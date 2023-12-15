https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-abnin-ukrayna-moldova-ve-gurcistanin-uyeligine-dair-kararlar-siyasi-saikli-1078499263.html

Kremlin: AB Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliği ile Rusya'yı kızdırmayı hedefliyor

Kremlin: AB Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliği ile Rusya'yı kızdırmayı hedefliyor

AB'nin Gürcistan'a aday ülke statüsü verme, Ukrayna ve Moldova'yla üyelik müzakerelerine başlama kararlarının Avrupa'nın çıkarlarına uygun olmadığını söyleyen... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T15:22+0300

2023-12-15T15:22+0300

2023-12-15T15:28+0300

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Peskov, "Bunlar elbette Gürcistan'ın, Ukrayna'nın ve Moldova'nın kendi egemen meseleleri. Ancak burada bu kararın siyasi saikli olduğu hemen görülüyor. Zira pratikte uygunluk, pragmatik sebepler ve kriterlere uygunluk ihtiyacı kati biçimde dikkate alınırsa, o zaman bu konuda konuşmaya bile gerek yok" diyerek söz konusu üç ülkenin AB'ye üyelik için hiçbir şekilde uygun olmadığının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, AB'nin her seferinde siyasi irade ortaya koyma arzusunun Rusya'yı daha fazla kızdırma ve bu ülkeleri Rusya'ya düşman etme amacından doğduğunu vurguladı.'Birçok Avrupa ülkesinin aksine Macaristan çıkarlarını sağlam şekilde savunuyor'Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'yla müzakerelerin başlatılmasına ilişkin oylamaya katılmadığına dair haberlerin hatırlatılması üzerine Peskov, söz konusu haberleri okuduklarını belirterek "Eğer bunlar gerçekse, o halde bu eşsiz bir uygulama olmuş" dedi. Peskov, Macaristan'ın egemen bir ülke olduğunu ve kendi çıkarları bulunduğunu, birçok diğer Avrupa ülkesinin aksine Budapeşte'nin çıkarlarını sağlam şekilde savunduğunu da söyledi.'Finlandiya'nın ABD'yle savunma anlaşması imzalama kararı gerilimi tırmandıracak'Finlandiya hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Finlandiya hükümetinin 18 Aralık'ta ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) imzalama kararı aldığı belirtilmişti. Anlaşma, Finlandiya topraklarına ABD üslerinin kurulmasının da önünü açacak.

https://sputniknews.com.tr/20231215/lavrov-natoya-karsi-tum-avrasyada-saglam-bir-askeri-ve-siyasi-temel-olusturulmali-1078495743.html

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viktor orban, ab, ab, üyelik, türkiye-ab üyelik müzakereleri, finlandiya, abd, gürcistan, ukrayna, moldova