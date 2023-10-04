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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/blinken-baskan-biden-ukrayna-yuzunden-rusyayla-dogrudan-catisma-niyetinde-degil-1076012960.html
Blinken: Başkan Biden, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
Blinken: Başkan Biden, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde olmadığını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, olası bir... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T12:45+0300
2023-10-04T12:45+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Houston'daki William Marsh Rice Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Biden'ın Ukrayna'ya tüm gücüyle destek vermeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak bununla beraber Rusya'yla doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınmaya çalıştığını ifade etti.'Doğrudan çatışma, potansiyel olarak kimsenin istemediği bir yere varabilir'Biden ve yönetiminin kesin tutumunun ABD'nin Ukrayna krizi yüzünden Rusya'yla doğrudan bir askeri çatışmaya girilmemesi yönünde olduğunun altını çizen Blinken, "Rusya ile doğrudan çatışmadan kaçınmak gerekiyor, zira böyle bir çatışma potansiyel olarak kimsenin istemediği bir yere varabilir ve bu da ABD'lilerin güvenliği üzerinde kötü bir etki yaratabilir. Rusya'yla doğrudan askeri çatışmaya girme konusundaki isteksizlik, Biden'ın 'yol gösterici yıldızlarından biri' niteliğinde" ifadelerini kullandı.'Kiev'e olabildiğince uzun süre yardım sunacağımızın mesajını Moskova'ya vermeliyiz'Ayrıca Blinken, diplomasiyi işletmenin ve çatışmaya son vermenin en hızlı yolunun Ukrayna'nın pozisyonunu mümkün olduğunca güçlendirmek ve Batı'nın Kiev'e olabildiğince uzun süre tam teşekküllü yardım sunacağı mesajını Moskova'ya vermek olduğunu savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230927/eski-abd-deniz-piyadeleri-subayi-ukrayna-abd-icin-sadece-bir-piyon-1075817416.html
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abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, antony blinken, joe biden, yardım
abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, antony blinken, joe biden, yardım

Blinken: Başkan Biden, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil

12:45 04.10.2023
© İHA / BONNIE CASH ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© İHA / BONNIE CASH
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde olmadığını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, olası bir çatışmanın ABD'lilerin güvenliğini olumsuz etkileyebileceği itirafında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Houston'daki William Marsh Rice Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Biden'ın Ukrayna'ya tüm gücüyle destek vermeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak bununla beraber Rusya'yla doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınmaya çalıştığını ifade etti.

'Doğrudan çatışma, potansiyel olarak kimsenin istemediği bir yere varabilir'

Biden ve yönetiminin kesin tutumunun ABD'nin Ukrayna krizi yüzünden Rusya'yla doğrudan bir askeri çatışmaya girilmemesi yönünde olduğunun altını çizen Blinken, "Rusya ile doğrudan çatışmadan kaçınmak gerekiyor, zira böyle bir çatışma potansiyel olarak kimsenin istemediği bir yere varabilir ve bu da ABD'lilerin güvenliği üzerinde kötü bir etki yaratabilir. Rusya'yla doğrudan askeri çatışmaya girme konusundaki isteksizlik, Biden'ın 'yol gösterici yıldızlarından biri' niteliğinde" ifadelerini kullandı.

'Kiev'e olabildiğince uzun süre yardım sunacağımızın mesajını Moskova'ya vermeliyiz'

Ayrıca Blinken, diplomasiyi işletmenin ve çatışmaya son vermenin en hızlı yolunun Ukrayna'nın pozisyonunu mümkün olduğunca güçlendirmek ve Batı'nın Kiev'e olabildiğince uzun süre tam teşekküllü yardım sunacağı mesajını Moskova'ya vermek olduğunu savundu.
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