https://sputniknews.com.tr/20230313/tahil-anlasmasindan-sonra-avrupada-bugday-fiyati-yuzde-13-dustu--1068196939.html
Tahıl anlaşmasından sonra Avrupa’da buğday fiyatı yüzde 13 düştü
Tahıl anlaşmasından sonra Avrupa’da buğday fiyatı yüzde 13 düştü
Rusya Tahıl Birliği Analiz Departmanı Başkanı Yelena Tyurina, tahıl anlaşması imzalandıktan sonra Avrupa’daki buğday fiyatının yüzde 13, Rus ürünleri... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:13+0300
2023-03-13T17:13+0300
2023-03-13T17:14+0300
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rusya
tahıl
anlaşma
buğday
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Tyurina, “Fiyatlardaki zirve 10 Mart 2022 ile haziran ortasına kadarki dönemde oldu.Tahıl anlaşması imzalandıktan sonra fiyatlarda oldukça büyük düşüş yaşandı. Anlaşma imzalandıktan sonra Avrupa’daki fiyatlar yüzde 13 düştü. Rus buğdayındaki fiyat düşüşü daha büyük, yüzde 17” açıklamasında bulundu. Tahıl anlaşması imzalanmadan önce Fransa’da buğdayın fiyatı ton başına 345 dolar olduğunu anımsatan Tyurina, şu anda bu fiyatın 301 dolar olduğunu belirterek, “Sezon boyunca indirim ton başına ortalama 20 dolar seviyesinde kalıyor. İndirim, FOB’da (tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyınca sorumluluğunu yerine getirmesi) 4. sınıf Rus buğdayının Avrupa buğdayı karşısındaki fiyat üstünlüğüne denir” dedi. Rusya’dan tahıl ihracatının 1 Temmuz 2022 – 1 Mart 2023 döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 14 büyüyerek 39 milyon ton olarak gerçekleştiğini anlatan Tyurina, buğday ihracatının yüzde 18 büyümeyle 34 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirterek, “Yurtdışına mısır ve arpa teslimatı azaldı” diye ekledi.
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rusya, tahıl, anlaşma, buğday
rusya, tahıl, anlaşma, buğday
Tahıl anlaşmasından sonra Avrupa’da buğday fiyatı yüzde 13 düştü
17:13 13.03.2023 (güncellendi: 17:14 13.03.2023) Abone ol
Rusya Tahıl Birliği Analiz Departmanı Başkanı Yelena Tyurina, tahıl anlaşması imzalandıktan sonra Avrupa’daki buğday fiyatının yüzde 13, Rus ürünleri fiyatlarındaki düşüşün de yüzde 17 olduğunu belirtti.
Tyurina, “Fiyatlardaki zirve 10 Mart 2022 ile haziran ortasına kadarki dönemde oldu.Tahıl anlaşması imzalandıktan sonra fiyatlarda oldukça büyük düşüş yaşandı. Anlaşma imzalandıktan sonra Avrupa’daki fiyatlar yüzde 13 düştü. Rus buğdayındaki fiyat düşüşü daha büyük, yüzde 17” açıklamasında bulundu.
Tahıl anlaşması imzalanmadan önce Fransa’da buğdayın fiyatı ton başına 345 dolar olduğunu anımsatan Tyurina, şu anda bu fiyatın 301 dolar olduğunu belirterek, “Sezon boyunca indirim ton başına ortalama 20 dolar seviyesinde kalıyor. İndirim, FOB’da (tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyınca sorumluluğunu yerine getirmesi) 4. sınıf Rus buğdayının Avrupa buğdayı karşısındaki fiyat üstünlüğüne denir” dedi.
Rusya’dan tahıl ihracatının 1 Temmuz 2022 – 1 Mart 2023 döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 14 büyüyerek 39 milyon ton olarak gerçekleştiğini anlatan Tyurina, buğday ihracatının yüzde 18 büyümeyle 34 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirterek, “Yurtdışına mısır ve arpa teslimatı azaldı” diye ekledi.