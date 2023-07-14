https://sputniknews.com.tr/20230714/orban-ukraynanin-natoya-davet-edilmesi-yeni-dunya-savasina-yol-acardi-1073549094.html

Orban: Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı

Orban: Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı

Macaristan Başbakanı Orban’a göre, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı, bu nedenle müttefik ülkelerin Vilnius Zirvesi’nde bu... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T17:37+0300

2023-07-14T17:37+0300

2023-07-14T17:37+0300

ukrayna krizi

viktor orban

macaristan

ukrayna

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna demecinde, “Ukrayna’yı NATO’ya dahil etseydik bu hemen dünya savaşı anlamına gelirdi” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinde, Ukrayna savaşının devam etmesi yönündeki eğilimin üstün olduğunu dile getiren Orban, “Batı sakinleri savaş istiyor. Ukraynalılar agresif ve sürekli kendileri için bir şeyler istiyor. Ukrayna’daki savaş daha uzun zaman sürecek ve hükümetimiz buna hazır olmalı” dedi.Orban, Ukraynalıların şikayetleriyle ilgili bir soru üzerine, “Hiç şüphesiz Ukraynalıların konuşma biçimi sıra dışı. Kötü durumdaysanız ve yardım istiyorsanız buna uygun davranmanız gerekiyor” yorumunda bulundu.Ukraynalıların bulunduğu ağır durumun farkında olduğunu kaydeden Orban, “Ama eğer olayları sadece Ukraynalıların bakış açısından değerlendirseydik savaşın içine çekilmiş olurduk. Hükümet olarak Ukrayna krizine ülkemiz ve halkımızın güvenlik çıkarlarını göz önünde bulundurarak yaklaştığımızı defalarca dile getirdik” ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna sorununu çözmek istemediğini söyleyen Orban, “Amerikalılar isteseydi yarın sabah barış olurdu. Neden bunu istemiyorlar? NATO Zirvesi’nde bu sorunun cevabını almadık” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın çoktandır egemenliğini kaybettiğini ve bu ülkedeki durumu başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin belirlediğini dile getiren Orban, “Ukrayna’nın askeri sanayisi, askeri üretim kapasiteleri yok. Hepsi ABD ve müttefikleri tarafından temin ediliyor” dedi.

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