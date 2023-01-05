Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde esir değişimi çalışmalarının devam ettiğini, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda diplomatik katkı sağlayabileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi

Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi

Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı © AA

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını iletti.