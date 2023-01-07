https://sputniknews.com.tr/20230107/zelenskiyden-rusya-vatandaslarina-yeni-yaptirim-rossiya-segodnya-ve-rt-yoneticileri-de-listede-1065492890.html

Zelenskiy’den Rusya vatandaşlarına yeni yaptırım: Rossiya Segodnya ve RT yöneticileri de listede

Zelenskiy’den Rusya vatandaşlarına yeni yaptırım: Rossiya Segodnya ve RT yöneticileri de listede

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aralarında Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile Rossiya... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T21:58+0300

2023-01-07T21:58+0300

2023-01-07T21:59+0300

rossiya segodnya

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

yaptırım

dmitriy kiselev

margarita simonyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/18/1055015051_0:0:1043:588_1920x0_80_0_0_1b6e1c52313e038028520b8679d5cfaa.jpg

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel olarak Rus sanat dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı yeni yaptırımlar ile ilgili kararnameyi imzaladı. Böylelikle Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin daha önce almış olduğu karar uygulamaya konulmuş oldu.Yaptırımlar özellikle varlıkların bloke edilmesini, ticari işlemlerin kısıtlanmasını, kaynak transitinin tamamen ya da kısmen kısıtlanmasını, Ukrayna üzerinden uçak seferlerinin ve kara ulaşımının kısıtlanmasını, Ukrayna'dan yurtdışına sermaye çıkışının önlenmesi, ekonomik faaliyetleri ve mali yükümlülükleri yerine getirmenin askıya alınmasını öngörüyor.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a yönelik yaptırımların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rossiya segodnya, vladimir zelenskiy, yaptırım, dmitriy kiselev, margarita simonyan