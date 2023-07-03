https://sputniknews.com.tr/20230703/alman-medyasi-ukraynalilarin-leopard-kullanma-basarisizligi-batiyi-hayal-kirikligina-ugratti-1073120935.html

Alman medyası: Ukraynalıların Leopard kullanma başarısızlığı Batı’yı hayal kırıklığına uğrattı

Alman medyası: Ukraynalıların Leopard kullanma başarısızlığı Batı’yı hayal kırıklığına uğrattı

Alman Berliner Zeitung gazetesi, Batı’nın, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında çok sayıda Leopard 2 tankını kaybetmesinden dolayı hayal kırıklığı... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T16:56+0300

2023-07-03T16:56+0300

2023-07-03T16:56+0300

dünya

ukrayna

tank

leopard

medya

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Yazıda, “Batı ülkeleri, Ukrayna’ya ana muharebe tanklarını ve zırhlı araçlarını sağlarken bu savaş araçlarının büyük başarılar elde etmeye yardımcı olacağını umuyordu. Ama Ukrayna’nın yaz taarruzu başladıktan yaklaşık bir ay sonra biraz hayal kırıklığı yaşanıyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna, cephedeki kayıplara ilişkin bilgi vermese de açık kaynaklardan, Ukrayna ordusunun, Batı’nın sağladığı Leopard 2 tanklarının yaklaşık yüzde 13’ünü kaybettiği biliniyor. Yazıda, toplamda Ukrayna’ya 54 tank sağlandığı anımsatıldı.Alman gazete, “Özellikle de Ukraynalıların 8 Haziran’da Malaya Tokmaçka’nın güneyindeki mayın tarlasına saldırısı maliyetli çıktı. Bildirildiğine göre, orada Ukrayna ordusunun 33. Mekanize Tugay ve 47. Hücum Tugayı, sahip oldukları 14 adet Leopard 2A6 tankının üçünü, 109 adet M-2 piyade savaş aracının 16’sını ve 6 adet Leopard 2R mayın temizleme aracının üçünü birkaç dakika içerisinde kaybetti. Bu, canlara ve paraya mal oldu” diye yazdı.

ukrayna

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ukrayna, tank, leopard, medya