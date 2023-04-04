https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-disisleri-abd-ile-iliskilerimiz-cokmus-durumda-1069182995.html

Rusya Dışişleri: ABD ile ilişkilerimiz çökmüş durumda

Rusya Dışişleri: ABD ile ilişkilerimiz çökmüş durumda

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ancak ‘çöküş’ sözcüğüyle karakterize edilebileceğini söyledi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:07+0300

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ukrayna krizi

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abd

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sergey ryabkov

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun ancak ‘çöküş’ sözcüğüyle açıklanabileceğini, bundan Amerikan tarafının sorumlu olduğunu söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Ryabkov, “START Antlaşması'nın imzalandığı, onaylandığı andan itibaren ABD’nin rotasının kökten nasıl değiştiğini gördük. Amerikalılarla ilişkilerimizde 2010'da neredeydik ve şimdi önce Obama, sonra Trump ve ardından Biden yönetimlerinin getirdiği nokta neresi. Bu ilişkilerin şu anki durumunu sadece tek sözcükle tarif edebilirim: Çöküş. İlişkiler bozuldu, bunun sorumluluğu ABD'de” dedi.Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşma'nın ‘ölü’ sayılıp sayılmayacağı sorusuna Ryabkov, “İsmen yok edilmedi, ortadan kaldırılmadı, nominal olarak kağıt üzerinde var, ancak biz bunu askıya aldık ve böylece Amerikalıların askeri dünyamızdaki herhangi bir kanalı, bir pencereyi, bilgi almak, toplamak ve görmek için kullandıkları veya kullanmaya çalıştıkları bir ortamda güvenliği sağlamak adına kendimiz için ek fırsatlar elde ettik” diye konuştu.Ryabkov, “Bundan sonra START'a ne olacak? Yeniden başlatılabilir, ancak bunun için Amerikalıların kelimenin tam anlamıyla, şu anki yıkıcı tutumlarını terk etmeleri, sağduyu göstermeye başlamaları, en azından bu yolun tehlikeli olduğunu, Rusya ile bu şekilde konuşulamayacağını, bu şekilde davranmanın kabul edilemez olduğunu anlamaları gerekiyor. ABD’nin mevcut çizgisini gözden geçirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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