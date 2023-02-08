https://sputniknews.com.tr/20230208/der-spiegel-almanya-hukumeti-ukraynaya-178-leopard-1-tankinin-teslimini-onayladi-1066725562.html
Alman basını: Almanya hükümeti, Ukrayna'ya 178 Leopard 1 tankının teslimini onayladı
Alman basını: Almanya hükümeti, Ukrayna'ya 178 Leopard 1 tankının teslimini onayladı
Alman Der Spiegel dergisi, Almanya hükümetinin Ukrayna'ya 178 adet Leopard 1 tankının tedariki için izin verdiğini, teslimatların yaz aylarında ve gelecek yıl... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T01:14+0300
2023-02-08T01:14+0300
2023-02-08T01:15+0300
ukrayna krizi
leopard
almanya
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Derginin Federal Güvenlik Konseyi’ndeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 178 adet Leopard 1 tankının tedariki için izin verdiği, teslimatların bir kısmının yaz aylarında, daha büyük bir kısmının ise 2024’te yapılması beklendiğini belirtildi.Haberde, “Federal hükümet, Ukrayna'ya silah yardımı konusunda büyük bir adım daha atıyor. Federal Güvenlik Konseyi, 178 Leopard 1 tankının teslimatını onayladı” ifadelerine yer verildi.Tankların bir kısmının Ukrayna’ya önümüzdeki yaz aylarında, fakat daha büyük kısmının önümüzdeki yıl ulaştırılmasının beklendiği kaydedilen haberde, bu yönde alınan kararın ise bu akşam saatlerinde geniş kitlelere duyurulmasının beklendiği ifade edildi.Daha önce Business Insider, Alman hükümetinin iki Alman savunma şirketine Ukrayna'ya 187 Leopard 1 tankı tedarik etmesi için izin vereceğini bildirmişti. 88 Leopard 1 tankının Rheinmetall şirketi tarafından, 99 tankın ise Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft şirketi tarafından tedarik edileceği belirtiliyor.
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Alman basını: Almanya hükümeti, Ukrayna'ya 178 Leopard 1 tankının teslimini onayladı
01:14 08.02.2023 (güncellendi: 01:15 08.02.2023) Abone ol
Alman Der Spiegel dergisi, Almanya hükümetinin Ukrayna'ya 178 adet Leopard 1 tankının tedariki için izin verdiğini, teslimatların yaz aylarında ve gelecek yıl yapılması beklendiğini bildirdi.
Derginin Federal Güvenlik Konseyi’ndeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 178 adet Leopard 1 tankının tedariki için izin verdiği, teslimatların bir kısmının yaz aylarında, daha büyük bir kısmının ise 2024’te yapılması beklendiğini belirtildi.
Haberde, “Federal hükümet, Ukrayna'ya silah yardımı konusunda büyük bir adım daha atıyor. Federal Güvenlik Konseyi, 178 Leopard 1 tankının teslimatını onayladı” ifadelerine yer verildi.
Tankların bir kısmının Ukrayna’ya önümüzdeki yaz aylarında, fakat daha büyük kısmının önümüzdeki yıl ulaştırılmasının beklendiği kaydedilen haberde, bu yönde alınan kararın ise bu akşam saatlerinde geniş kitlelere duyurulmasının beklendiği ifade edildi.
Daha önce Business Insider, Alman hükümetinin iki Alman savunma şirketine Ukrayna'ya 187 Leopard 1 tankı tedarik etmesi için izin vereceğini bildirmişti. 88 Leopard 1 tankının Rheinmetall şirketi tarafından, 99 tankın ise Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft şirketi tarafından tedarik edileceği belirtiliyor.