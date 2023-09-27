https://sputniknews.com.tr/20230927/eski-abd-deniz-piyadeleri-subayi-ukrayna-abd-icin-sadece-bir-piyon-1075817416.html

Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna ABD için sadece bir piyon

Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna ABD için sadece bir piyon

Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı Matthew Ho, ABD'nin eski tankları bile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedarik etme konusunda acelesi olmadığını belirtti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

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Eski ABD Deniz Piyadeleri Kolordusu subayı Matthew Ho, Judging Freedom YouTube kanalına demecinde, ABD'nin hizmet dışı bırakılmış eski tank modellerini bile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devretme konusunda acele etmediğini söyledi.Ho, “Geçen hafta Zelenskiy ile karşılaşmış olsaydım, ona Deniz Piyadeleri'nin 250 belki de 300 tankı iptal ettiğini söylerdim. Neden onları Ukrayna'ya vermedik? Körfez Savaşı'ndan önce üretilen 31 Abrams tankını onlara vermek neden sekiz ay sürdü? Anlıyor musunuz, şu anda olanlar Ukrayna'nın sadece bir piyon olmasından kaynaklanıyor” dedi.Uzman, Washington’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son model silahlarla donatılmasını istemediğini, çünkü bu araçların Rus ordusu tarafından kolayca ele geçirilebildiğini, bu nedenle eski modellerin Kiev'e tedarik edildiğini vurguladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin genel olarak Rus ordusuna karşı savaşta tank kullanmakta zorlanacağını belirten uzman, tankların açık alanda dronlar tarafından kolaylıkla yok edilebileceklerine dikkat çekerek, “Büyük miktarda topçu ateşi, füze, kara mayınları olduğunu görüyorsunuz, bu çok sayıda kayıpla sonuçlanacak” diye konuştu.Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden, ilk Abrams tanklarının önümüzdeki hafta Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı. Basında çıkan haberlere göre toplam 31 adet tedarik edilecek Abrams’ların ilk partisi 10 tanktan oluşacak.

https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-basini-ukrayna-batidan-iran-suriye-ve-rusyayi-vurabilecek-fuze-istedi-1075817096.html

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