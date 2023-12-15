https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-sozcusu-peskov-ukraynadaki-catisma-abdnin-rusyaya-karsi-organize-ettigi-hibrit-bir-savas-1078505459.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD televizyon kanalı NBC ile röportaj yaptı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T18:12+0300

2023-12-15T18:12+0300

2023-12-15T18:12+0300

ukrayna krizi

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vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD televizyon kanalı NBC’ye verdiği röportajda ABD ve Batı'yı Ukrayna'daki çatışmayı uzatmakla suçladı.Peskov açıklamasında, "ABD ve Batı'yı Ukrayna'daki savaşı gereksiz yere uzatmak ve Kiev'e alacağı destek konusunda çelişkili mesajlar vermekle suçladı" dedi.Putin'in ABD ile çalışma şartlarıRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD seçimlerine atıfta bulunarak, Rusya lideri Vladimir Putin'in artık Rusya'ya karşı daha dikkatli olunması ve endişelerinin dikkate alınması gerektiğini anlayacak herkesle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.Peskov, "Şu andan itibaren Rusya'ya karşı daha dikkatli olunması ve tüm endişelerini dikkate alınması gerektiğini anlayacak herkesle çalışmaya hazırız" dedi.Peskov ayrıca Putin'in Rusya'ya karşı 'daha yapıcı' olan ve 'diyalogun önemini' anlayan bir ABD başkanını tercih edeceğini söyledi.Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaşRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışma hakkında konuşurken, bunu ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş olarak nitelendirdi.Peskov NBC'ye verdiği röportajda "Bu aslında ABD tarafından ülkemize karşı yürütülen hibrit bir savaş" dedi.Peskov, ABD'nin Kiev'e yardım etme sorumluluğunun farkına varması gerektiğini belirterek Ukrayna'ya yardımcı ederen Washington'un sadece çatışmayı uzattığını anlamaya çağırdı."Bu konudaki sorumluluğunuzun farkına varmalısınız. Bu çatışmayı uzatıyorsunuz" diyen Peskov, NBC'ye verdiği İngilizce röportajda Washington'un Ukrayna'ya askeri ve mali yardım sağladığını söyledi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya yoğun bir şekilde dahil olduğunu da sözlerine ekledi.Peskov: ABD Ukrayna'nın çatışmayı kazanamayacağını biliyorRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Ukrayna'nın Rusya Federasyonu ile silahlı bir çatışmayı kazanamayacağını ABD'nin bildiğini vurguladı.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ile görüşmelere açık olduğunu ancak bunun kendi şartlarına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.Peskov verdiği röportajda Batı'nın desteği devam etse bile Ukrayna'nın Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini asla yakalayamayacağını, bunun da Kiev'in direnişini beyhude kıldığını söyledi.Peskov açıklamasında, "Batı desteği devam etse bile Ukrayna hiçbir zaman Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini yakalayamayacak, bu da direnişi beyhude" dedi. Peskov ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların savaş alanında fazla bir şey başarmalarına izin vermediğini söyledi.Bu yardımların hiçbir işe yaramadığını söyleyen Peskov, Washington'u Kiev'e askeri ve mali yardım sağlayarak vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını 'çöpe atmakla' suçladı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-abnin-ukrayna-moldova-ve-gurcistanin-uyeligine-dair-kararlar-siyasi-saikli-1078499263.html

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kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, hibrit savaş, batı, nbc, nbc news