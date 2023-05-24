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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/lavrov-nato-ukraynadaki-ihtilafta-dogrudan-yer-aliyor-1071523085.html
Lavrov: NATO, Ukrayna’daki ihtilafta doğrudan yer alıyor
Lavrov: NATO, Ukrayna’daki ihtilafta doğrudan yer alıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki ihtilafa doğrudan katıldığını belirterek, “Nükleer güçlerin çatışma riski artıyor” dedi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T18:20+0300
2023-05-24T18:20+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
nato
rusya
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11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Fiilen ve hukuken NATO ülkeleri ihtilafa doğrudan Kiev tarafında katılıyor. Böylesine sorumsuzluk dolu politika, nükleer güçler arasında doğrudan savaş riskini önemli ölçüde artırıyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın Batı ülkelerine böyle bir senaryonun kabul edilemez olduğu yönünde sinyal verdiğini, ama bu sinyallerin görmezden gelindiğini veya propaganda amacıyla çarpıtıldığını dile getiren Lavrov, Batı’nın “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin elleriyle Rusya’yı kırma çabasının, tek kutuplu dünya düzenini canlandırma politikasının bir parçası” olduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı katılımcılarına mesajında, dünyadaki istikrarsızlığın büyümeye devam ettiğini belirterek, “Farklı bölgelerde eski gerilim ocakları genişliyor ve yenileri ortaya çıkıyor” demişti. Ortaklarla birlikte “daha adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşması” için çaba göstereceklerini belirten Putin, “Tüm dünyanın kaynaklarının sömürülmesine izin veren neo-sömürgeci sistemin tarihe karışacak” diye kaydetti.
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sergey lavrov, nato, rusya
sergey lavrov, nato, rusya

Lavrov: NATO, Ukrayna’daki ihtilafta doğrudan yer alıyor

18:20 24.05.2023
© Sputnik / Александр Вильф / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki ihtilafa doğrudan katıldığını belirterek, “Nükleer güçlerin çatışma riski artıyor” dedi.
11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Fiilen ve hukuken NATO ülkeleri ihtilafa doğrudan Kiev tarafında katılıyor. Böylesine sorumsuzluk dolu politika, nükleer güçler arasında doğrudan savaş riskini önemli ölçüde artırıyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Batı ülkelerine böyle bir senaryonun kabul edilemez olduğu yönünde sinyal verdiğini, ama bu sinyallerin görmezden gelindiğini veya propaganda amacıyla çarpıtıldığını dile getiren Lavrov, Batı’nın “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin elleriyle Rusya’yı kırma çabasının, tek kutuplu dünya düzenini canlandırma politikasının bir parçası” olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı katılımcılarına mesajında, dünyadaki istikrarsızlığın büyümeye devam ettiğini belirterek, “Farklı bölgelerde eski gerilim ocakları genişliyor ve yenileri ortaya çıkıyor” demişti.
Ortaklarla birlikte “daha adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşması” için çaba göstereceklerini belirten Putin, “Tüm dünyanın kaynaklarının sömürülmesine izin veren neo-sömürgeci sistemin tarihe karışacak” diye kaydetti.
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