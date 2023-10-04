https://sputniknews.com.tr/20231004/blinken-baskan-biden-ukrayna-yuzunden-rusyayla-dogrudan-catisma-niyetinde-degil-1076012960.html

Blinken: Başkan Biden, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil

Blinken: Başkan Biden, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde olmadığını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, olası bir... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T12:45+0300

2023-10-04T12:45+0300

2023-10-04T12:45+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Houston'daki William Marsh Rice Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Biden'ın Ukrayna'ya tüm gücüyle destek vermeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak bununla beraber Rusya'yla doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınmaya çalıştığını ifade etti.'Doğrudan çatışma, potansiyel olarak kimsenin istemediği bir yere varabilir'Biden ve yönetiminin kesin tutumunun ABD'nin Ukrayna krizi yüzünden Rusya'yla doğrudan bir askeri çatışmaya girilmemesi yönünde olduğunun altını çizen Blinken, "Rusya ile doğrudan çatışmadan kaçınmak gerekiyor, zira böyle bir çatışma potansiyel olarak kimsenin istemediği bir yere varabilir ve bu da ABD'lilerin güvenliği üzerinde kötü bir etki yaratabilir. Rusya'yla doğrudan askeri çatışmaya girme konusundaki isteksizlik, Biden'ın 'yol gösterici yıldızlarından biri' niteliğinde" ifadelerini kullandı.'Kiev'e olabildiğince uzun süre yardım sunacağımızın mesajını Moskova'ya vermeliyiz'Ayrıca Blinken, diplomasiyi işletmenin ve çatışmaya son vermenin en hızlı yolunun Ukrayna'nın pozisyonunu mümkün olduğunca güçlendirmek ve Batı'nın Kiev'e olabildiğince uzun süre tam teşekküllü yardım sunacağı mesajını Moskova'ya vermek olduğunu savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230927/eski-abd-deniz-piyadeleri-subayi-ukrayna-abd-icin-sadece-bir-piyon-1075817416.html

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