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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/pentagon-ukraynali-askerlere-patriot-egitimi-gelecek-hafta-basliyor-1065610817.html
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma Eyaletindeki askeri üste... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T00:34+0300
2023-01-11T00:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
patriot
eğitim
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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, “Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin önümüzdeki hafta Oklahoma’daki Fort Sill üssünde başlayacağını teyit edebilirim” açıklamasında bulundu.Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Ryder, Fort Sill’de, ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/politico-abd-ukraynayi-sea-sparrow-fuzeleriyle-silahlandirmak-istiyor-1065469504.html
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ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patriot, eğitim
ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patriot, eğitim

Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor

00:34 11.01.2023
© AFP 2022 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / TIM SLOAN
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma Eyaletindeki askeri üste başlayacağını doğruladı.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, “Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin önümüzdeki hafta Oklahoma’daki Fort Sill üssünde başlayacağını teyit edebilirim” açıklamasında bulundu.
Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Ryder, Fort Sill’de, ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlattı.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
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