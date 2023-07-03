https://sputniknews.com.tr/20230703/almanya-ukraynaya-yeni-leopard-partisini-duyurdu-1073125536.html

Almanya, Ukrayna’ya yeni Leopard partisini duyurdu

Almanya, Ukrayna’ya yeni Leopard partisini duyurdu

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ordusunun önümüzdeki haftalarda onlarca Leopard tankı alacağını belirtti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T18:10+0300

2023-07-03T18:10+0300

2023-07-03T18:10+0300

ukrayna krizi

almanya

almanya savunma bakanlığı

leopard

tank

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Pistorius, Polonya gazetesi Rzeczpospolita’ya demecinde, “Önümüzdeki haftalarda, Almanya ve Danimarka’nın sunduğu onlarca Leopard 1A5 tipi muharebe tankı Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesini kullandı.Alman bakan, Ukrayna’ya sağlanacak 2 milyar 700 milyon euro’luk yeni askeri yardım paketi içinde ek IRIS-T SLM hava savunma sistemlerinin bulunduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230703/alman-medyasi-ukraynalilarin-leopard-kullanma-basarisizligi-batiyi-hayal-kirikligina-ugratti-1073120935.html

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almanya, almanya savunma bakanlığı, leopard, tank