https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-basini-ukrayna-batidan-iran-suriye-ve-rusyayi-vurabilecek-fuze-istedi-1075817096.html
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
Guardian, Kiev’in Batılı ülkelerden İran, Suriye ve Rusya'ya karşı kullanabileceği uzun menzilli füze istediğini öne sürdü. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T22:52+0300
2023-09-27T22:52+0300
2023-09-27T22:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna hükümetinin ağustos ayında G7 ülkelerine sunduğu bir belgeye atıfla, Kiev’in Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurmak için uzun menzilli füzeler istediğini aktardı.Belgeye göre Kiev, İran, Suriye ve Rusya'daki fabrikalarda Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon için insansız hava aracı üretildiğini iddia ediyor.Belgede, “Müttefiklerin muhtemelen kaçınacakları eylem önerileri arasında İran ve Suriye'deki insansız hava aracı fabrikalarına ve Rusya'daki potansiyel bir üretim tesisine yönelik füze saldırıları yer alıyor” denilerek “Ortakların gerekli silahları sağlaması durumunda bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilebileceği" belirtiliyor.Kiev'e göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı iddia edilen insansız hava araçlarında beş Avrupalı şirketin bileşenleri kullanılıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın sunduğu belgede söz konusu şirketlere yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-medyasi-ukraynanin-karsi-taarruzunda-batinin-beklentilerinin-aksine-ilerleme-kaydedilmedi-1075812088.html
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ukrayna krizi, füze, rusya, ukrayna, batı, iran, suriye
ukrayna krizi, füze, rusya, ukrayna, batı, iran, suriye
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
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Guardian, Kiev’in Batılı ülkelerden İran, Suriye ve Rusya'ya karşı kullanabileceği uzun menzilli füze istediğini öne sürdü.
İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna hükümetinin ağustos ayında G7 ülkelerine sunduğu bir belgeye atıfla, Kiev’in Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurmak için uzun menzilli füzeler istediğini aktardı.
Belgeye göre Kiev, İran, Suriye ve Rusya'daki fabrikalarda Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon için insansız hava aracı üretildiğini iddia ediyor.
Belgede, “Müttefiklerin muhtemelen kaçınacakları eylem önerileri arasında İran ve Suriye'deki insansız hava aracı fabrikalarına ve Rusya'daki potansiyel bir üretim tesisine yönelik füze saldırıları yer alıyor” denilerek “Ortakların gerekli silahları sağlaması durumunda bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilebileceği" belirtiliyor.
Kiev'e göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı iddia edilen insansız hava araçlarında beş Avrupalı şirketin bileşenleri kullanılıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın sunduğu belgede söz konusu şirketlere yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor.