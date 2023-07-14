https://sputniknews.com.tr/20230714/orban-ukraynanin-natoya-davet-edilmesi-yeni-dunya-savasina-yol-acardi-1073549094.html
Orban: Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı
Orban: Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı
Macaristan Başbakanı Orban’a göre, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı, bu nedenle müttefik ülkelerin Vilnius Zirvesi’nde bu... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T17:37+0300
2023-07-14T17:37+0300
2023-07-14T17:37+0300
ukrayna krizi
viktor orban
macaristan
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073438256_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d9ac062914b3fbf5a3f830cac0290f4f.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna demecinde, “Ukrayna’yı NATO’ya dahil etseydik bu hemen dünya savaşı anlamına gelirdi” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinde, Ukrayna savaşının devam etmesi yönündeki eğilimin üstün olduğunu dile getiren Orban, “Batı sakinleri savaş istiyor. Ukraynalılar agresif ve sürekli kendileri için bir şeyler istiyor. Ukrayna’daki savaş daha uzun zaman sürecek ve hükümetimiz buna hazır olmalı” dedi.Orban, Ukraynalıların şikayetleriyle ilgili bir soru üzerine, “Hiç şüphesiz Ukraynalıların konuşma biçimi sıra dışı. Kötü durumdaysanız ve yardım istiyorsanız buna uygun davranmanız gerekiyor” yorumunda bulundu.Ukraynalıların bulunduğu ağır durumun farkında olduğunu kaydeden Orban, “Ama eğer olayları sadece Ukraynalıların bakış açısından değerlendirseydik savaşın içine çekilmiş olurduk. Hükümet olarak Ukrayna krizine ülkemiz ve halkımızın güvenlik çıkarlarını göz önünde bulundurarak yaklaştığımızı defalarca dile getirdik” ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna sorununu çözmek istemediğini söyleyen Orban, “Amerikalılar isteseydi yarın sabah barış olurdu. Neden bunu istemiyorlar? NATO Zirvesi’nde bu sorunun cevabını almadık” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın çoktandır egemenliğini kaybettiğini ve bu ülkedeki durumu başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin belirlediğini dile getiren Orban, “Ukrayna’nın askeri sanayisi, askeri üretim kapasiteleri yok. Hepsi ABD ve müttefikleri tarafından temin ediliyor” dedi.
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073438256_13:0:1169:867_1920x0_80_0_0_c861d5c2ec438c0b834bec7ef5e54457.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
viktor orban, macaristan, ukrayna
viktor orban, macaristan, ukrayna
Orban: Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban’a göre, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi yeni dünya savaşına yol açardı, bu nedenle müttefik ülkelerin Vilnius Zirvesi’nde bu adımı atmayarak doğru yaptığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth
radyosuna demecinde, “Ukrayna’yı NATO’ya dahil etseydik bu hemen dünya savaşı anlamına gelirdi” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinde, Ukrayna savaşının devam etmesi yönündeki eğilimin üstün olduğunu dile getiren Orban, “Batı sakinleri savaş istiyor. Ukraynalılar agresif ve sürekli kendileri için bir şeyler istiyor. Ukrayna’daki savaş daha uzun zaman sürecek ve hükümetimiz buna hazır olmalı” dedi.
Orban, Ukraynalıların şikayetleriyle ilgili bir soru üzerine, “Hiç şüphesiz Ukraynalıların konuşma biçimi sıra dışı. Kötü durumdaysanız ve yardım istiyorsanız buna uygun davranmanız gerekiyor” yorumunda bulundu.
Ukraynalıların bulunduğu ağır durumun farkında olduğunu kaydeden Orban, “Ama eğer olayları sadece Ukraynalıların bakış açısından değerlendirseydik savaşın içine çekilmiş olurduk. Hükümet olarak Ukrayna krizine ülkemiz ve halkımızın güvenlik çıkarlarını göz önünde bulundurarak yaklaştığımızı defalarca dile getirdik” ifadesini kullandı.
ABD’nin Ukrayna sorununu çözmek istemediğini söyleyen Orban, “Amerikalılar isteseydi yarın sabah barış olurdu. Neden bunu istemiyorlar? NATO Zirvesi’nde bu sorunun cevabını almadık” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın çoktandır egemenliğini kaybettiğini ve bu ülkedeki durumu başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin belirlediğini dile getiren Orban, “Ukrayna’nın askeri sanayisi, askeri üretim kapasiteleri yok. Hepsi ABD ve müttefikleri tarafından temin ediliyor” dedi.