https://sputniknews.com.tr/20230111/pentagon-ukraynali-askerlere-patriot-egitimi-gelecek-hafta-basliyor-1065610817.html

Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor

Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma Eyaletindeki askeri üste... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T00:34+0300

2023-01-11T00:34+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

abd

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

patriot

eğitim

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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, “Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin önümüzdeki hafta Oklahoma’daki Fort Sill üssünde başlayacağını teyit edebilirim” açıklamasında bulundu.Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Ryder, Fort Sill’de, ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230106/politico-abd-ukraynayi-sea-sparrow-fuzeleriyle-silahlandirmak-istiyor-1065469504.html

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ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patriot, eğitim