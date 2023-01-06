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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/politico-abd-ukraynayi-sea-sparrow-fuzeleriyle-silahlandirmak-istiyor-1065469504.html
Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor
Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor
Politico dergisi, Ukrayna’nın yeni askeri yardım paketi kapsamında ABD’den Bradley zırhlı araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra, RIM-7 Sea... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T21:12+0300
2023-01-06T21:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
politico
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Havadaki hedefleri vurmaya yönelik geliştirilen Sea Sparrow füzeleri, 1976’da ABD ordusunun hizmetine girmişti. Günümüzde modernize edilen füzeler ABD donanması ve deniz piyadelerinin yanı sıra diğer ülkeler tarafından da kullanılıyor.Politico’nun verdiği bilgiye göre, Ukraynalı askerler bu füzeleri gemilerden değil karadan fırlatabilecek. Dergiye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın sahip olduğu Sovyet yapımı Buk hava savunma sistemlerinin Sea Sparrow’ları fırlatmaya uygun hale getirildiğini anlattı.
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ukrayna, abd, politico
ukrayna, abd, politico

Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor

21:12 06.01.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
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Politico dergisi, Ukrayna’nın yeni askeri yardım paketi kapsamında ABD’den Bradley zırhlı araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra, RIM-7 Sea Sparrow güdümlü füzelerini de alacağını belirtti.
Havadaki hedefleri vurmaya yönelik geliştirilen Sea Sparrow füzeleri, 1976’da ABD ordusunun hizmetine girmişti. Günümüzde modernize edilen füzeler ABD donanması ve deniz piyadelerinin yanı sıra diğer ülkeler tarafından da kullanılıyor.
Politico’nun verdiği bilgiye göre, Ukraynalı askerler bu füzeleri gemilerden değil karadan fırlatabilecek. Dergiye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın sahip olduğu Sovyet yapımı Buk hava savunma sistemlerinin Sea Sparrow’ları fırlatmaya uygun hale getirildiğini anlattı.
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