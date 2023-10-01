https://sputniknews.com.tr/20231001/eski-pentagon-danismanindan-abd-icin-iki-secenek-ya-ukraynadan-vazgececek-ya-da-asker-gonderecek-1075920916.html

Eski Pentagon danışmanından ABD için iki seçenek: Ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek

Eski Pentagon danışmanından ABD için iki seçenek: Ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek

Emekli Albay McGregor, Ukrayna'da tansiyon düşmezse Rusya ile doğrudan savaş riski çok yüksek olduğunu belirtti. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T13:55+0300

2023-10-01T13:55+0300

2023-10-01T13:56+0300

ukrayna krizi

üçüncü dünya savaşı

ukrayna

ukrayna krizi

abd

pentagon

douglas mcgregor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/02/1056033401_0:48:921:566_1920x0_80_0_0_bd5c28b3fd2c3b0fed742b0be544ecab.jpg

Pentagon eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, ABD'nin Ukrayna'daki gerginliğin daha da artması nedeniyle ya yenilgiyi kabul etmesi ya da Ukrayna'ya birliklerini göndermesi gerekeceğini söyledi.Sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı eski danışmanı, Ukrayna'ya süren yardımlar nedeniyle küresel anlamda gerilimin arttığına dikkat çekerek "Artık Rusya ile doğrudan savaş riski çok büyük olduğu için daha fazla bir şey yapamayız dememiz gereken bir noktaya geldik. Aksi durumda bu gerilimde daha da derinlere inip kendi birliklerimizi Ukrayna’da kullanmaktan söz edeceğiz” dedi.ABD’nin ikinci senaryoya hazır olmadığının da altını çizen McGregor, mesajını “Artık barış yapın!’ diyerek sonlandırdı.Yakın zamanda İngiliz medyası, Kiev’i ziyaret eden yeni Savunma Bakanı Grant Shapps'a atıfta bulunarak, Londra'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ilk kez birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231001/abd-kongresi-ingilterenin-ukraynaya-asker-gonderme-karari-ucuncu-dunya-savasinin-baslangici-olur-1075920492.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üçüncü dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, douglas mcgregor