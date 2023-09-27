Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Doğan Perinçek: Marmara Bölgesi'ndeki depremlerde süre sınırı aşıldı
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li sunucu: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Duda’yı şaşırttı: Anlamaya çalışıyorum
18:20
1 dk
SESLİ HABER
NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
18:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
20:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
23 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:30
4 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
20:46
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-basini-ukrayna-batidan-iran-suriye-ve-rusyayi-vurabilecek-fuze-istedi-1075817096.html
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
Guardian, Kiev’in Batılı ülkelerden İran, Suriye ve Rusya'ya karşı kullanabileceği uzun menzilli füze istediğini öne sürdü. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T22:52+0300
2023-09-27T22:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
füze
rusya
ukrayna
batı
iran
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070325199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71c537164e3daab64752f63f1a4bf9e4.jpg
İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna hükümetinin ağustos ayında G7 ülkelerine sunduğu bir belgeye atıfla, Kiev’in Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurmak için uzun menzilli füzeler istediğini aktardı.Belgeye göre Kiev, İran, Suriye ve Rusya'daki fabrikalarda Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon için insansız hava aracı üretildiğini iddia ediyor.Belgede, “Müttefiklerin muhtemelen kaçınacakları eylem önerileri arasında İran ve Suriye'deki insansız hava aracı fabrikalarına ve Rusya'daki potansiyel bir üretim tesisine yönelik füze saldırıları yer alıyor” denilerek “Ortakların gerekli silahları sağlaması durumunda bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilebileceği" belirtiliyor.Kiev'e göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı iddia edilen insansız hava araçlarında beş Avrupalı şirketin bileşenleri kullanılıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın sunduğu belgede söz konusu şirketlere yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-medyasi-ukraynanin-karsi-taarruzunda-batinin-beklentilerinin-aksine-ilerleme-kaydedilmedi-1075812088.html
rusya
ukrayna
iran
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070325199_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4670ba7ac15d9e7a90e6337efead92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, füze, rusya, ukrayna, batı, iran, suriye
ukrayna krizi, füze, rusya, ukrayna, batı, iran, suriye

Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi

22:52 27.09.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKUkrayna- Füze
Ukrayna- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
Abone olTelegram
Guardian, Kiev’in Batılı ülkelerden İran, Suriye ve Rusya'ya karşı kullanabileceği uzun menzilli füze istediğini öne sürdü.
İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna hükümetinin ağustos ayında G7 ülkelerine sunduğu bir belgeye atıfla, Kiev’in Batı'dan İran, Suriye ve Rusya'yı vurmak için uzun menzilli füzeler istediğini aktardı.
Belgeye göre Kiev, İran, Suriye ve Rusya'daki fabrikalarda Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon için insansız hava aracı üretildiğini iddia ediyor.
Belgede, “Müttefiklerin muhtemelen kaçınacakları eylem önerileri arasında İran ve Suriye'deki insansız hava aracı fabrikalarına ve Rusya'daki potansiyel bir üretim tesisine yönelik füze saldırıları yer alıyor” denilerek “Ortakların gerekli silahları sağlaması durumunda bunun Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilebileceği" belirtiliyor.
Kiev'e göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı iddia edilen insansız hava araçlarında beş Avrupalı şirketin bileşenleri kullanılıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın sunduğu belgede söz konusu şirketlere yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
Ukrayna krizi
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmedi
19:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала