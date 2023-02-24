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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-transdinyesteri-isgale-hazirlaniyor-1067438653.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin, Transdinyester’i işgal etmeye yönelik hazırlık çalışmalarını başlattığını belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T00:28+0300
2023-02-24T00:28+0300
ukrayna krizi
rusya
transdinyester
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’nın Transdinyester’i işgalini, Rus ordu birliklerinin bu bölgeden saldırı düzenleyebileceği bahanesiyle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.Halihazırda Ukrayna’nın Transdinyester sınırına asker ve teçhizat yığınağı yaptığı belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın Transdinyester’e yönelik provokasyonun, bölgede meşru olarak bulunan Rus barış gücü birliğini doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.Açıklamada, Rus ordu birliklerinin, Ukrayna’nın provokasyonlarına uygun yanıt vereceğinin altı çizildi.
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rusya, transdinyester, ukrayna
rusya, transdinyester, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor

00:28 24.02.2023
© AFP 2023Transdinyester
Transdinyester - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin, Transdinyester’i işgal etmeye yönelik hazırlık çalışmalarını başlattığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’nın Transdinyester’i işgalini, Rus ordu birliklerinin bu bölgeden saldırı düzenleyebileceği bahanesiyle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.
Halihazırda Ukrayna’nın Transdinyester sınırına asker ve teçhizat yığınağı yaptığı belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın Transdinyester’e yönelik provokasyonun, bölgede meşru olarak bulunan Rus barış gücü birliğini doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Rus ordu birliklerinin, Ukrayna’nın provokasyonlarına uygun yanıt vereceğinin altı çizildi.
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