https://sputniknews.com.tr/20230408/zelenskiy-kirimin-geri-alinmasi-barisin-saglanmasi-icin-tek-secenek-1069367423.html
Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek
Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım'ın geri alınmasının barışın sağlanması için tek seçenek olduğunu belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T12:06+0300
2023-04-08T12:06+0300
2023-04-08T12:09+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
kırım
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067547983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_90f4715285d3bacf929e959c2484c15e.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kırım yarımadasının Ukrayna tarafından ele geçirilmesinin barışın sağlanması için alternatifi olmayan tek koşul olduğunu söyledi.Zelenskiy, “Bunun sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için, sözleşmelere ve BM Şartı’na dayalı dünya düzen için de başka alternatifi yok” dedi.Hafta içinde Reuters, Ukrayna’nın karşı saldırı için sayıları 40 bini bulan 8 saldırı tugayı hazırladığını duyurmuştu.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun nisan-mayıs aylarında başlatmayı planladığı karşı saldırının birkaç yönde olacağını ve Alman Leopard tanklarının da kullanılacağını söylemişti.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067547983_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_1586027fefa6cbf59ed30a1977386914.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, kırım, ukrayna, rusya
vladimir zelenskiy, kırım, ukrayna, rusya
Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek
12:06 08.04.2023 (güncellendi: 12:09 08.04.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım'ın geri alınmasının barışın sağlanması için tek seçenek olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kırım yarımadasının Ukrayna tarafından ele geçirilmesinin barışın sağlanması için alternatifi olmayan tek koşul olduğunu söyledi.
Zelenskiy, “Bunun sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için, sözleşmelere ve BM Şartı’na dayalı dünya düzen için de başka alternatifi yok” dedi.
Hafta içinde Reuters, Ukrayna’nın karşı saldırı için sayıları 40 bini bulan 8 saldırı tugayı hazırladığını duyurmuştu.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun nisan-mayıs aylarında başlatmayı planladığı karşı saldırının birkaç yönde olacağını ve Alman Leopard tanklarının da kullanılacağını söylemişti.