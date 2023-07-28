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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/orban-avrupa-artik-ukraynaya-destek-verecek-gucte-degil-1074127863.html
Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil
Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil
Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması, ateşkesin sağlanması ve görüşmelerin başlaması gerektiğini söyleyen Macar lider Orban, Avrupa’nın ABD yaptığı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T22:01+0300
2023-07-28T22:01+0300
ukrayna krizi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte, “Amerikalılar her türlü finansal manipülasyon sayesinde büyük paralar kazanabiliyor, ama Avrupa farklı bir hikaye, buna alışık değil. Amerikalılar gibi kolay para kazanamıyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa ekonomisinin kötü durumda olduğunu kaydeden Macar lider, “Galiba savaş hiç bitmeyecek” dedi.ABD’deki 2024 başkanlık seçimlerinin Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğini etkileyeceğini söyleyen Orban, “Her şey Joe Biden'ın velaket savaşını bitirmeden mi yoksa ateşkes ve barışla mı seçime gitmek isteyeceğine bağlı” yorumunda bulundu.Ukrayna’daki çatışmanın Ukraynalılardan çok Batı ülkelerine lazım olduğunu iddia eden Macaristan Başbakanı, “Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti, sadece Batı’nın parası Ukrayna’yı canlı, Ukrayna ordusunu da savaşır durumda tutuyor. ABD sayısız milyarlar harcıyor. Ukrayna bağımsızlığını artık kaybetti. Çünkü mali geliri olmayan, kendi vatandaşlarını işle temin edemeyen, kendi savaşını finanse edemeyen ülke bağımsız değil” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230714/orban-ukraynanin-natoya-davet-edilmesi-yeni-dunya-savasina-yol-acardi-1073549094.html
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viktor orban, rusya, macaristan, ukrayna

Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil

22:01 28.07.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEKViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEK
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Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması, ateşkesin sağlanması ve görüşmelerin başlaması gerektiğini söyleyen Macar lider Orban, Avrupa’nın ABD yaptığı gibi 'büyük paralar kazanmaya' alışık olmadığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte, “Amerikalılar her türlü finansal manipülasyon sayesinde büyük paralar kazanabiliyor, ama Avrupa farklı bir hikaye, buna alışık değil. Amerikalılar gibi kolay para kazanamıyoruz” ifadesini kullandı.
Avrupa ekonomisinin kötü durumda olduğunu kaydeden Macar lider, “Galiba savaş hiç bitmeyecek” dedi.
ABD’deki 2024 başkanlık seçimlerinin Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğini etkileyeceğini söyleyen Orban, “Her şey Joe Biden'ın velaket savaşını bitirmeden mi yoksa ateşkes ve barışla mı seçime gitmek isteyeceğine bağlı” yorumunda bulundu.
Ukrayna’daki çatışmanın Ukraynalılardan çok Batı ülkelerine lazım olduğunu iddia eden Macaristan Başbakanı, “Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti, sadece Batı’nın parası Ukrayna’yı canlı, Ukrayna ordusunu da savaşır durumda tutuyor. ABD sayısız milyarlar harcıyor. Ukrayna bağımsızlığını artık kaybetti. Çünkü mali geliri olmayan, kendi vatandaşlarını işle temin edemeyen, kendi savaşını finanse edemeyen ülke bağımsız değil” diye konuştu.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
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