https://sputniknews.com.tr/20230703/alman-medyasi-ukraynalilarin-leopard-kullanma-basarisizligi-batiyi-hayal-kirikligina-ugratti-1073120935.html
Alman medyası: Ukraynalıların Leopard kullanma başarısızlığı Batı’yı hayal kırıklığına uğrattı
Alman medyası: Ukraynalıların Leopard kullanma başarısızlığı Batı’yı hayal kırıklığına uğrattı
Alman Berliner Zeitung gazetesi, Batı’nın, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında çok sayıda Leopard 2 tankını kaybetmesinden dolayı hayal kırıklığı... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T16:56+0300
2023-07-03T16:56+0300
2023-07-03T16:56+0300
dünya
ukrayna
tank
leopard
medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_cc90357139d36d932996704d49e97a76.jpg
Yazıda, “Batı ülkeleri, Ukrayna’ya ana muharebe tanklarını ve zırhlı araçlarını sağlarken bu savaş araçlarının büyük başarılar elde etmeye yardımcı olacağını umuyordu. Ama Ukrayna’nın yaz taarruzu başladıktan yaklaşık bir ay sonra biraz hayal kırıklığı yaşanıyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna, cephedeki kayıplara ilişkin bilgi vermese de açık kaynaklardan, Ukrayna ordusunun, Batı’nın sağladığı Leopard 2 tanklarının yaklaşık yüzde 13’ünü kaybettiği biliniyor. Yazıda, toplamda Ukrayna’ya 54 tank sağlandığı anımsatıldı.Alman gazete, “Özellikle de Ukraynalıların 8 Haziran’da Malaya Tokmaçka’nın güneyindeki mayın tarlasına saldırısı maliyetli çıktı. Bildirildiğine göre, orada Ukrayna ordusunun 33. Mekanize Tugay ve 47. Hücum Tugayı, sahip oldukları 14 adet Leopard 2A6 tankının üçünü, 109 adet M-2 piyade savaş aracının 16’sını ve 6 adet Leopard 2R mayın temizleme aracının üçünü birkaç dakika içerisinde kaybetti. Bu, canlara ve paraya mal oldu” diye yazdı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_76bf8c92f5975d37d1ae714bc1ef1a4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, tank, leopard, medya
ukrayna, tank, leopard, medya
Alman medyası: Ukraynalıların Leopard kullanma başarısızlığı Batı’yı hayal kırıklığına uğrattı
Abone ol
Alman Berliner Zeitung gazetesi, Batı’nın, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında çok sayıda Leopard 2 tankını kaybetmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Yazıda, “Batı ülkeleri, Ukrayna’ya ana muharebe tanklarını ve zırhlı araçlarını sağlarken bu savaş araçlarının büyük başarılar elde etmeye yardımcı olacağını umuyordu. Ama Ukrayna’nın yaz taarruzu başladıktan yaklaşık bir ay sonra biraz hayal kırıklığı yaşanıyor”
ifadesine yer verildi.
Ukrayna, cephedeki kayıplara ilişkin bilgi vermese de açık kaynaklardan, Ukrayna ordusunun, Batı’nın sağladığı Leopard 2 tanklarının yaklaşık yüzde 13’ünü kaybettiği biliniyor. Yazıda, toplamda Ukrayna’ya 54 tank sağlandığı anımsatıldı.
Alman gazete, “Özellikle de Ukraynalıların 8 Haziran’da Malaya Tokmaçka’nın güneyindeki mayın tarlasına saldırısı maliyetli çıktı. Bildirildiğine göre, orada Ukrayna ordusunun 33. Mekanize Tugay ve 47. Hücum Tugayı, sahip oldukları 14 adet Leopard 2A6 tankının üçünü, 109 adet M-2 piyade savaş aracının 16’sını ve 6 adet Leopard 2R mayın temizleme aracının üçünü birkaç dakika içerisinde kaybetti. Bu, canlara ve paraya mal oldu” diye yazdı.