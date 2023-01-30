https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-tank-tedarik-ederek-natoda-saflari-esitlemek-istiyor-1066331877.html
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna'ya tank tedarik ederek NATO'da ‘safları eşitlemek’ istiyor
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna'ya tank tedarik ederek NATO'da ‘safları eşitlemek’ istiyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tank ve diğer ağır silahları tedarik etmesinin çatışmayı ağırlaştıracağını... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T00:45+0300
2023-01-30T00:45+0300
2023-01-30T00:45+0300
ukrayna krizi
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abrams
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sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tank ve diğer ağır silahları tedarik etmesinin çatışmayı ağırlaştıracağını, Washington'un buna karşı çıkmasının paradoksal bir şekilde ‘aşikar olanın inkarı’ olduğunu söyledi.Rus diplomat, “Ve genel olarak son zamanlarda hem ABD hem de NATO temsilcilerinin açıklamalarında (yazar George) Orwell'dan pek çok doğrudan alıntı mevcut, ‘Savaş barıştır’ cümlesi kelimenin tam anlamıyla her gün yüksek tribünlerden ve yüksek bürolardan söylenen şeydir. Şimdi de önemli sayıda Abrams tankı gönderme kararından sonra, bunun bir gerilimi tırmandırma olmadığına dair tartışmalar başlıyor. Bu, aşikar olanı reddetmektir” dedi ve şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html
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nato, ukrayna, abrams, abd, sergey ryabkov, tank
nato, ukrayna, abrams, abd, sergey ryabkov, tank
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna'ya tank tedarik ederek NATO'da ‘safları eşitlemek’ istiyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tank ve diğer ağır silahları tedarik etmesinin çatışmayı ağırlaştıracağını, Washington'un buna karşı çıkmasının paradoksal bir şekilde ‘aşikar olanın inkarı’ olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tank ve diğer ağır silahları tedarik etmesinin çatışmayı ağırlaştıracağını, Washington'un buna karşı çıkmasının paradoksal bir şekilde ‘aşikar olanın inkarı’ olduğunu söyledi.
Rus diplomat, “Ve genel olarak son zamanlarda hem ABD hem de NATO temsilcilerinin açıklamalarında (yazar George) Orwell'dan pek çok doğrudan alıntı mevcut, ‘Savaş barıştır’ cümlesi kelimenin tam anlamıyla her gün yüksek tribünlerden ve yüksek bürolardan söylenen şeydir. Şimdi de önemli sayıda Abrams tankı gönderme kararından sonra, bunun bir gerilimi tırmandırma olmadığına dair tartışmalar başlıyor. Bu, aşikar olanı reddetmektir” dedi ve şöyle devam etti:
“Amerikalılar bu adımı NATO saflarını, kendi saflarını yeniden düzeltmek, birinci-ikinci hesabı yapmak için attı. Tüm bunlar, bu sorumsuz, hatta aklını yitirmiş politikacıların dünyayı nereye ittiği konusunda giderek artan endişeler yaşayan uluslararası toplumun gözleri önünde bu biçimde uygulanıyor.”