr/20230523/ab-savunma-bakanlari-kieve-yonelik-askeri-yardimin-yeni-dilimi-uzerinde-anlasamadi-1071462605.html

AB savunma bakanları, Kiev'e yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde anlaşamadı

AB savunma bakanları, Kiev'e yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde anlaşamadı

AB ülkelerinin savunma bakanları, Kiev'e sunulacak yeni askeri yardım dilimi üzerinde anlaşma sağlayamadı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T18:32+0300

2023-05-23T18:32+0300

2023-05-23T18:32+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

yardım paketi

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Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel'deki toplantısına katıldı.Toplantıdan sonra gazetecilerin karşısına geçen Borrell, savunma bakanlarının Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde anlaşma sağlayamadığını söyledi.500 milyon euro tutarındaki 8. paketi halihazırda teklif ettiklerini ve müzakereleri sürdürdüklerini anlatan Borrell, "Bu haftadan itibaren yardımın teknik düzeyde onaylanmasının önündeki tüm engelleri sırayla aşacağımızı umuyorum. Bugün itibarıyla bu konuda ortak bir kararımız yok" dedi.AB ülkelerinin dışişleri bakanları da dün Brüksel'de bir toplantı yapmıştı.Toplantının ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev hükümetine yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde mutabakat sağlayamadıklarını ve Macar OTP bankasının Ukrayna'nın kara listesinden çıkarıldığı ana dek Avrupa Barış Fonu'dan Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 500 milyon euro tahsis edilmesini veto edeceklerini vurgulamıştı.

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