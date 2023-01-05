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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1065426983.html
Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi
Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T17:43+0300
2023-01-05T17:51+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde esir değişimi çalışmalarının devam ettiğini, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda diplomatik katkı sağlayabileceklerini belirtti.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi

17:43 05.01.2023 (güncellendi: 17:51 05.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde esir değişimi çalışmalarının devam ettiğini, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda diplomatik katkı sağlayabileceklerini belirtti.
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