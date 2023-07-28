https://sputniknews.com.tr/20230728/orban-avrupa-artik-ukraynaya-destek-verecek-gucte-degil-1074127863.html
Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil
Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil
Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması, ateşkesin sağlanması ve görüşmelerin başlaması gerektiğini söyleyen Macar lider Orban, Avrupa’nın ABD yaptığı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T22:01+0300
2023-07-28T22:01+0300
2023-07-28T22:01+0300
ukrayna krizi
viktor orban
rusya
macaristan
ukrayna
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte, “Amerikalılar her türlü finansal manipülasyon sayesinde büyük paralar kazanabiliyor, ama Avrupa farklı bir hikaye, buna alışık değil. Amerikalılar gibi kolay para kazanamıyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa ekonomisinin kötü durumda olduğunu kaydeden Macar lider, “Galiba savaş hiç bitmeyecek” dedi.ABD’deki 2024 başkanlık seçimlerinin Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğini etkileyeceğini söyleyen Orban, “Her şey Joe Biden'ın velaket savaşını bitirmeden mi yoksa ateşkes ve barışla mı seçime gitmek isteyeceğine bağlı” yorumunda bulundu.Ukrayna’daki çatışmanın Ukraynalılardan çok Batı ülkelerine lazım olduğunu iddia eden Macaristan Başbakanı, “Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti, sadece Batı’nın parası Ukrayna’yı canlı, Ukrayna ordusunu da savaşır durumda tutuyor. ABD sayısız milyarlar harcıyor. Ukrayna bağımsızlığını artık kaybetti. Çünkü mali geliri olmayan, kendi vatandaşlarını işle temin edemeyen, kendi savaşını finanse edemeyen ülke bağımsız değil” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230714/orban-ukraynanin-natoya-davet-edilmesi-yeni-dunya-savasina-yol-acardi-1073549094.html
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viktor orban, rusya, macaristan, ukrayna
Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil
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Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması, ateşkesin sağlanması ve görüşmelerin başlaması gerektiğini söyleyen Macar lider Orban, Avrupa’nın ABD yaptığı gibi 'büyük paralar kazanmaya' alışık olmadığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte, “Amerikalılar her türlü finansal manipülasyon sayesinde büyük paralar kazanabiliyor, ama Avrupa farklı bir hikaye, buna alışık değil. Amerikalılar gibi kolay para kazanamıyoruz” ifadesini kullandı.
Avrupa ekonomisinin kötü durumda olduğunu kaydeden Macar lider, “Galiba savaş hiç bitmeyecek” dedi.
ABD’deki 2024 başkanlık seçimlerinin Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğini etkileyeceğini söyleyen Orban, “Her şey Joe Biden'ın velaket savaşını bitirmeden mi yoksa ateşkes ve barışla mı seçime gitmek isteyeceğine bağlı” yorumunda bulundu.
Ukrayna’daki çatışmanın Ukraynalılardan çok Batı ülkelerine lazım olduğunu iddia eden Macaristan Başbakanı, “Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti, sadece Batı’nın parası Ukrayna’yı canlı, Ukrayna ordusunu da savaşır durumda tutuyor. ABD sayısız milyarlar harcıyor. Ukrayna bağımsızlığını artık kaybetti. Çünkü mali geliri olmayan, kendi vatandaşlarını işle temin edemeyen, kendi savaşını finanse edemeyen ülke bağımsız değil” diye konuştu.