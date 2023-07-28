https://sputniknews.com.tr/20230728/orban-avrupa-artik-ukraynaya-destek-verecek-gucte-degil-1074127863.html

Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil

Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil

Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması, ateşkesin sağlanması ve görüşmelerin başlaması gerektiğini söyleyen Macar lider Orban, Avrupa’nın ABD yaptığı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T22:01+0300

2023-07-28T22:01+0300

2023-07-28T22:01+0300

ukrayna krizi

viktor orban

rusya

macaristan

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062194357_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_e0aa30c40219471df122363d54fca204.jpg

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte, “Amerikalılar her türlü finansal manipülasyon sayesinde büyük paralar kazanabiliyor, ama Avrupa farklı bir hikaye, buna alışık değil. Amerikalılar gibi kolay para kazanamıyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa ekonomisinin kötü durumda olduğunu kaydeden Macar lider, “Galiba savaş hiç bitmeyecek” dedi.ABD’deki 2024 başkanlık seçimlerinin Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğini etkileyeceğini söyleyen Orban, “Her şey Joe Biden'ın velaket savaşını bitirmeden mi yoksa ateşkes ve barışla mı seçime gitmek isteyeceğine bağlı” yorumunda bulundu.Ukrayna’daki çatışmanın Ukraynalılardan çok Batı ülkelerine lazım olduğunu iddia eden Macaristan Başbakanı, “Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti, sadece Batı’nın parası Ukrayna’yı canlı, Ukrayna ordusunu da savaşır durumda tutuyor. ABD sayısız milyarlar harcıyor. Ukrayna bağımsızlığını artık kaybetti. Çünkü mali geliri olmayan, kendi vatandaşlarını işle temin edemeyen, kendi savaşını finanse edemeyen ülke bağımsız değil” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230714/orban-ukraynanin-natoya-davet-edilmesi-yeni-dunya-savasina-yol-acardi-1073549094.html

rusya

macaristan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, rusya, macaristan, ukrayna