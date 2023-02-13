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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/almanya-ukraynali-askerleri-leopard-tanklarini-kullanmak-uzere-egitmeye-basladi-1066986429.html
Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı
Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadine Krüger, Ukraynalı askerlere Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T19:26+0300
2023-02-13T19:26+0300
ukrayna krizi
leopard
almanya
ukrayna
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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Krüger’in belirttiği üzere, Ukraynalı askerlerin Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi başladı.Ukraynalı askerlerin eğitiminin Almanya’nın batısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde, Munster kentindeki tank okulunda gerçekleştiğine dikkat çeken Krüger, bugün başlayan eğitimin mart sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.Berlin’in Ukrayna’ya sağlayacağı 14 Leopard 2 tankının eğitimin tamamlanacağı mart sonlarına denk gelmesi bekleniyor.Alman Der Spiegel gazetesi geçen cumartesi günü kendi kaynaklarına atıfla Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukraynalı askerlere bu hafta ortalarında Leopard 2 kullanma eğitimi vermeye başlayacağını yazmıştı. Haberde, son birkaç gün içinde ilk Ukraynalı askerlerin gruplar halinde Polonya’dan Almanya’ya gönderildiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230208/der-spiegel-almanya-hukumeti-ukraynaya-178-leopard-1-tankinin-teslimini-onayladi-1066725562.html
almanya
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leopard, almanya, ukrayna
leopard, almanya, ukrayna

Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı

19:26 13.02.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZLeopard 1
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ
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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadine Krüger, Ukraynalı askerlere Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Krüger’in belirttiği üzere, Ukraynalı askerlerin Leopard 2 ana muharebe tanklarını kullanma eğitimi başladı.
Ukraynalı askerlerin eğitiminin Almanya’nın batısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde, Munster kentindeki tank okulunda gerçekleştiğine dikkat çeken Krüger, bugün başlayan eğitimin mart sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
Berlin’in Ukrayna’ya sağlayacağı 14 Leopard 2 tankının eğitimin tamamlanacağı mart sonlarına denk gelmesi bekleniyor.
Alman Der Spiegel gazetesi geçen cumartesi günü kendi kaynaklarına atıfla Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukraynalı askerlere bu hafta ortalarında Leopard 2 kullanma eğitimi vermeye başlayacağını yazmıştı. Haberde, son birkaç gün içinde ilk Ukraynalı askerlerin gruplar halinde Polonya’dan Almanya’ya gönderildiği belirtilmişti.
Leopard 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
Ukrayna krizi
Alman basını: Almanya hükümeti, Ukrayna'ya 178 Leopard 1 tankının teslimini onayladı
8 Şubat, 01:14
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