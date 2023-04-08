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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/zelenskiy-kirimin-geri-alinmasi-barisin-saglanmasi-icin-tek-secenek-1069367423.html
Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek
Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım'ın geri alınmasının barışın sağlanması için tek seçenek olduğunu belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T12:06+0300
2023-04-08T12:09+0300
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vladimir zelenskiy
kırım
ukrayna
rusya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kırım yarımadasının Ukrayna tarafından ele geçirilmesinin barışın sağlanması için alternatifi olmayan tek koşul olduğunu söyledi.Zelenskiy, “Bunun sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için, sözleşmelere ve BM Şartı’na dayalı dünya düzen için de başka alternatifi yok” dedi.Hafta içinde Reuters, Ukrayna’nın karşı saldırı için sayıları 40 bini bulan 8 saldırı tugayı hazırladığını duyurmuştu.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun nisan-mayıs aylarında başlatmayı planladığı karşı saldırının birkaç yönde olacağını ve Alman Leopard tanklarının da kullanılacağını söylemişti.
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vladimir zelenskiy, kırım, ukrayna, rusya

Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek

12:06 08.04.2023 (güncellendi: 12:09 08.04.2023)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım'ın geri alınmasının barışın sağlanması için tek seçenek olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kırım yarımadasının Ukrayna tarafından ele geçirilmesinin barışın sağlanması için alternatifi olmayan tek koşul olduğunu söyledi.
Zelenskiy, “Bunun sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için, sözleşmelere ve BM Şartı’na dayalı dünya düzen için de başka alternatifi yok” dedi.
Hafta içinde Reuters, Ukrayna’nın karşı saldırı için sayıları 40 bini bulan 8 saldırı tugayı hazırladığını duyurmuştu.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun nisan-mayıs aylarında başlatmayı planladığı karşı saldırının birkaç yönde olacağını ve Alman Leopard tanklarının da kullanılacağını söylemişti.
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