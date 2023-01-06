https://sputniknews.com.tr/20230106/politico-abd-ukraynayi-sea-sparrow-fuzeleriyle-silahlandirmak-istiyor-1065469504.html

Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor

Politico: ABD, Ukrayna’yı ‘Sea Sparrow’ füzeleriyle silahlandırmak istiyor

Politico dergisi, Ukrayna’nın yeni askeri yardım paketi kapsamında ABD’den Bradley zırhlı araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra, RIM-7 Sea... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T21:12+0300

2023-01-06T21:12+0300

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ukrayna krizi

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Havadaki hedefleri vurmaya yönelik geliştirilen Sea Sparrow füzeleri, 1976’da ABD ordusunun hizmetine girmişti. Günümüzde modernize edilen füzeler ABD donanması ve deniz piyadelerinin yanı sıra diğer ülkeler tarafından da kullanılıyor.Politico’nun verdiği bilgiye göre, Ukraynalı askerler bu füzeleri gemilerden değil karadan fırlatabilecek. Dergiye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın sahip olduğu Sovyet yapımı Buk hava savunma sistemlerinin Sea Sparrow’ları fırlatmaya uygun hale getirildiğini anlattı.

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