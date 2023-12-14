https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiyden-ab-liderlerine-cagri-ukraynaya-ihanet-etmeyin-1078479221.html
Zelenskiy'den AB liderlerine çağrı: 'Ukrayna'ya ihanet etmeyin'
Zelenskiy'den AB liderlerine çağrı: 'Ukrayna'ya ihanet etmeyin'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Brüksel'deki liderlere video bağlantısıyla yaptığı konuşmada Ukrayna'ya ihanet etmemeleri çağrısında bulundu. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T19:03+0300
2023-12-14T19:03+0300
2023-12-14T19:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
avrupa birliği
ihanet
viktor orban
macaristan
veto
müzakereler
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Vladimir Zelenskiy Ukrayna ile ilgili görüşmeler için toplanan Avrupalı liderlere, AB üyeliği konusunda tereddüt ederek ülkesine 'ihanet etmemeleri' yönünde çağrı yaptı.Zelenskiy Brüksel'deki liderlere video bağlantısıyla yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:Zelenskiy konuşmasında tarihin Ukrayna'yı seçmekte başarısız olan liderleri hatırlayacağını söyleyerek "Bugün özel bir gün ve tarihimize geçecek. Bizim için iyi ya da kötü olsun, tarih her şeyi kaydedecek. Her kelimeyi, her adımı, her eylemi ve eylemsizliği. Kim ne için savaştı?" sözlerini dile getirdi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesine ve diğer liderlerin görüşmelerin bu hafta sonu başlaması yönündeki isteklerine karşı çıkarak Ukrayna'nın AB üyelik görüşmelerine hazır olmadığında ısrar etmişti.AB liderleri, Avrupa Komisyonu'nun Kasım ayında her iki ülkenin de gelecek yıl müzakerelere başlamak için yeterli reformları gerçekleştirdiği yönündeki resmi tavsiyesinin ardından Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliği konusunda zirveden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyorlardı. Ancak Orban, Macaristan'ın müzakereleri veto etme hakkını kullanacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiy-abdde-alenen-asagilandi-1078470862.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, ihanet, viktor orban, macaristan, veto, müzakereler
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, ihanet, viktor orban, macaristan, veto, müzakereler
Zelenskiy'den AB liderlerine çağrı: 'Ukrayna'ya ihanet etmeyin'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Brüksel'deki liderlere video bağlantısıyla yaptığı konuşmada Ukrayna'ya ihanet etmemeleri çağrısında bulundu.
Vladimir Zelenskiy Ukrayna ile ilgili görüşmeler için toplanan Avrupalı liderlere, AB üyeliği konusunda tereddüt ederek ülkesine 'ihanet etmemeleri' yönünde çağrı yaptı.
Zelenskiy Brüksel'deki liderlere video bağlantısıyla yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:
Bugün sizden tek bir şey istiyorum: insanlara ve onların Avrupa'ya olan inançlarına ihanet etmeyin. Avrupa'nın bugün yeniden kararsızlığa düşmemesi çok önemli. Hiç kimse Avrupa'nın güvenilmez yahut kendi hazırladığı kararları alamayan bir oluşum olarak görülmesini istemez.
Zelenskiy konuşmasında tarihin Ukrayna'yı seçmekte başarısız olan liderleri hatırlayacağını söyleyerek "Bugün özel bir gün ve tarihimize geçecek. Bizim için iyi ya da kötü olsun, tarih her şeyi kaydedecek. Her kelimeyi, her adımı, her eylemi ve eylemsizliği. Kim ne için savaştı?" sözlerini dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesine ve diğer liderlerin görüşmelerin bu hafta sonu başlaması yönündeki isteklerine karşı çıkarak Ukrayna'nın AB üyelik görüşmelerine hazır olmadığında ısrar etmişti.
AB liderleri, Avrupa Komisyonu'nun Kasım ayında her iki ülkenin de gelecek yıl müzakerelere başlamak için yeterli reformları gerçekleştirdiği yönündeki resmi tavsiyesinin ardından Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliği konusunda zirveden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyorlardı. Ancak Orban, Macaristan'ın müzakereleri veto etme hakkını kullanacağını söylemişti.