https://sputniknews.com.tr/20230125/kremlinden-batiya-uyari-ukraynaya-gondereceginiz-tanklar-da-yanacak-1066159479.html

Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak

Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T14:06+0300

2023-01-25T14:06+0300

2023-01-25T14:08+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

tank

dmitriy peskov

nato

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Batı'nın Amerikan Abrams ve Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya olası tedariki hakkında "Birçok uzmanın bu fikrin absürd olduğunu düşündüğünden eminim. Bu, teknolojik açıdan başarısız bir plan. Bu, tank sevkiyatının Ukrayna ordusuna sunacağı katkının abartılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ağır tankların çok pahalı olduğunun ve bunun Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni yükler bindireceğinin altını çizen Peskov, ABD'nin ise güzel kazançlar elde edeceğini belirtti.Kremlin Sözcüsü, Batı'ya bir uyarıda da göndererek "Bu tankların diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacağını defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.Hem Almanya hem de ABD'den birbiriyle çelişen açıklamalar, haberler, sızıntılar geldiğine dikkat çeken Peskov, bizzat NATO'da ve tankların sevkiyatı konusunda her şeyin 'pürüzsüz' olmadığının aşikar olduğunu vurguladı.Peskov, bir soru karşısında, Rusya'nın olası tank sevkiyatı ışığında Almanya'yla temas halinde olmadığını bildirdi.'Dünyadaki durumun gelişme perspektifleri henüz bir yumuşama vaat etmiyor'Peskov'a 'Kıyamet Günü Saati'nin güncellenmesi ve buna göre 2023 yılında insanlığın 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye en yakın noktada olması da soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Genel olarak durum son derece gergin. Tüm dünyadaki ve özellikle de Avrupa'daki durumdan bahsediyorum. Son derece ama son derece gergin. NATO'nun ve ABD yönetiminin seçtiği politikaya bakılırsa, durumun gelişme perspektifleri henüz bir yumuşama vaat etmiyor" yanıtını verdi.Peskov, Kremlin'in şu anda Ukrayna'da diplomatik çözüm perspektifi görmediğinin de altını çizdi.

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rusya, almanya, tank, dmitriy peskov, nato