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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-sozcusu-peskov-ukraynadaki-catisma-abdnin-rusyaya-karsi-organize-ettigi-hibrit-bir-savas-1078505459.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş
Kremlin Sözcüsü Peskov ABD televizyon kanalı NBC ile röportaj yaptı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T18:12+0300
2023-12-15T18:12+0300
ukrayna krizi
kremlin
vladimir putin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD televizyon kanalı NBC’ye verdiği röportajda ABD ve Batı'yı Ukrayna'daki çatışmayı uzatmakla suçladı.Peskov açıklamasında, "ABD ve Batı'yı Ukrayna'daki savaşı gereksiz yere uzatmak ve Kiev'e alacağı destek konusunda çelişkili mesajlar vermekle suçladı" dedi.Putin'in ABD ile çalışma şartlarıRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD seçimlerine atıfta bulunarak, Rusya lideri Vladimir Putin'in artık Rusya'ya karşı daha dikkatli olunması ve endişelerinin dikkate alınması gerektiğini anlayacak herkesle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.Peskov, "Şu andan itibaren Rusya'ya karşı daha dikkatli olunması ve tüm endişelerini dikkate alınması gerektiğini anlayacak herkesle çalışmaya hazırız" dedi.Peskov ayrıca Putin'in Rusya'ya karşı 'daha yapıcı' olan ve 'diyalogun önemini' anlayan bir ABD başkanını tercih edeceğini söyledi.Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaşRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışma hakkında konuşurken, bunu ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş olarak nitelendirdi.Peskov NBC'ye verdiği röportajda "Bu aslında ABD tarafından ülkemize karşı yürütülen hibrit bir savaş" dedi.Peskov, ABD'nin Kiev'e yardım etme sorumluluğunun farkına varması gerektiğini belirterek Ukrayna'ya yardımcı ederen Washington'un sadece çatışmayı uzattığını anlamaya çağırdı."Bu konudaki sorumluluğunuzun farkına varmalısınız. Bu çatışmayı uzatıyorsunuz" diyen Peskov, NBC'ye verdiği İngilizce röportajda Washington'un Ukrayna'ya askeri ve mali yardım sağladığını söyledi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya yoğun bir şekilde dahil olduğunu da sözlerine ekledi.Peskov: ABD Ukrayna'nın çatışmayı kazanamayacağını biliyorRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Ukrayna'nın Rusya Federasyonu ile silahlı bir çatışmayı kazanamayacağını ABD'nin bildiğini vurguladı.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ile görüşmelere açık olduğunu ancak bunun kendi şartlarına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.Peskov verdiği röportajda Batı'nın desteği devam etse bile Ukrayna'nın Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini asla yakalayamayacağını, bunun da Kiev'in direnişini beyhude kıldığını söyledi.Peskov açıklamasında, "Batı desteği devam etse bile Ukrayna hiçbir zaman Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini yakalayamayacak, bu da direnişi beyhude" dedi. Peskov ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların savaş alanında fazla bir şey başarmalarına izin vermediğini söyledi.Bu yardımların hiçbir işe yaramadığını söyleyen Peskov, Washington'u Kiev'e askeri ve mali yardım sağlayarak vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını 'çöpe atmakla' suçladı.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-abnin-ukrayna-moldova-ve-gurcistanin-uyeligine-dair-kararlar-siyasi-saikli-1078499263.html
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kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, hibrit savaş, batı, nbc, nbc news
kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, hibrit savaş, batı, nbc, nbc news

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş

18:12 15.12.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov ABD televizyon kanalı NBC ile röportaj yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD televizyon kanalı NBC’ye verdiği röportajda ABD ve Batı'yı Ukrayna'daki çatışmayı uzatmakla suçladı.
Peskov açıklamasında, "ABD ve Batı'yı Ukrayna'daki savaşı gereksiz yere uzatmak ve Kiev'e alacağı destek konusunda çelişkili mesajlar vermekle suçladı" dedi.

Putin'in ABD ile çalışma şartları

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD seçimlerine atıfta bulunarak, Rusya lideri Vladimir Putin'in artık Rusya'ya karşı daha dikkatli olunması ve endişelerinin dikkate alınması gerektiğini anlayacak herkesle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Peskov, "Şu andan itibaren Rusya'ya karşı daha dikkatli olunması ve tüm endişelerini dikkate alınması gerektiğini anlayacak herkesle çalışmaya hazırız" dedi.
Peskov ayrıca Putin'in Rusya'ya karşı 'daha yapıcı' olan ve 'diyalogun önemini' anlayan bir ABD başkanını tercih edeceğini söyledi.

Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışma hakkında konuşurken, bunu ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş olarak nitelendirdi.
Peskov NBC'ye verdiği röportajda "Bu aslında ABD tarafından ülkemize karşı yürütülen hibrit bir savaş" dedi.
Peskov, ABD'nin Kiev'e yardım etme sorumluluğunun farkına varması gerektiğini belirterek Ukrayna'ya yardımcı ederen Washington'un sadece çatışmayı uzattığını anlamaya çağırdı.
"Bu konudaki sorumluluğunuzun farkına varmalısınız. Bu çatışmayı uzatıyorsunuz" diyen Peskov, NBC'ye verdiği İngilizce röportajda Washington'un Ukrayna'ya askeri ve mali yardım sağladığını söyledi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya yoğun bir şekilde dahil olduğunu da sözlerine ekledi.

Peskov: ABD Ukrayna'nın çatışmayı kazanamayacağını biliyor

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Ukrayna'nın Rusya Federasyonu ile silahlı bir çatışmayı kazanamayacağını ABD'nin bildiğini vurguladı.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Onlara diyorsunuz ki gidin ve ölün. Merak etmeyin, size yeterince para ve silah vereceğiz ama gidip ölmek zorundasınız. Ve çok iyi biliyorsunuz ki Ukrayna çatışmayı kazanamayacak.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ile görüşmelere açık olduğunu ancak bunun kendi şartlarına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Peskov verdiği röportajda Batı'nın desteği devam etse bile Ukrayna'nın Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini asla yakalayamayacağını, bunun da Kiev'in direnişini beyhude kıldığını söyledi.
Peskov açıklamasında, "Batı desteği devam etse bile Ukrayna hiçbir zaman Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini yakalayamayacak, bu da direnişi beyhude" dedi. Peskov ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların savaş alanında fazla bir şey başarmalarına izin vermediğini söyledi.
Bu yardımların hiçbir işe yaramadığını söyleyen Peskov, Washington'u Kiev'e askeri ve mali yardım sağlayarak vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını 'çöpe atmakla' suçladı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
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