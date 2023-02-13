https://sputniknews.com.tr/20230213/almanya-ukraynali-askerleri-leopard-tanklarini-kullanmak-uzere-egitmeye-basladi-1066986429.html
Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı
Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadine Krüger, Ukraynalı askerlere Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T19:26+0300
2023-02-13T19:26+0300
2023-02-13T19:26+0300
ukrayna krizi
leopard
almanya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066539792_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ceb9942ac7f71239cba9a645918002b6.jpg
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Krüger’in belirttiği üzere, Ukraynalı askerlerin Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi başladı.Ukraynalı askerlerin eğitiminin Almanya’nın batısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde, Munster kentindeki tank okulunda gerçekleştiğine dikkat çeken Krüger, bugün başlayan eğitimin mart sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.Berlin’in Ukrayna’ya sağlayacağı 14 Leopard 2 tankının eğitimin tamamlanacağı mart sonlarına denk gelmesi bekleniyor.Alman Der Spiegel gazetesi geçen cumartesi günü kendi kaynaklarına atıfla Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukraynalı askerlere bu hafta ortalarında Leopard 2 kullanma eğitimi vermeye başlayacağını yazmıştı. Haberde, son birkaç gün içinde ilk Ukraynalı askerlerin gruplar halinde Polonya’dan Almanya’ya gönderildiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230208/der-spiegel-almanya-hukumeti-ukraynaya-178-leopard-1-tankinin-teslimini-onayladi-1066725562.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066539792_143:0:2000:1393_1920x0_80_0_0_91584ac5a3e9d62124d5131cd5316551.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
leopard, almanya, ukrayna
leopard, almanya, ukrayna
Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı
Abone ol
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadine Krüger, Ukraynalı askerlere Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Krüger’in belirttiği üzere, Ukraynalı askerlerin Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi başladı.
Ukraynalı askerlerin eğitiminin Almanya’nın batısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde, Munster kentindeki tank okulunda gerçekleştiğine dikkat çeken Krüger, bugün başlayan eğitimin mart sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
Berlin’in Ukrayna’ya sağlayacağı 14 Leopard 2 tankının eğitimin tamamlanacağı mart sonlarına denk gelmesi bekleniyor.
Alman Der Spiegel gazetesi geçen cumartesi günü kendi kaynaklarına atıfla Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukraynalı askerlere bu hafta ortalarında Leopard 2 kullanma eğitimi vermeye başlayacağını yazmıştı. Haberde, son birkaç gün içinde ilk Ukraynalı askerlerin gruplar halinde Polonya’dan Almanya’ya gönderildiği belirtilmişti.