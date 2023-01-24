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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/putinden-rusyanin-yeni-bolgelerinde-yasam-standardi-yukseltilsin-cagrisi-1066120999.html
Putin'den 'Rusya'nın yeni bölgelerinde yaşam standardı yükseltilsin' çağrısı
Putin'den 'Rusya'nın yeni bölgelerinde yaşam standardı yükseltilsin' çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin’e ülkenin yeni bölgelerinde yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik karar alma sürecini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T16:43+0300
2023-01-24T16:46+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
mihail mişustin
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Rusya lideri Putin, Rus hükümet üyeleri ile düzenlenen toplantıda Başbakan Mihail Mişustin’i geçtiğimiz eylül ayının sonunda Rusya’ya katılan yeni bölgelerinde yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik karar alma sürecini hızlandırmaya çağırdı. Putin, “Sosyal alanda da dahil olmak üzere, insanların yaşam standartlarının, gelir düzeylerinin vs. yükseltilmesi alanında çok çeşitli önlemler yelpazesi öngörülmüştü. Bu çalışmanın mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi için ilgili teknik kararların alınmasını hızlandırmanızı rica ederim” diye konuştu. Başbakan Mişustin ise Putin’e söz konusu çalışmaların yapılacağı konusunda güvence verdi. Rus lider geçen aralık ayında Rusya’nın yeni bölgelerinin nüfusunu desteklemek için gerekli her şeyin yapılmasının önemli olduğunu, yeni bölgelerin Rusya’daki alanlara entegre edilmesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söylemişti.
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rusya, vladimir putin, mihail mişustin
rusya, vladimir putin, mihail mişustin

Putin'den 'Rusya'nın yeni bölgelerinde yaşam standardı yükseltilsin' çağrısı

16:43 24.01.2023 (güncellendi: 16:46 24.01.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin’e ülkenin yeni bölgelerinde yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik karar alma sürecini hızlandırma çağrısında bulundu.
Rusya lideri Putin, Rus hükümet üyeleri ile düzenlenen toplantıda Başbakan Mihail Mişustin’i geçtiğimiz eylül ayının sonunda Rusya’ya katılan yeni bölgelerinde yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik karar alma sürecini hızlandırmaya çağırdı.
Putin, “Sosyal alanda da dahil olmak üzere, insanların yaşam standartlarının, gelir düzeylerinin vs. yükseltilmesi alanında çok çeşitli önlemler yelpazesi öngörülmüştü. Bu çalışmanın mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi için ilgili teknik kararların alınmasını hızlandırmanızı rica ederim” diye konuştu.
Başbakan Mişustin ise Putin’e söz konusu çalışmaların yapılacağı konusunda güvence verdi.
Rus lider geçen aralık ayında Rusya’nın yeni bölgelerinin nüfusunu desteklemek için gerekli her şeyin yapılmasının önemli olduğunu, yeni bölgelerin Rusya’daki alanlara entegre edilmesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söylemişti.
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