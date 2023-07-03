https://sputniknews.com.tr/20230703/almanya-ukraynaya-yeni-leopard-partisini-duyurdu-1073125536.html
Almanya, Ukrayna’ya yeni Leopard partisini duyurdu
Almanya, Ukrayna’ya yeni Leopard partisini duyurdu
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ordusunun önümüzdeki haftalarda onlarca Leopard tankı alacağını belirtti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T18:10+0300
2023-07-03T18:10+0300
2023-07-03T18:10+0300
ukrayna krizi
almanya
almanya savunma bakanlığı
leopard
tank
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Pistorius, Polonya gazetesi Rzeczpospolita’ya demecinde, “Önümüzdeki haftalarda, Almanya ve Danimarka’nın sunduğu onlarca Leopard 1A5 tipi muharebe tankı Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesini kullandı.Alman bakan, Ukrayna’ya sağlanacak 2 milyar 700 milyon euro’luk yeni askeri yardım paketi içinde ek IRIS-T SLM hava savunma sistemlerinin bulunduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/alman-medyasi-ukraynalilarin-leopard-kullanma-basarisizligi-batiyi-hayal-kirikligina-ugratti-1073120935.html
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almanya, almanya savunma bakanlığı, leopard, tank
almanya, almanya savunma bakanlığı, leopard, tank
Almanya, Ukrayna’ya yeni Leopard partisini duyurdu
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ordusunun önümüzdeki haftalarda onlarca Leopard tankı alacağını belirtti.
Pistorius, Polonya gazetesi Rzeczpospolita
’ya demecinde, “Önümüzdeki haftalarda, Almanya ve Danimarka’nın sunduğu onlarca Leopard 1A5 tipi muharebe tankı Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesini kullandı.
Alman bakan, Ukrayna’ya sağlanacak 2 milyar 700 milyon euro’luk yeni askeri yardım paketi içinde ek IRIS-T SLM hava savunma sistemlerinin bulunduğunu kaydetti.