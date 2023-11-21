https://sputniknews.com.tr/20231121/peskov-maydan-olaylari-ukraynada-yurtdisindan-desteklenen-silahli-bir-darbedir-1077626732.html
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 10 yıl önce başlayan Maydan olaylarını yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olarak niteledi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T15:21+0300
2023-11-21T15:21+0300
2023-11-21T15:21+0300
ukrayna krizi
kremlin
moskova
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
maydan olayları
maydan
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077074529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01758c51cf7bcf03a5cbf371e5b983c3.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, 21 Kasım 2013'te Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda başlayan Maydan'ın 10. yıldönümünde Ukrayna'nın bugün içinde bulunduğu duruma gelişinin temellerinin atıldığı olayları değerlendirdi.Bu olayları 'Maydan' olarak adlandırdıklarını ancak aslında bunun bir darbe, yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olduğunu söyleyen Peskov, bunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.Peskov, Maydan olaylarının yurtdışından desteklendiğinin Batılı ülkelerin temsilcileri tarafından doğrudan ve dolaylı olarak itiraf edildiğini anımsatan Peskov, bunun hiç kimse için sır olmadığının altını çizdi.Rusya için önemli olan hususun koyulan hedeflere ulaşmak olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın bunun için sürdüğünü vurguladı.21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı. Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmişti.2014'te de devam eden Maydan olayları sırasında onlarca sivil ve polis keskin nişancılar tarafından öldürülmüş, Şubat 2014'te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almıştı. Mayıs ayında yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/maydan-olaylarinin-10-yil-donumu-abye-uyelik-hayali-kieve-ne-kazandirdi-1077610516.html
moskova
rusya
ukrayna
maydan
kiev
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077074529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ece07328c04496deca307820e45d1e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, moskova, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, maydan olayları, maydan, kiev, avrupa birliği
kremlin, moskova, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, maydan olayları, maydan, kiev, avrupa birliği
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 10 yıl önce başlayan Maydan olaylarını yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olarak niteledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, 21 Kasım 2013'te Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda başlayan Maydan'ın 10. yıldönümünde Ukrayna'nın bugün içinde bulunduğu duruma gelişinin temellerinin atıldığı olayları değerlendirdi.
Bu olayları 'Maydan' olarak adlandırdıklarını ancak aslında bunun bir darbe, yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olduğunu söyleyen Peskov, bunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.
Peskov, Maydan olaylarının yurtdışından desteklendiğinin Batılı ülkelerin temsilcileri tarafından doğrudan ve dolaylı olarak itiraf edildiğini anımsatan Peskov, bunun hiç kimse için sır olmadığının altını çizdi.
Rusya için önemli olan hususun koyulan hedeflere ulaşmak olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın bunun için sürdüğünü vurguladı.
21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı. Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmişti.
2014'te de devam eden Maydan olayları sırasında onlarca sivil ve polis keskin nişancılar tarafından öldürülmüş, Şubat 2014'te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almıştı. Mayıs ayında yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.