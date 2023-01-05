https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1065426983.html
Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi
Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T17:43+0300
2023-01-05T17:43+0300
2023-01-05T17:51+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c80aa2f2bbc7aa464b009e90504c7b41.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde esir değişimi çalışmalarının devam ettiğini, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda diplomatik katkı sağlayabileceklerini belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_29:0:1154:844_1920x0_80_0_0_9cffded8613597bd68151225999fd00b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi
17:43 05.01.2023 (güncellendi: 17:51 05.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde esir değişimi çalışmalarının devam ettiğini, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda diplomatik katkı sağlayabileceklerini belirtti.