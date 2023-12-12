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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-vance-zelenskiyin-para-icin-washingtona-gelmesi-utanc-verici-bir-sacmalik-1078351804.html
ABD'li Senatör Vance: Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici bir saçmalık
ABD'li Senatör Vance: Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici bir saçmalık
Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in devam eden çatışmayı finanse etmek için ABD'li vergi mükelleflerinin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:48+0300
2023-12-12T10:48+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
beyaz saray
washington
abd kongresi
abd senatosu
joe biden
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Zelenskiy'in bugün gerçekleştireceği Washington ziyareti, ABD Kongresi'nin üyeleri arasındaki halihazırda var olan rahatsızlığı tırmandırmaya devam ediyor.Ukrayna Devlet Başkanı'nın sırf para için 'ABD'ye döndüğünü' söyleyen Vance, "O ABD'ye geliyor, ders veriyor, bizden para istiyor, buna paralel olarak rahipleri ve diğer vatandaşları parmaklıklar ardına atıyor. Bana göre bu utanç verici bir saçmalık. Bir yıldır Senato'dayım ve bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük saçmalık" vurgusu yaptı.Vance, Fox News'te yaptığı açıklamada "Zelenskiy şehre gelip sizden ve ABD'li vergi mükelleflerinden kendisine 61 milyar dolar daha vermenizi talep ettiğinde ne kadar aşağılayıcı bir süreçten geçmek zorunda olduğumuzu anlayın. Bunun gülünç olduğunu düşünüyorum" dedi.Cumhuriyetçiler hükümete göçmenler ve ABD'nin güney sınırı gibi ülkenin acil sorunlarını hatırlattığında Zelenskiy'in dikkatleri başka yöne çekmek için gözleri yanıltan bir 'fantazmagori' olarak kullanıldığının altını çizen Vance, ABD'lilerden para istemek için tekrar tekrar gelen Zelenskiy'in ısrarı karşısında 'ironik bir hayranlık' duyduğunu ifade etti.Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ı ziyaret edecek, ardından senatörler ve Temsilciler Meclisi başkanıyla görüşecek. Ukrayna Devlet Başkanı, temasları sırasında Washington'u Kiev'e askeri ve mali yardım sağlamaya ikna etmeye çalışacak.Kongre’de Ukrayna’ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırmıştı.“ABD Başkanı, görüşme sırasında ABD'nin Ukrayna halkını destekleme konusundaki ‘sarsılmaz kararlılığını’ ilan edecek” ifadelerini kullanan Beyaz Saray basın servisi, Biden ve Zelenskiy'in ‘Ukrayna'nın ihtiyaçlarını’ ve kritik olarak nitelendirilen bu dönemde ABD’nin Kiev’e desteğinin sürdürülmesinin önemini tartışacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/maduro-abd-zelenskiyyi-gereksiz-bir-kukla-gibi-cope-atacak-1078350979.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, beyaz saray, washington, abd kongresi, abd senatosu, joe biden
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, beyaz saray, washington, abd kongresi, abd senatosu, joe biden

ABD'li Senatör Vance: Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici bir saçmalık

10:48 12.12.2023
© AP Photo / Patrick SemanskyABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in devam eden çatışmayı finanse etmek için ABD'li vergi mükelleflerinin parasının bir kısmını almak üzere Washington'u ziyaret etmesine tepki gösterdi.
Zelenskiy'in bugün gerçekleştireceği Washington ziyareti, ABD Kongresi'nin üyeleri arasındaki halihazırda var olan rahatsızlığı tırmandırmaya devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı'nın sırf para için 'ABD'ye döndüğünü' söyleyen Vance, "O ABD'ye geliyor, ders veriyor, bizden para istiyor, buna paralel olarak rahipleri ve diğer vatandaşları parmaklıklar ardına atıyor. Bana göre bu utanç verici bir saçmalık. Bir yıldır Senato'dayım ve bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük saçmalık" vurgusu yaptı.
Vance, Fox News'te yaptığı açıklamada "Zelenskiy şehre gelip sizden ve ABD'li vergi mükelleflerinden kendisine 61 milyar dolar daha vermenizi talep ettiğinde ne kadar aşağılayıcı bir süreçten geçmek zorunda olduğumuzu anlayın. Bunun gülünç olduğunu düşünüyorum" dedi.
Cumhuriyetçiler hükümete göçmenler ve ABD'nin güney sınırı gibi ülkenin acil sorunlarını hatırlattığında Zelenskiy'in dikkatleri başka yöne çekmek için gözleri yanıltan bir 'fantazmagori' olarak kullanıldığının altını çizen Vance, ABD'lilerden para istemek için tekrar tekrar gelen Zelenskiy'in ısrarı karşısında 'ironik bir hayranlık' duyduğunu ifade etti.
Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ı ziyaret edecek, ardından senatörler ve Temsilciler Meclisi başkanıyla görüşecek. Ukrayna Devlet Başkanı, temasları sırasında Washington'u Kiev'e askeri ve mali yardım sağlamaya ikna etmeye çalışacak.
Kongre’de Ukrayna’ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırmıştı.
ABD Başkanı, görüşme sırasında ABD'nin Ukrayna halkını destekleme konusundaki ‘sarsılmaz kararlılığını’ ilan edecek” ifadelerini kullanan Beyaz Saray basın servisi, Biden ve Zelenskiy'in ‘Ukrayna'nın ihtiyaçlarını’ ve kritik olarak nitelendirilen bu dönemde ABD’nin Kiev’e desteğinin sürdürülmesinin önemini tartışacağını belirtmişti.
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