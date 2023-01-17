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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/pentagon-ukraynali-askerlerin-patriot-egitimi-basladi-1065854839.html
Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı
Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ülkeye gelen Ukraynalı askerler için Patriot uçaksavar füze sistemlerini kullanma eğitiminin... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T23:21+0300
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ukrayna krizi
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Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Eğitim başladı. Birkaç ay sürecek” diye bildirdiPentagon Sözcüsü, toplamda 90-100 Ukraynalıya Patriot eğitiminin verileceğini doğruladı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/fox-news-ukraynali-askerler-patriot-egitimi-icin-abdye-geldi-1065808378.html
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pentagon, ukrayna, abd, patriot
pentagon, ukrayna, abd, patriot

Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı

23:21 17.01.2023
© AAİspanya- Patriot
İspanya- Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ülkeye gelen Ukraynalı askerler için Patriot uçaksavar füze sistemlerini kullanma eğitiminin başladığını ve birkaç ay süreceğini belirtti.
Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Eğitim başladı. Birkaç ay sürecek” diye bildirdi
Pentagon Sözcüsü, toplamda 90-100 Ukraynalıya Patriot eğitiminin verileceğini doğruladı.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
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Fox News: Ukraynalı askerler, Patriot eğitimi için ABD'ye geldi
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