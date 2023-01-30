https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-tank-tedarik-ederek-natoda-saflari-esitlemek-istiyor-1066331877.html

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna'ya tank tedarik ederek NATO'da ‘safları eşitlemek’ istiyor

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna'ya tank tedarik ederek NATO'da ‘safları eşitlemek’ istiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tank ve diğer ağır silahları tedarik etmesinin çatışmayı ağırlaştıracağını... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T00:45+0300

2023-01-30T00:45+0300

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ukrayna krizi

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sergey ryabkov

tank

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tank ve diğer ağır silahları tedarik etmesinin çatışmayı ağırlaştıracağını, Washington'un buna karşı çıkmasının paradoksal bir şekilde ‘aşikar olanın inkarı’ olduğunu söyledi.Rus diplomat, “Ve genel olarak son zamanlarda hem ABD hem de NATO temsilcilerinin açıklamalarında (yazar George) Orwell'dan pek çok doğrudan alıntı mevcut, ‘Savaş barıştır’ cümlesi kelimenin tam anlamıyla her gün yüksek tribünlerden ve yüksek bürolardan söylenen şeydir. Şimdi de önemli sayıda Abrams tankı gönderme kararından sonra, bunun bir gerilimi tırmandırma olmadığına dair tartışmalar başlıyor. Bu, aşikar olanı reddetmektir” dedi ve şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html

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