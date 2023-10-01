https://sputniknews.com.tr/20231001/eski-pentagon-danismanindan-abd-icin-iki-secenek-ya-ukraynadan-vazgececek-ya-da-asker-gonderecek-1075920916.html
Eski Pentagon danışmanından ABD için iki seçenek: Ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
Eski Pentagon danışmanından ABD için iki seçenek: Ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
Emekli Albay McGregor, Ukrayna'da tansiyon düşmezse Rusya ile doğrudan savaş riski çok yüksek olduğunu belirtti. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T13:55+0300
2023-10-01T13:55+0300
2023-10-01T13:56+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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pentagon
douglas mcgregor
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Pentagon eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, ABD'nin Ukrayna'daki gerginliğin daha da artması nedeniyle ya yenilgiyi kabul etmesi ya da Ukrayna'ya birliklerini göndermesi gerekeceğini söyledi.Sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı eski danışmanı, Ukrayna'ya süren yardımlar nedeniyle küresel anlamda gerilimin arttığına dikkat çekerek "Artık Rusya ile doğrudan savaş riski çok büyük olduğu için daha fazla bir şey yapamayız dememiz gereken bir noktaya geldik. Aksi durumda bu gerilimde daha da derinlere inip kendi birliklerimizi Ukrayna’da kullanmaktan söz edeceğiz” dedi.ABD’nin ikinci senaryoya hazır olmadığının da altını çizen McGregor, mesajını “Artık barış yapın!’ diyerek sonlandırdı.Yakın zamanda İngiliz medyası, Kiev’i ziyaret eden yeni Savunma Bakanı Grant Shapps'a atıfta bulunarak, Londra'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ilk kez birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231001/abd-kongresi-ingilterenin-ukraynaya-asker-gonderme-karari-ucuncu-dunya-savasinin-baslangici-olur-1075920492.html
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üçüncü dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, douglas mcgregor
üçüncü dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, douglas mcgregor
Eski Pentagon danışmanından ABD için iki seçenek: Ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
13:55 01.10.2023 (güncellendi: 13:56 01.10.2023) Abone ol
Emekli Albay McGregor, Ukrayna'da tansiyon düşmezse Rusya ile doğrudan savaş riski çok yüksek olduğunu belirtti.
Pentagon eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, ABD'nin Ukrayna'daki gerginliğin daha da artması nedeniyle ya yenilgiyi kabul etmesi ya da Ukrayna'ya birliklerini göndermesi gerekeceğini söyledi.
Sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı eski danışmanı, Ukrayna'ya süren yardımlar nedeniyle küresel anlamda gerilimin arttığına dikkat çekerek "Artık Rusya ile doğrudan savaş riski çok büyük olduğu için daha fazla bir şey yapamayız dememiz gereken bir noktaya geldik. Aksi durumda bu gerilimde daha da derinlere inip kendi birliklerimizi Ukrayna’da kullanmaktan söz edeceğiz” dedi.
ABD’nin ikinci senaryoya hazır olmadığının da altını çizen McGregor, mesajını “Artık barış yapın!’ diyerek sonlandırdı.
Yakın zamanda İngiliz medyası, Kiev’i ziyaret eden yeni Savunma Bakanı Grant Shapps'a atıfta bulunarak, Londra'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ilk kez birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını bildirmişti.