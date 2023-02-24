https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-transdinyesteri-isgale-hazirlaniyor-1067438653.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin, Transdinyester’i işgal etmeye yönelik hazırlık çalışmalarını başlattığını belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T00:28+0300
2023-02-24T00:28+0300
2023-02-24T00:28+0300
ukrayna krizi
rusya
transdinyester
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’nın Transdinyester’i işgalini, Rus ordu birliklerinin bu bölgeden saldırı düzenleyebileceği bahanesiyle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.Halihazırda Ukrayna’nın Transdinyester sınırına asker ve teçhizat yığınağı yaptığı belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın Transdinyester’e yönelik provokasyonun, bölgede meşru olarak bulunan Rus barış gücü birliğini doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.Açıklamada, Rus ordu birliklerinin, Ukrayna’nın provokasyonlarına uygun yanıt vereceğinin altı çizildi.
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rusya, transdinyester, ukrayna
rusya, transdinyester, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin, Transdinyester’i işgal etmeye yönelik hazırlık çalışmalarını başlattığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’nın Transdinyester’i işgalini, Rus ordu birliklerinin bu bölgeden saldırı düzenleyebileceği bahanesiyle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.
Halihazırda Ukrayna’nın Transdinyester sınırına asker ve teçhizat yığınağı yaptığı belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın Transdinyester’e yönelik provokasyonun, bölgede meşru olarak bulunan Rus barış gücü birliğini doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Rus ordu birliklerinin, Ukrayna’nın provokasyonlarına uygun yanıt vereceğinin altı çizildi.