https://sputniknews.com.tr/20230106/politico-abd-ukraynayi-sea-sparrow-fuzeleriyle-silahlandirmak-istiyor-1065469504.html
Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor
Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor
Politico dergisi, Ukrayna’nın yeni askeri yardım paketi kapsamında ABD’den Bradley zırhlı araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra, RIM-7 Sea... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T21:12+0300
2023-01-06T21:12+0300
2023-01-06T21:12+0300
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Havadaki hedefleri vurmaya yönelik geliştirilen Sea Sparrow füzeleri, 1976’da ABD ordusunun hizmetine girmişti. Günümüzde modernize edilen füzeler ABD donanması ve deniz piyadelerinin yanı sıra diğer ülkeler tarafından da kullanılıyor.Politico’nun verdiği bilgiye göre, Ukraynalı askerler bu füzeleri gemilerden değil karadan fırlatabilecek. Dergiye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın sahip olduğu Sovyet yapımı Buk hava savunma sistemlerinin Sea Sparrow’ları fırlatmaya uygun hale getirildiğini anlattı.
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Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor
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Politico dergisi, Ukrayna’nın yeni askeri yardım paketi kapsamında ABD’den Bradley zırhlı araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra, RIM-7 Sea Sparrow güdümlü füzelerini de alacağını belirtti.
Havadaki hedefleri vurmaya yönelik geliştirilen Sea Sparrow füzeleri, 1976’da ABD ordusunun hizmetine girmişti. Günümüzde modernize edilen füzeler ABD donanması ve deniz piyadelerinin yanı sıra diğer ülkeler tarafından da kullanılıyor.
Politico’nun verdiği bilgiye göre, Ukraynalı askerler bu füzeleri gemilerden değil karadan fırlatabilecek. Dergiye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın sahip olduğu Sovyet yapımı Buk hava savunma sistemlerinin Sea Sparrow’ları fırlatmaya uygun hale getirildiğini anlattı.