https://sputniknews.com.tr/20231212/ukrayna-imfden-900-milyon-dolar-daha-alacak-1078355014.html

Ukrayna IMF'den 900 milyon dolar daha alacak

Ukrayna IMF'den 900 milyon dolar daha alacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık kredi programının ikinci incelemesini tamamlarken, 900 milyon dolarlık... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T11:40+0300

2023-12-12T11:40+0300

2023-12-12T11:40+0300

ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

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IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya ilişkin 4. madde konsültasyonunu ve 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki ikinci incelemesini tamamladığı aktarıldı.Açıklamada, ikinci incelemenin tamamlanmasının, yaklaşık 900 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmasına olanak tanıyacağı kaydedildi.IMF Ukrayna İcra Direktör Yardımcısı Vladislav Raşkovan, Uluslararası Para Fonu’nun Ukrayna için sağlayacağı 900 milyon dolarlık bir sonraki dilimin ülkenin 2023 yılı bütçe açığını kapatmak için kullanılacağını aktardı.Ukraynalı yetkililerin zorlu koşullar altında finansman paketi kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda ‘güçlü’ ilerleme kaydettiği iddia edilen açıklamada, gerilime bağlı yüksek belirsizliğe rağmen Ukrayna ekonomisinin kayda değer bir dayanıklılık göstermeye devam ettiği vurgulandı.IMF İcra Direktörleri Kurulu, 31 Mart'ta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için toplam 122 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15.6 milyar dolarlık finansman paketini onaylamıştı.IMF Başkanı Georgieva, Zelenskiy ile görüştüÖte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile IMF Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.Görüşmede, gerilimin ‘muazzam bedeline’ rağmen Ukrayna halkının dikkate değer dayanıklılığından bahsettiklerine işaret eden Georgieva, Ukrayna ekonomisinin güçlü bir performans sergilediğini ve ülke ekonomisinin büyümesinin bu yıl en az yüzde 4.5'e ulaşmasının beklendiğini, enflasyonun ise kasımda yıllık yüzde 5.1'e gerilemeye devam ettiğini aktardı.Georgieva, IMF'nin Ukrayna'ya yönelik finansman paketinin makroekonomik ve finansal istikrarın korunması ve devam eden toparlanmanın desteklenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.Ukrayna'nın uluslararası toplumdan ihtiyaç duyduğu destekle güçlü ekonomik politikaları uygulayabildiğini ve sürdürebildiğini belirten Georgieva, Ukraynalı yetkililerin ise yönetişim ve yolsuzluk sorunlarıyla mücadele konusunda kararlılık göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-vance-zelenskiyin-para-icin-washingtona-gelmesi-utanc-verici-bir-sacmalik-1078351804.html

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