https://sputniknews.com.tr/20230524/lavrov-nato-ukraynadaki-ihtilafta-dogrudan-yer-aliyor-1071523085.html

Lavrov: NATO, Ukrayna’daki ihtilafta doğrudan yer alıyor

Lavrov: NATO, Ukrayna’daki ihtilafta doğrudan yer alıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki ihtilafa doğrudan katıldığını belirterek, “Nükleer güçlerin çatışma riski artıyor” dedi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T18:20+0300

2023-05-24T18:20+0300

2023-05-24T18:20+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

nato

rusya

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11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Fiilen ve hukuken NATO ülkeleri ihtilafa doğrudan Kiev tarafında katılıyor. Böylesine sorumsuzluk dolu politika, nükleer güçler arasında doğrudan savaş riskini önemli ölçüde artırıyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın Batı ülkelerine böyle bir senaryonun kabul edilemez olduğu yönünde sinyal verdiğini, ama bu sinyallerin görmezden gelindiğini veya propaganda amacıyla çarpıtıldığını dile getiren Lavrov, Batı’nın “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin elleriyle Rusya’yı kırma çabasının, tek kutuplu dünya düzenini canlandırma politikasının bir parçası” olduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 11. Uluslararası Güvenlik Toplantısı katılımcılarına mesajında, dünyadaki istikrarsızlığın büyümeye devam ettiğini belirterek, “Farklı bölgelerde eski gerilim ocakları genişliyor ve yenileri ortaya çıkıyor” demişti. Ortaklarla birlikte “daha adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşması” için çaba göstereceklerini belirten Putin, “Tüm dünyanın kaynaklarının sömürülmesine izin veren neo-sömürgeci sistemin tarihe karışacak” diye kaydetti.

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sergey lavrov, nato, rusya