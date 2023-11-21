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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/peskov-maydan-olaylari-ukraynada-yurtdisindan-desteklenen-silahli-bir-darbedir-1077626732.html
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 10 yıl önce başlayan Maydan olaylarını yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olarak niteledi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Peskov, 21 Kasım 2013'te Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda başlayan Maydan'ın 10. yıldönümünde Ukrayna'nın bugün içinde bulunduğu duruma gelişinin temellerinin atıldığı olayları değerlendirdi.Bu olayları 'Maydan' olarak adlandırdıklarını ancak aslında bunun bir darbe, yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olduğunu söyleyen Peskov, bunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.Peskov, Maydan olaylarının yurtdışından desteklendiğinin Batılı ülkelerin temsilcileri tarafından doğrudan ve dolaylı olarak itiraf edildiğini anımsatan Peskov, bunun hiç kimse için sır olmadığının altını çizdi.Rusya için önemli olan hususun koyulan hedeflere ulaşmak olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın bunun için sürdüğünü vurguladı.21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı. Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmişti.2014'te de devam eden Maydan olayları sırasında onlarca sivil ve polis keskin nişancılar tarafından öldürülmüş, Şubat 2014'te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almıştı. Mayıs ayında yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/maydan-olaylarinin-10-yil-donumu-abye-uyelik-hayali-kieve-ne-kazandirdi-1077610516.html
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kremlin, moskova, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, maydan olayları, maydan, kiev, avrupa birliği
kremlin, moskova, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, maydan olayları, maydan, kiev, avrupa birliği

Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir

15:21 21.11.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 10 yıl önce başlayan Maydan olaylarını yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olarak niteledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, 21 Kasım 2013'te Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda başlayan Maydan'ın 10. yıldönümünde Ukrayna'nın bugün içinde bulunduğu duruma gelişinin temellerinin atıldığı olayları değerlendirdi.
Bu olayları 'Maydan' olarak adlandırdıklarını ancak aslında bunun bir darbe, yurtdışından desteklenen silahlı bir darbe olduğunu söyleyen Peskov, bunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.
Peskov, Maydan olaylarının yurtdışından desteklendiğinin Batılı ülkelerin temsilcileri tarafından doğrudan ve dolaylı olarak itiraf edildiğini anımsatan Peskov, bunun hiç kimse için sır olmadığının altını çizdi.
Rusya için önemli olan hususun koyulan hedeflere ulaşmak olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın bunun için sürdüğünü vurguladı.
21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı. Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmişti.
2014'te de devam eden Maydan olayları sırasında onlarca sivil ve polis keskin nişancılar tarafından öldürülmüş, Şubat 2014'te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almıştı. Mayıs ayında yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
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