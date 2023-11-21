https://sputniknews.com.tr/20231121/peskov-maydan-olaylari-ukraynada-yurtdisindan-desteklenen-silahli-bir-darbedir-1077626732.html

Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir

Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 10 yıl önce başlayan Maydan olaylarını yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olarak niteledi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T15:21+0300

2023-11-21T15:21+0300

2023-11-21T15:21+0300

ukrayna krizi

kremlin

moskova

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

maydan olayları

maydan

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077074529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01758c51cf7bcf03a5cbf371e5b983c3.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, 21 Kasım 2013'te Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda başlayan Maydan'ın 10. yıldönümünde Ukrayna'nın bugün içinde bulunduğu duruma gelişinin temellerinin atıldığı olayları değerlendirdi.Bu olayları 'Maydan' olarak adlandırdıklarını ancak aslında bunun bir darbe, yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olduğunu söyleyen Peskov, bunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.Peskov, Maydan olaylarının yurtdışından desteklendiğinin Batılı ülkelerin temsilcileri tarafından doğrudan ve dolaylı olarak itiraf edildiğini anımsatan Peskov, bunun hiç kimse için sır olmadığının altını çizdi.Rusya için önemli olan hususun koyulan hedeflere ulaşmak olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın bunun için sürdüğünü vurguladı.21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı. Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmişti.2014'te de devam eden Maydan olayları sırasında onlarca sivil ve polis keskin nişancılar tarafından öldürülmüş, Şubat 2014'te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almıştı. Mayıs ayında yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/maydan-olaylarinin-10-yil-donumu-abye-uyelik-hayali-kieve-ne-kazandirdi-1077610516.html

moskova

rusya

ukrayna

maydan

kiev

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, moskova, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, maydan olayları, maydan, kiev, avrupa birliği