AB savunma bakanları, Kiev'e yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde anlaşamadı
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
AB ülkelerinin savunma bakanları, Kiev'e sunulacak yeni askeri yardım dilimi üzerinde anlaşma sağlayamadı.
Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel'deki toplantısına katıldı.
Toplantıdan sonra gazetecilerin karşısına geçen Borrell, savunma bakanlarının Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde anlaşma sağlayamadığını söyledi.
500 milyon euro tutarındaki 8. paketi halihazırda teklif ettiklerini ve müzakereleri sürdürdüklerini anlatan Borrell, "Bu haftadan itibaren yardımın teknik düzeyde onaylanmasının önündeki tüm engelleri sırayla aşacağımızı umuyorum. Bugün itibarıyla bu konuda ortak bir kararımız yok" dedi.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları da dün Brüksel'de bir toplantı yapmıştı.
Toplantının ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev hükümetine yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde mutabakat sağlayamadıklarını ve Macar OTP bankasının Ukrayna'nın kara listesinden çıkarıldığı ana dek Avrupa Barış Fonu'dan Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 500 milyon euro tahsis edilmesini veto edeceklerini vurgulamıştı.
Toplantıdan sonra gazetecilerin karşısına geçen Borrell, savunma bakanlarının Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde anlaşma sağlayamadığını söyledi.
500 milyon euro tutarındaki 8. paketi halihazırda teklif ettiklerini ve müzakereleri sürdürdüklerini anlatan Borrell, "Bu haftadan itibaren yardımın teknik düzeyde onaylanmasının önündeki tüm engelleri sırayla aşacağımızı umuyorum. Bugün itibarıyla bu konuda ortak bir kararımız yok" dedi.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları da dün Brüksel'de bir toplantı yapmıştı.
Toplantının ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev hükümetine yönelik askeri yardımın yeni dilimi üzerinde mutabakat sağlayamadıklarını ve Macar OTP bankasının Ukrayna'nın kara listesinden çıkarıldığı ana dek Avrupa Barış Fonu'dan Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 500 milyon euro tahsis edilmesini veto edeceklerini vurgulamıştı.