https://sputniknews.com.tr/20230403/bm-guvenlik-konseyi-baskanligini-devralan-rusya-etkin-cok-kutupluluk-toplantisi-duzenleyecek--1069112440.html

BM Güvenlik Konseyi başkanlığını devralan Rusya, 'etkin çok kutupluluk' toplantısı düzenleyecek

BM Güvenlik Konseyi başkanlığını devralan Rusya, 'etkin çok kutupluluk' toplantısı düzenleyecek

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralmasına Kiev ile Batılı destekçilerinin '1 Nisan şakası olmalı' tepkisine, Dışişleri... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T17:22+0300

2023-04-03T17:22+0300

2023-04-03T17:22+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

mariya zaharova

vasiliy nebenzya

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BMGK'nin veto yetkisine 5 daimi üyesinden biri olan Rusya'nın 15 üye arasındaki aylık rotasyon kapsamında 1 Nisan'da dönem başkanlığına gelmesi, ABD ve AB destekli Ukrayna yönetiminin Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından 'kötü bir şaka' ve 'uluslararası toplumun suratına tokat' diye nitelendi. 2. Dünya Savaşı sonrası şekillenen BMGK'de muzaffer Rusya'nın 'koltuğunu gasp ettiğini' iddia eden ve Rusya'yı 'BMGK'de bir kanun kaçağı' olarak tasvir eden Kuleba "Mevcut BMGK üyelerini, Rusya'nın başkanlığını kötüye kullanma girişimlerini engellemeye çağırıyorum" dedi. Pası alan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya'nın BMGK dönem başkanlığını devralmasının, günü bakımından '1 Nisan Şakasına uygun olduğunu' tweetledi. "Rusya, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmasına rağmen, sürekli olarak BM yasal çerçevesinin özünü ihlal ediyor" iddiasında bulunan Borrell, 'AB'nin nisan ayı boyunca Rusya'nın olası suiistimaline karşı koruma sağlayacağını' öne sürdü. Moskova ise 'bu tür sorumsuz söylemlerin yalnızca AB'nin küresel bir oyuncu olmaya hazır olmadığını teyit ettiği' yanıtını verdi. Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği'nin resmi hesabının attığı tweette AB'nin BMGK ile hiçbir ilgisinin olmadığı da hatırlatıldı: Dönem Başkanı'nın BMGK kararları üzerinde pek bir etkisi bulunmuyor, ancak uluslararası toplumun en önemli karar organının gündemini belirlemekten sorumlu oluyor.Rusya, en son Şubat 2022'de BMGK dönem başkanlığını yürütürken Ukrayna özel harekatını başlatmıştı. Harekatın yıldönümü sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mao'dan beri bir ilke imza atıp üst üste üçüncü kez seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Moskova'ya düzenledi. Şi'nin çok kutuplu yeni dünya düzenini inşa etmeye yönelik bildiri ve anlaşmalara imza attığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e veda ederken “Yüzyıldır gerçekleşmeyen bir değişim geliyor. Ve bu değişimi birlikte yönlendiriyoruz" demesini yankılayan şekilde, Rusya'nın dönem başkanlığında BMGK'de 'etkili çok taraflılık' konulu bir toplantı yapılacak. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'BM'nin kuruluş anlaşması ilkelerini savunmak kapsamında yeni dünya düzeninin ve etkili çok taraflılığın ana hatlarını' tartışmak üzere 24 Nisan'da BMGK'de bir açık oturuma başkanlık edeceğini açıkladı:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Moskova'nın çok taraflılık konusundaki tutumunu teyit etti. Zaharova, bunun çok önemli bir konu olduğunu belirtirken özellikle ABD ile Britanya'ya atıfla 'zira bazı ülkelerin BM'yi münhasıran kendi çıkarlarına tabi kılmaya, gelecekte BM merkezli uluslararası ilişkiler sistemini tamamen baltalamaya, onun yerine iğrenç 'kurallara dayalı dünya düzeni' kavramını koymaya yönelik aktif girişimlerini tırmandırdığına' dikkat çekti. Rusya Dışişleri Sözcüsü "Kuralları kimsenin görmediğini hatırlatmama izin verin" diye ekledi. Rus Dışişleri, Lavrov'un 25 Nisan'da Ortadoğu konulu bir toplantıya başkanlık edeceğini, 10 Nisan'da 'askeri ürün ihracat anlaşmalarının ihlalinin yarattığı riskler' hakkında bir toplantı da planladıklarını açıkladı. Zaharova "Mevcut koşullarda, askeri malzemelerde sözde son kullanıcı için sözleşme yükümlülüklerine uyulmamasının sonuçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ve bu tür yıkıcı adımlara karşı koymanın yollarının tartışılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mariya zaharova, vasiliy nebenzya