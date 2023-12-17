https://sputniknews.com.tr/20231217/eski-ukrayna-basbakani-azarov-kiev-artik-catismada-zafer-umudunu-yitirdi-1078544913.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Kiev artık çatışmada zafer umudunu yitirdi

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Kiev artık çatışmada zafer umudunu yitirdi

Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov, Ukraynalı yetkililerin artık yalnızca zaferden değil, savunmadan da umudunu kaybettiğini söyledi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T12:39+0300

2023-12-17T12:39+0300

2023-12-17T12:39+0300

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Sosyal medya paylaşımında, Kiev rejiminin nihayet sadece zaferden değil, başarılı savunmadan da umudunu yitirdiğini belirten Azarov, “Öyle görünüyor ki IMF ve Hollanda tarafından tahsis edilen fonlar başarıyla çalınacak ve savunma yapılarının inşası artık çalınanlardan kalanlarla olarak finanse edilecek. Devlet bütçesinin bu amaçlar için ayıracağı az miktardaki para da yerel yetkililer tarafından cebe atılacak” diye yazdı.Azarov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ana savunma hattının, teçhizatın çalışmasının daha zor olacağı şehirlere kurulmasını planladığını iddia ederken, “Dolayısıyla piyadelerin ana stratejik silah haline gelmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.Bu amaçlar için ülkede pek çok erkeğin seferber edildiğine dikkat çeken eski Ukrayna Başbakanı, 'Kale' haline gelecek şehirlerdeki sakinlerin, yerleşim yerlerinde gerçekleşecek savaşlara katılmaktan başka seçeneği kalmayacağını aktardı.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı askeri stratejiyi yeniden gözden geçirme kararı aldığını da belirten Azarov, açıklamasını, “Şimdilik yeni bölgeleri fethetme girişimlerinin ertelenmesi istendi. Başka bir deyişle bu, savaşarak kontrollü bir geri çekilme olacak” diye özetledi.Yakın zamanda konuşan Ukrayna ordusundan emekli general ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi eski sekreter yardımcısı Sergey Krivonos, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitimli askeri uzmanlardan yoksun olduğunu itiraf etmiş, Rusya'nın ise aktif hazırlık ve yeni birlik ve birimlerin doğru oluşumu sayesinde savaş alanında başarıya ulaştığının altını çizmişti.Ukrayna'nın karşı saldırısı 4 Haziran'da başlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üç ay sonra yaptığı açıklamasında, karşı saldırının tamamen başarısızlığa uğradığını bildirmişti.Aralık ayı başında paylaşılan istatistiklere göre Ukrayna ordusunun karşı saldırı girişimleri Kiev'e 125 binden fazla askerin ölümüne ve yaralanmasına mal oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231216/alman-guvenlik-uzmani-ukrayna-2024te-yeni-bir-karsi-saldiri-icin-hazirlik-yapiyor-1078523557.html

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