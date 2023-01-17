https://sputniknews.com.tr/20230117/pentagon-ukraynali-askerlerin-patriot-egitimi-basladi-1065854839.html
Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı
Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ülkeye gelen Ukraynalı askerler için Patriot uçaksavar füze sistemlerini kullanma eğitiminin... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T23:21+0300
2023-01-17T23:21+0300
2023-01-17T23:21+0300
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Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Eğitim başladı. Birkaç ay sürecek” diye bildirdiPentagon Sözcüsü, toplamda 90-100 Ukraynalıya Patriot eğitiminin verileceğini doğruladı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/fox-news-ukraynali-askerler-patriot-egitimi-icin-abdye-geldi-1065808378.html
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Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ülkeye gelen Ukraynalı askerler için Patriot uçaksavar füze sistemlerini kullanma eğitiminin başladığını ve birkaç ay süreceğini belirtti.
Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Eğitim başladı. Birkaç ay sürecek” diye bildirdi
Pentagon Sözcüsü, toplamda 90-100 Ukraynalıya Patriot eğitiminin verileceğini doğruladı.