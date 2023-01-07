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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/zelenskiyden-rusya-vatandaslarina-yeni-yaptirim-rossiya-segodnya-ve-rt-yoneticileri-de-listede-1065492890.html
Zelenskiy’den Rusya vatandaşlarına yeni yaptırım: Rossiya Segodnya ve RT yöneticileri de listede
Zelenskiy’den Rusya vatandaşlarına yeni yaptırım: Rossiya Segodnya ve RT yöneticileri de listede
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aralarında Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile Rossiya... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T21:58+0300
2023-01-07T21:59+0300
rossiya segodnya
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
yaptırım
dmitriy kiselev
margarita simonyan
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel olarak Rus sanat dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı yeni yaptırımlar ile ilgili kararnameyi imzaladı. Böylelikle Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin daha önce almış olduğu karar uygulamaya konulmuş oldu.Yaptırımlar özellikle varlıkların bloke edilmesini, ticari işlemlerin kısıtlanmasını, kaynak transitinin tamamen ya da kısmen kısıtlanmasını, Ukrayna üzerinden uçak seferlerinin ve kara ulaşımının kısıtlanmasını, Ukrayna'dan yurtdışına sermaye çıkışının önlenmesi, ekonomik faaliyetleri ve mali yükümlülükleri yerine getirmenin askıya alınmasını öngörüyor.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a yönelik yaptırımların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.
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rossiya segodnya, vladimir zelenskiy, yaptırım, dmitriy kiselev, margarita simonyan
rossiya segodnya, vladimir zelenskiy, yaptırım, dmitriy kiselev, margarita simonyan

Zelenskiy’den Rusya vatandaşlarına yeni yaptırım: Rossiya Segodnya ve RT yöneticileri de listede

21:58 07.01.2023 (güncellendi: 21:59 07.01.2023)
© AFP 2022Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aralarında Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın da bulunduğu toplam 119 Rusya vatandaşına yönelik yeni yaptırımlara ile ilgili kararnameyi imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel olarak Rus sanat dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı yeni yaptırımlar ile ilgili kararnameyi imzaladı. Böylelikle Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin daha önce almış olduğu karar uygulamaya konulmuş oldu.
Yaptırımlar özellikle varlıkların bloke edilmesini, ticari işlemlerin kısıtlanmasını, kaynak transitinin tamamen ya da kısmen kısıtlanmasını, Ukrayna üzerinden uçak seferlerinin ve kara ulaşımının kısıtlanmasını, Ukrayna'dan yurtdışına sermaye çıkışının önlenmesi, ekonomik faaliyetleri ve mali yükümlülükleri yerine getirmenin askıya alınmasını öngörüyor.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a yönelik yaptırımların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.
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