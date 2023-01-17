Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Eğitim başladı. Birkaç ay sürecek” diye bildirdiPentagon Sözcüsü, toplamda 90-100 Ukraynalıya Patriot eğitiminin verileceğini doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ülkeye gelen Ukraynalı askerler için Patriot uçaksavar füze sistemlerini kullanma eğitiminin... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı

© AA İspanya- Patriot © AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ülkeye gelen Ukraynalı askerler için Patriot uçaksavar füze sistemlerini kullanma eğitiminin başladığını ve birkaç ay süreceğini belirtti.