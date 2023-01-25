Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/kremlinden-batiya-uyari-ukraynaya-gondereceginiz-tanklar-da-yanacak-1066159479.html
Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak
Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T14:06+0300
2023-01-25T14:08+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
tank
dmitriy peskov
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/15/1042495657_0:0:2961:1665_1920x0_80_0_0_23c4be1cb661dbffde6ba68e5e3fcf6b.jpg
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Batı'nın Amerikan Abrams ve Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya olası tedariki hakkında "Birçok uzmanın bu fikrin absürd olduğunu düşündüğünden eminim. Bu, teknolojik açıdan başarısız bir plan. Bu, tank sevkiyatının Ukrayna ordusuna sunacağı katkının abartılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ağır tankların çok pahalı olduğunun ve bunun Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni yükler bindireceğinin altını çizen Peskov, ABD'nin ise güzel kazançlar elde edeceğini belirtti.Kremlin Sözcüsü, Batı'ya bir uyarıda da göndererek "Bu tankların diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacağını defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.Hem Almanya hem de ABD'den birbiriyle çelişen açıklamalar, haberler, sızıntılar geldiğine dikkat çeken Peskov, bizzat NATO'da ve tankların sevkiyatı konusunda her şeyin 'pürüzsüz' olmadığının aşikar olduğunu vurguladı.Peskov, bir soru karşısında, Rusya'nın olası tank sevkiyatı ışığında Almanya'yla temas halinde olmadığını bildirdi.'Dünyadaki durumun gelişme perspektifleri henüz bir yumuşama vaat etmiyor'Peskov'a 'Kıyamet Günü Saati'nin güncellenmesi ve buna göre 2023 yılında insanlığın 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye en yakın noktada olması da soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Genel olarak durum son derece gergin. Tüm dünyadaki ve özellikle de Avrupa'daki durumdan bahsediyorum. Son derece ama son derece gergin. NATO'nun ve ABD yönetiminin seçtiği politikaya bakılırsa, durumun gelişme perspektifleri henüz bir yumuşama vaat etmiyor" yanıtını verdi.Peskov, Kremlin'in şu anda Ukrayna'da diplomatik çözüm perspektifi görmediğinin de altını çizdi.
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/15/1042495657_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_38e368f794a683e26c075fa81b3787fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, almanya, tank, dmitriy peskov, nato
rusya, almanya, tank, dmitriy peskov, nato

Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak

14:06 25.01.2023 (güncellendi: 14:08 25.01.2023)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKremlin - Gün batımı - Moskova - Rusya
Kremlin - Gün batımı - Moskova - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurguladı.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Batı'nın Amerikan Abrams ve Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya olası tedariki hakkında "Birçok uzmanın bu fikrin absürd olduğunu düşündüğünden eminim. Bu, teknolojik açıdan başarısız bir plan. Bu, tank sevkiyatının Ukrayna ordusuna sunacağı katkının abartılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ağır tankların çok pahalı olduğunun ve bunun Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni yükler bindireceğinin altını çizen Peskov, ABD'nin ise güzel kazançlar elde edeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Batı'ya bir uyarıda da göndererek "Bu tankların diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacağını defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.
Hem Almanya hem de ABD'den birbiriyle çelişen açıklamalar, haberler, sızıntılar geldiğine dikkat çeken Peskov, bizzat NATO'da ve tankların sevkiyatı konusunda her şeyin 'pürüzsüz' olmadığının aşikar olduğunu vurguladı.
Peskov, bir soru karşısında, Rusya'nın olası tank sevkiyatı ışığında Almanya'yla temas halinde olmadığını bildirdi.

'Dünyadaki durumun gelişme perspektifleri henüz bir yumuşama vaat etmiyor'

Peskov'a 'Kıyamet Günü Saati'nin güncellenmesi ve buna göre 2023 yılında insanlığın 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye en yakın noktada olması da soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "Genel olarak durum son derece gergin. Tüm dünyadaki ve özellikle de Avrupa'daki durumdan bahsediyorum. Son derece ama son derece gergin. NATO'nun ve ABD yönetiminin seçtiği politikaya bakılırsa, durumun gelişme perspektifleri henüz bir yumuşama vaat etmiyor" yanıtını verdi.

Peskov, Kremlin'in şu anda Ukrayna'da diplomatik çözüm perspektifi görmediğinin de altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала