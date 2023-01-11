https://sputniknews.com.tr/20230111/pentagon-ukraynali-askerlere-patriot-egitimi-gelecek-hafta-basliyor-1065610817.html
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma Eyaletindeki askeri üste... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T00:34+0300
2023-01-11T00:34+0300
2023-01-11T00:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
patriot
eğitim
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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, “Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin önümüzdeki hafta Oklahoma’daki Fort Sill üssünde başlayacağını teyit edebilirim” açıklamasında bulundu.Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Ryder, Fort Sill’de, ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/politico-abd-ukraynayi-sea-sparrow-fuzeleriyle-silahlandirmak-istiyor-1065469504.html
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ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patriot, eğitim
ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patriot, eğitim
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma Eyaletindeki askeri üste başlayacağını doğruladı.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, “Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin önümüzdeki hafta Oklahoma’daki Fort Sill üssünde başlayacağını teyit edebilirim” açıklamasında bulundu.
Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Ryder, Fort Sill’de, ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlattı.