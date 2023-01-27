https://sputniknews.com.tr/20230127/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-enerji-tesisleri-vuruldu-1066269872.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:40+0300
2023-01-27T16:40+0300
2023-01-27T16:40+0300
ukrayna krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 26 Ocak Perşembe günü Ukrayna’da savunma sanayi ve ulaştırma işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine inzansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlendiği, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.Açıklamada “26 Ocak’ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın savunma sanayi ve ulaştırma işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine insansız hava araçlarının yanı sıra, hava ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirdi” denilerek, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.Ukrayna medyası 25 Ocak Perşembe günü bazı bölgelerde patlamalar olduğunu duyurdu. Cuma günü ülkede birkaç kez hava saldırısı alarmı verildi. Patlamalar ağırlıklı olarak Kiev, Dinyeper Nehri, Zaporojye bölgesindeki Volnyansk, Herson ve Vinnitsa bölgelerinde meydana geldi.Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın birkaç bölgeye yönelik füze saldırısı sonucunda ülkenin orta, güney ve güneybatı bölgelerinde bazı enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü duyurdu.Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun cepheye silah sevkiyatını füze saldırısıyla önlediRusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun cepheye silah sevkiyatını füze saldırısıyla engellediği belirtildi.Açıklamada, "Saldırı sonucunda, NATO ülkeleri tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere silah ve mühimmatın çatışma bölgelerine ulaştırılması engellendi” denildi.Açıklamaya göre, Rus ordusunun eylemleri, Ukrayna birliklerinin askeri teçhizatının onarımını yapan işletmelerin çalışmalarını engelledi.Harkov’a bağlı Senkovo bölgesinde S-300 hava savunma sisteminin radar istasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Şurovo yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmatı deposunu imha edildi.Hava savunma sistemleri DHC'deki Ugledar yerleşimi yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağını düşürdü. Ayrıca Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson bölgesinde Uragan, HIMARS ve Vilha çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 14 füze önlenirken, Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait 11 insansız hava aracı düşürüldü.Ayrıca son bir gün içinde, Rus füze birlikleri ve topçuları, 102 noktadaki 79 topçu birimini, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirdi.
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nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 26 Ocak Perşembe günü Ukrayna’da savunma sanayi ve ulaştırma işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine inzansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlendiği, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.
Açıklamada “26 Ocak’ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın savunma sanayi ve ulaştırma işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine insansız hava araçlarının yanı sıra, hava ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirdi” denilerek, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.
Ukrayna medyası 25 Ocak Perşembe günü bazı bölgelerde patlamalar olduğunu duyurdu. Cuma günü ülkede birkaç kez hava saldırısı alarmı verildi. Patlamalar ağırlıklı olarak Kiev, Dinyeper Nehri, Zaporojye bölgesindeki Volnyansk, Herson ve Vinnitsa bölgelerinde meydana geldi.
Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın birkaç bölgeye yönelik füze saldırısı sonucunda ülkenin orta, güney ve güneybatı bölgelerinde bazı enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü duyurdu.
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun cepheye silah sevkiyatını füze saldırısıyla önledi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun cepheye silah sevkiyatını füze saldırısıyla engellediği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırı sonucunda, NATO ülkeleri tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere silah ve mühimmatın çatışma bölgelerine ulaştırılması engellendi” denildi.
Açıklamaya göre, Rus ordusunun eylemleri, Ukrayna birliklerinin askeri teçhizatının onarımını yapan işletmelerin çalışmalarını engelledi.
Harkov’a bağlı Senkovo bölgesinde S-300 hava savunma sisteminin radar istasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Şurovo yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmatı deposunu imha edildi.
Hava savunma sistemleri DHC'deki Ugledar yerleşimi yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağını düşürdü. Ayrıca Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson bölgesinde Uragan, HIMARS ve Vilha çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 14 füze önlenirken, Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait 11 insansız hava aracı düşürüldü.
Ayrıca son bir gün içinde, Rus füze birlikleri ve topçuları, 102 noktadaki 79 topçu birimini, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirdi.