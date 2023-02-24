https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-transdinyesteri-isgale-hazirlaniyor-1067438653.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin, Transdinyester’i işgal etmeye yönelik hazırlık çalışmalarını başlattığını belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T00:28+0300

2023-02-24T00:28+0300

2023-02-24T00:28+0300

ukrayna krizi

rusya

transdinyester

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’nın Transdinyester’i işgalini, Rus ordu birliklerinin bu bölgeden saldırı düzenleyebileceği bahanesiyle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.Halihazırda Ukrayna’nın Transdinyester sınırına asker ve teçhizat yığınağı yaptığı belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın Transdinyester’e yönelik provokasyonun, bölgede meşru olarak bulunan Rus barış gücü birliğini doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.Açıklamada, Rus ordu birliklerinin, Ukrayna’nın provokasyonlarına uygun yanıt vereceğinin altı çizildi.

rusya

transdinyester

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