https://sputniknews.com.tr/20230319/putinden-ozel-harekat-basladiktan-donbassa-ilk-ziyaret-kirimdan-mariupole-gecti-1068450021.html
Putin'den özel harekat başladıktan sonra Donbass'a ilk ziyaret: Kırım'dan Mariupol'e geçti
Putin'den özel harekat başladıktan sonra Donbass'a ilk ziyaret: Kırım'dan Mariupol'e geçti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat kapsamında Mayıs 2022'de kontrol altına alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentini... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T09:13+0300
2023-03-19T09:13+0300
2023-03-19T09:32+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ziyaret
kırım
mariupol
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kırım'ın Rusya'yla birleşmesinin 9. yıldönümünde yarımadada temaslarda bulunan Putin, daha sonra yine Ukrayna'dan ayrılarak Rusya topraklarına katılan DHC'nin Mariupol kentine gitti.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Kırım'dan Mariupol'e helikopterle uçan Putin, Mariupol'de direksiyonun başına geçerek birkaç ilçeyi gezdi, bazı tesislerde incelemelerde bulundu ve yerel sakinlerle sohbet etti.Putin, Mariupol'ün Nevskiy mahallesinde bir ailenin daveti üzerine evlerine girerek onlarla bir süre sohbet etti. Ardından Mariupol'ün sahil şeridine, tiyatro binasına ve kentin anıt mekanlarına uğradı.Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, ziyaret sırasında Rusya lideri Putin'e Mariupol'de ve kentin kırsal kesimlerinde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sundu. Husnullin, özellikle yeni mahallelerin, sosyal tesislerin, eğitim ve altyapı tesislerinin, sağlık merkezlerinin inşa edildiğini bildirdi.Husnullin, kentin yeniden canlanmaya başladığını gören halkın Mariupol'e aktif bir şekilde dönmeye ve nüfusun artmaya başladığını vurguladı. Putin'e filarmoni orkestrası binasını göstererek tesisin 3 ayda restore edildiğini anlatan Husnullin, yaza doğru ilk tramvay hattını da hizmete sokmayı planladıklarını kaydetti.En şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olan Mariupol, Mayıs 2022'de Rus ordusunun kontrolüne geçmişti. Rus güçleri ve o dönem kentin denetimini elinde bulunduran Ukraynalı radikal milliyetçi gruplar arasında yaşanan çalışmalar sırasında Mariupol'ün büyük bir kısmı tahrip olmuştu. Avrupa'nın en büyük çelik fabrikası konumundaki Azovstal'in bulunduğu kent, 27 Eylül 2022'de düzenlenen referandumla Rusya'ya bağlanan DHC'nin sınırları içerisinde yer alıyor.
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vladimir putin, ziyaret, kırım, mariupol
vladimir putin, ziyaret, kırım, mariupol
Putin'den özel harekat başladıktan sonra Donbass'a ilk ziyaret: Kırım'dan Mariupol'e geçti
09:13 19.03.2023 (güncellendi: 09:32 19.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat kapsamında Mayıs 2022'de kontrol altına alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentini ziyaret etti.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kırım'ın Rusya'yla birleşmesinin 9. yıldönümünde yarımadada temaslarda bulunan Putin, daha sonra yine Ukrayna'dan ayrılarak Rusya topraklarına katılan DHC'nin Mariupol kentine gitti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Kırım'dan Mariupol'e helikopterle uçan Putin, Mariupol'de direksiyonun başına geçerek birkaç ilçeyi gezdi, bazı tesislerde incelemelerde bulundu ve yerel sakinlerle sohbet etti.
Putin, Mariupol'ün Nevskiy mahallesinde bir ailenin daveti üzerine evlerine girerek onlarla bir süre sohbet etti. Ardından Mariupol'ün sahil şeridine, tiyatro binasına ve kentin anıt mekanlarına uğradı.
Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, ziyaret sırasında Rusya lideri Putin'e Mariupol'de ve kentin kırsal kesimlerinde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sundu. Husnullin, özellikle yeni mahallelerin, sosyal tesislerin, eğitim ve altyapı tesislerinin, sağlık merkezlerinin inşa edildiğini bildirdi.
Husnullin, kentin yeniden canlanmaya başladığını gören halkın Mariupol'e aktif bir şekilde dönmeye ve nüfusun artmaya başladığını vurguladı.
Putin'e filarmoni orkestrası binasını göstererek tesisin 3 ayda restore edildiğini anlatan Husnullin, yaza doğru ilk tramvay hattını da hizmete sokmayı planladıklarını kaydetti.
En şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olan Mariupol, Mayıs 2022'de Rus ordusunun kontrolüne geçmişti. Rus güçleri ve o dönem kentin denetimini elinde bulunduran Ukraynalı radikal milliyetçi gruplar arasında yaşanan çalışmalar sırasında Mariupol'ün büyük bir kısmı tahrip olmuştu.
Avrupa'nın en büyük çelik fabrikası konumundaki Azovstal'in bulunduğu kent, 27 Eylül 2022'de düzenlenen referandumla Rusya'ya bağlanan DHC'nin sınırları içerisinde yer alıyor.