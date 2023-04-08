https://sputniknews.com.tr/20230408/zelenskiy-kirimin-geri-alinmasi-barisin-saglanmasi-icin-tek-secenek-1069367423.html

Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek

Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım'ın geri alınmasının barışın sağlanması için tek seçenek olduğunu belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T12:06+0300

2023-04-08T12:06+0300

2023-04-08T12:09+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

kırım

ukrayna

rusya

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kırım yarımadasının Ukrayna tarafından ele geçirilmesinin barışın sağlanması için alternatifi olmayan tek koşul olduğunu söyledi.Zelenskiy, “Bunun sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için, sözleşmelere ve BM Şartı’na dayalı dünya düzen için de başka alternatifi yok” dedi.Hafta içinde Reuters, Ukrayna’nın karşı saldırı için sayıları 40 bini bulan 8 saldırı tugayı hazırladığını duyurmuştu.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun nisan-mayıs aylarında başlatmayı planladığı karşı saldırının birkaç yönde olacağını ve Alman Leopard tanklarının da kullanılacağını söylemişti.

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vladimir zelenskiy, kırım, ukrayna, rusya