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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/fox-news-ukraynali-askerler-patriot-egitimi-icin-abdye-geldi-1065808378.html
Fox News: Ukraynalı askerler, Patriot eğitimi için ABD'ye geldi
Fox News: Ukraynalı askerler, Patriot eğitimi için ABD'ye geldi
Fox News muhabiri Austin Westfall, yaklaşık 100 Ukraynalı askerin Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim almak için ABD'de olduğunu duyurdu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:11+0300
2023-01-16T19:11+0300
ukrayna krizi
patriot
abd
ukrayna
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Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Westfall, "Yaklaşık 100 Ukraynalı asker bu akşam ABD'ye geldi, kısa süre sonra Oklahoma'daki Fort Sill askeri üssünde Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitime başlayacak" dedi.Westfall, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Patriot sisteminin Kiev'in Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmede önemli bir fark yaratacağına dair sözlerini de mesajında paylaştı.Geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma'daki askeri üste başlayacağını doğrulamıştı.Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Fort Sill'de ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230111/pentagon-ukraynali-askerlere-patriot-egitimi-gelecek-hafta-basliyor-1065610817.html
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patriot, abd, ukrayna
patriot, abd, ukrayna

Fox News: Ukraynalı askerler, Patriot eğitimi için ABD'ye geldi

19:11 16.01.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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Fox News muhabiri Austin Westfall, yaklaşık 100 Ukraynalı askerin Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim almak için ABD'de olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Westfall, "Yaklaşık 100 Ukraynalı asker bu akşam ABD'ye geldi, kısa süre sonra Oklahoma'daki Fort Sill askeri üssünde Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitime başlayacak" dedi.
Westfall, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Patriot sisteminin Kiev'in Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmede önemli bir fark yaratacağına dair sözlerini de mesajında paylaştı.
Geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma'daki askeri üste başlayacağını doğrulamıştı.
Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Fort Sill'de ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatmıştı.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
Ukrayna krizi
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
11 Ocak, 00:34
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