https://sputniknews.com.tr/20230404/abdden-ukraynaya-26-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1069183783.html

ABD'den Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık yeni askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya 2 milyar 600 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketinde büyük miktarda mühimmat, silah ve askeri teçhizatın yer... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:13+0300

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Yeni paketin 500 milyon dolarlık kısmı ABD ordusunun stoklarından karşılanacak. Geriye kalan 2 milyar 100 milyon dolar yeni alımlara harcanacak.Bu paket kapsamında Ukrayna’ya Patriot ve NASAMS hava savunma füze sistemleri, HIMARS ve Grad çok namlulu roketatarlar, farklı kalibrelere sahip tank, top ve havan topu mermileri ile 23 milyon tüfek mermisi sağlanacak.Paketin içinde ayrıca TOW ve Javeline tanksavar sistemleri, bombaatarlar, hava savunma radarları, onarım ve tahliye araçları, kamyonlar, insansız hava araçlarıyla mücadele için 30 milimetre makineli toplara sahip 9 araç, zırhlı seyyar yüzücü hücum köprüleri, yüksek hassasiyetli uçak füzeleri ve uydu iletişim terminalleri yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230403/abdnin-ukraynadaki-askeri-harcamalari--1069106500.html

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