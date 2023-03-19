https://sputniknews.com.tr/20230319/peskov-putinin-mariupoldeki-ev-ziyareti-spontane-gelisti---1068463672.html
Peskov: Putin'in Mariupol'deki ev ziyareti spontane gelişti
Peskov: Putin'in Mariupol'deki ev ziyareti spontane gelişti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentinde bir eve yaptığı ziyaretin spontane... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T14:52+0300
2023-03-19T14:52+0300
2023-03-19T15:10+0300
ukrayna krizi
rusya
dmitriy peskov
vladimir putin
mariupol
valeriy gerasimov
ukrayna
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Peskov, Putin'in özel askeri harekat başladıktan sonra Donbass'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette Mariupol kentinde yaptığı temaslar hakkında basına açıklamalarda bulundu. Putin'in Mariupol ziyaretiyle ilgili planda 'Nevskiy' konut sitesine gidilmesinin öngörüldüğünü anlatan Peskov, yerel sakinlerle sohbetin ve bir ailenin evine yapılan ziyaretin spontane geliştiğini söyledi. Putin'in ziyareti cumartesi akşamı, pazar gecesi gerçekleştirdiğini bildiren Peskov, Rus liderin güvenliğinin her zaman olduğu gibi Mariupol'de de sağlandığını vurguladı. Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in yeni bölgelerde pasaport çıkarılmasında yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması için talimat vereceğini aktardı. 'Putin ve Gerasimov, harekatın gidişatını yeterince uzun süre istişare etti' Putin'in Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan özel askeri harekat komuta merkezinde Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıya da değinen Peskov, Rus lidere oldukça kapsamlı raporlar sunulduğunu söyledi. Peskov, Putin'in daha sonra Gerasimov'la ayrı bir odaya geçerek uzun süre istişarelerde bulunduğunu anlattı. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Rostov'daki komuta merkezine yaptığı ziyaretin de önceden planlanmadığının altını çizdi.'Karadeniz'deki İHA vakası, ABD'nin Rusya'yla çatışmaya müdahil olduğunun kanıtı' Öte yandan ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düştüğü vakaya ilişkin soruları da yanıtlayan Peskov, ABD İHA'larının gemilerin güvenliği sağlamakla uğraşmadığını ve bunun ABD'nin Rusya'yla çatışmaya müdahil olduğunu kanıtladığını kaydetti. Bu tür vakaların kesinlikle tehlike olduğunu belirten Peskov, "Bu İHA'ların neyle uğraştığı aşikar. Misyonları, uluslararası sularda gemilerin sağlanmasını öngören bir barış misyonu kesinlikle değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Fiiliyatta, bu İHA'ların operatörlerinin çatışmaya doğrudan müdahil olması söz konusu. Üstelik bize karşı" ifadelerini kullandı. 'Almanya'nın tutumu karşısında kendi çıkarlarımıza uygun hareket edeceğiz' Peskov, Almanya'dan gelen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Putin'in 'tutuklanması' kararını uygulamaya hazır olduklarına dair açıklama hakkında "Rusya, her zaman kendi çıkarlarına uygun olan şeyleri yapıyor ve yapacak" yorumunu yaptı. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, UCM'nin kararının UCM'nin talebinin ardından Almanya'da yürürlüğe koyulacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230319/putinden-ozel-harekat-basladiktan-donbassa-ilk-ziyaret-kirimdan-mariupole-gecti-1068450021.html
https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-rostovda-genelkurmay-baskani-gerasimovla-ozel-askeri-harekat-iliskin-toplanti-yapti---1068451631.html
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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, mariupol, valeriy gerasimov, ukrayna
rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, mariupol, valeriy gerasimov, ukrayna
Peskov: Putin'in Mariupol'deki ev ziyareti spontane gelişti
14:52 19.03.2023 (güncellendi: 15:10 19.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentinde bir eve yaptığı ziyaretin spontane geliştiğini, önceden planlanmadığını belirtti.
Peskov, Putin'in özel askeri harekat başladıktan sonra Donbass'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette Mariupol kentinde yaptığı temaslar hakkında basına açıklamalarda bulundu.
Putin'in Mariupol ziyaretiyle ilgili planda 'Nevskiy' konut sitesine gidilmesinin öngörüldüğünü anlatan Peskov, yerel sakinlerle sohbetin ve bir ailenin evine yapılan ziyaretin spontane geliştiğini söyledi.
Putin'in ziyareti cumartesi akşamı, pazar gecesi gerçekleştirdiğini bildiren Peskov, Rus liderin güvenliğinin her zaman olduğu gibi Mariupol'de de sağlandığını vurguladı.
Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in yeni bölgelerde pasaport çıkarılmasında yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması için talimat vereceğini aktardı.
'Putin ve Gerasimov, harekatın gidişatını yeterince uzun süre istişare etti'
Putin'in Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan özel askeri harekat komuta merkezinde Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıya da değinen Peskov, Rus lidere oldukça kapsamlı raporlar sunulduğunu söyledi. Peskov, Putin'in daha sonra Gerasimov'la ayrı bir odaya geçerek uzun süre istişarelerde bulunduğunu anlattı.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in Rostov'daki komuta merkezine yaptığı ziyaretin de önceden planlanmadığının altını çizdi.
'Karadeniz'deki İHA vakası, ABD'nin Rusya'yla çatışmaya müdahil olduğunun kanıtı'
Öte yandan ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düştüğü vakaya ilişkin soruları da yanıtlayan Peskov, ABD İHA'larının gemilerin güvenliği sağlamakla uğraşmadığını ve bunun ABD'nin Rusya'yla çatışmaya müdahil olduğunu kanıtladığını kaydetti.
Bu tür vakaların kesinlikle tehlike olduğunu belirten Peskov, "Bu İHA'ların neyle uğraştığı aşikar. Misyonları, uluslararası sularda gemilerin sağlanmasını öngören bir barış misyonu kesinlikle değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Fiiliyatta, bu İHA'ların operatörlerinin çatışmaya doğrudan müdahil olması söz konusu. Üstelik bize karşı" ifadelerini kullandı.
'Almanya'nın tutumu karşısında kendi çıkarlarımıza uygun hareket edeceğiz'
Peskov, Almanya'dan gelen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Putin'in 'tutuklanması' kararını uygulamaya hazır olduklarına dair açıklama hakkında "Rusya, her zaman kendi çıkarlarına uygun olan şeyleri yapıyor ve yapacak" yorumunu yaptı.
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, UCM'nin kararının UCM'nin talebinin ardından Almanya'da yürürlüğe koyulacağını söylemişti.