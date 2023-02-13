https://sputniknews.com.tr/20230213/almanya-ukraynali-askerleri-leopard-tanklarini-kullanmak-uzere-egitmeye-basladi-1066986429.html

Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı

Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadine Krüger, Ukraynalı askerlere Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T19:26+0300

2023-02-13T19:26+0300

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ukrayna krizi

leopard

almanya

ukrayna

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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Krüger’in belirttiği üzere, Ukraynalı askerlerin Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi başladı.Ukraynalı askerlerin eğitiminin Almanya’nın batısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde, Munster kentindeki tank okulunda gerçekleştiğine dikkat çeken Krüger, bugün başlayan eğitimin mart sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.Berlin’in Ukrayna’ya sağlayacağı 14 Leopard 2 tankının eğitimin tamamlanacağı mart sonlarına denk gelmesi bekleniyor.Alman Der Spiegel gazetesi geçen cumartesi günü kendi kaynaklarına atıfla Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukraynalı askerlere bu hafta ortalarında Leopard 2 kullanma eğitimi vermeye başlayacağını yazmıştı. Haberde, son birkaç gün içinde ilk Ukraynalı askerlerin gruplar halinde Polonya’dan Almanya’ya gönderildiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230208/der-spiegel-almanya-hukumeti-ukraynaya-178-leopard-1-tankinin-teslimini-onayladi-1066725562.html

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