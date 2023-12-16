https://sputniknews.com.tr/20231216/zelenskiy-ukraynanin-abye-uyelik-muzakerelerinin-baslatilmasi-finansal-yardimdan-daha-onemli-1078521175.html

Zelenskiy: Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin başlatılması finansal yardımdan daha önemli

Zelenskiy: Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin başlatılması finansal yardımdan daha önemli

Financial Times, Zelenskiy’in Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının finansal yardımdan daha önemli olduğunu söylediğini aktardı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T11:53+0300

2023-12-16T11:53+0300

2023-12-16T11:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

avrupa birliği

üyelik süreci

mali yardım

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Financial Times'ın AB yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB liderlerine önceliğinin ek finansmandan ziyade Ukrayna'nın birliğe üyeliğine ilişkin müzakereleri başlatmak olduğunu söyledi.Haberde, “Zelenskiy AB liderlerine, kendisi için birliğe üyelik müzakerelerine onay almanın, ek finansmana onay almaktan daha önemli olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.Bloomberg'e göre ise Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa'nın ondan vazgeçmediğine dair bir sinyale ihtiyacı olduğunu söyledi.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Ukrayna'ya 2024-2027 yılları için 50 milyar dolarlık makro-mali yardımı engellediğini, Kiev'e para tahsis etmenin Budapeşte'ye AB üyeliği müzakerelerinden daha fazla zarar vereceğini ifade etmişti.Ayrıca, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de halihazırda AB'ye katılım müzakerelerini yürüten Bosna-Hersek'e öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, Ukrayna'nın AB’ye katılımına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına karşı çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiyden-ab-liderlerine-cagri-ukraynaya-ihanet-etmeyin-1078479221.html

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