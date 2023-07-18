https://sputniknews.com.tr/20230718/peskov-tahil-anlasmasinin-uygulandigi-bolge-kiev-rejimi-tarafindan-askeri-amaclarla-kullaniliyor-1073657674.html

Peskov: Tahıl anlaşmasının uygulandığı bölge, Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanılıyor

Peskov: Tahıl anlaşmasının uygulandığı bölge, Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün itibarıyla geçerliliğini yitiren tahıl anlaşmasının uygulandığı bölgenin Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T13:39+0300

2023-07-18T13:39+0300

2023-07-18T13:39+0300

dünya

dmitriy peskov

tahıl anlaşması

açıklama

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Peskov, tahıl anlaşmasının uygulandığı bölgenin Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanıldığının hiç kimse için sır olmadığını ve bunun unutulmaması gereken çok önemli bir husus olduğunu belirtti.Peskov, "Tahıl anlaşmasına Rusya'nın katılımı olmadan devam etme girişimleri risklere yol açacak, zira tahıl koridoru silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgeye uzanıyor ve hatta Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanılıyor. Uygun güvenlik garantileri olmazsa, birtakım riskler doğar. Bu riskler göz önüne alınmalı, biz hangi ülkenin bu riskleri ne düzeyde üstlenmeye hazır olduğunu söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'nın tahıl koridorlarını Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanma ihtimalinin sorulması üzerine de, "Bu konuda somut şeyler söyleyemeyeceğim. Ancak ordumuzun Ukrayna'nın bu tahıl koridorlarını askeri amaçlarla kullandığını birçok kez belirttiğini biliyorsunuz" yanıtını verdi.'Muhtaç ülkelere ücretsiz tahıl sevk etmeye hazırız'Peskov, tahıl anlaşmasından çekilen Rusya'nın Ukrayna tahılını muhtaç ülkelere ücretsiz olarak sevk etmeye hazır olduğunu kaydetti.En yoksul ülkelerin anlaşma kapsamında herkesten az tahıl aldığına dikkat çeken Peskov, Rusya'nın Afrika'daki ortaklarıyla bu konudaki temaslarına devam ettiğini ve 27-28 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılacak 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nda devam edeceğini söyledi.'Avrupa ülkelerinin tutumu vicdansızca'Moskova'nın anlaşmadan vicdansızca çekildiğini öne süren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yanıt veren Peskov, çabalarını takdir ettikleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm girişimlerine rağmen Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu tutumun vicdansızca olduğunu vurguladı.'Putin'in programında Erdoğan'la görüşme henüz yer almıyor'Kremlin Sözcüsü, tahıl anlaşmasının sona ermesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorular karşısında da, Rus liderin programında henüz böyle bir görüşme bulunmadığını bildirdi.

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dmitriy peskov, tahıl anlaşması, açıklama, vladimir putin, recep tayyip erdoğan