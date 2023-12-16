https://sputniknews.com.tr/20231216/alman-guvenlik-uzmani-ukrayna-2024te-yeni-bir-karsi-saldiri-icin-hazirlik-yapiyor-1078523557.html

Alman güvenlik uzmanı: Ukrayna 2024'te yeni bir karşı saldırı için hazırlık yapıyor

Alman güvenlik uzmanı: Ukrayna 2024'te yeni bir karşı saldırı için hazırlık yapıyor

Alman güvenlik uzmanı Nico Lange, Ukrayna’nın 2024'te yeni bir karşı saldırı için hazırlık yaptığını öne sürdü. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T13:21+0300

2023-12-16T13:21+0300

2023-12-16T13:21+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

f-16

f-18

abrams tankı

leopard

bradley

insansız hava aracı (iha)

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Alman güvenlik uzmanı ve siyasi danışman Nico Lange, Die Welt'e verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2024'te Rusya’ya yönelik yeni bir karşı saldırıya hazırlandığını söyledi.Lange, “Ukrayna muhtemelen gelecek yıl yeni bir karşı saldırı için kaynak topluyor” dedi.Ukrayna'nın ABD'ye verdiği silah listesinin bunun kanıtı olduğunu belirten Lange, listede Black Hawk ve Apache helikopterleri, F-16 ve F-18 savaş uçakları, çeşitli füze sistemleri, Abrams tankları, insansız hava araçları ve mühimmatın yer aldığını ve karşı saldırıda ana hedefin Herson olacağını vurguladı.Alman uzman, “Genel olarak Ukrayna’nın siparişi, yaz aylarında başlatılan karşı saldırısı sırasında uygulanamayan farklı savaş sistemlerinin kombinasyonu yoluyla manevra savaşına geçişe yönelik yeni bir girişime işaret ediyor” dedi.Die Welt, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaz aylarında Alman Leopard tankları ve Amerikan Bradley piyade savaş araçlarını kullanarak Rus savunma hattını aşmaya çalıştığını, ancak karşı saldırının felakete dönüştüğüne dikkat çekti.

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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, f-18, abrams tankı, leopard, bradley, insansız hava aracı (iha)