https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-rostovda-genelkurmay-baskani-gerasimovla-ozel-askeri-harekat-iliskin-toplanti-yapti---1068451631.html
Putin, Rostov'da Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la özel askeri harekatа ilişkin toplantı yaptı
Putin, Rostov'da Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la özel askeri harekatа ilişkin toplantı yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan özel askeri harekat komuta merkezinde Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T09:55+0300
2023-03-19T09:55+0300
2023-03-19T09:59+0300
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vladimir putin
valeriy gerasimov
rostov-na-donu
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Özel askeri harekatı başladığı 24 Şubat 2022'den sonra Donbass'a ilk ziyaretini gerçekleştiren Putin'in bir sonraki durağı, Rostov-na-Donu kentindeki özel askeri harekat komuta merkezi oldu. Kremlin'den Rostov'daki toplantı hakkında yapılan açıklamada "Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve bir dizi komutanın raporlarını dinledi" dendi. Basına servis edilen görüntülerde, Gerasimov Putin'e komuta merkezindeki ziyareti için ne kadar süre öngörüldüğünü sorarken Rusya lideri, "Ne kadar gerekirse" yanıtını verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 11 Ocak'ta Gerasimov'u özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak atamıştı. Ekim 2022-Ocak 2023 döneminde Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak görev yapan ve ardından bu göreve atanan Gerasimov'un yardımcısı olan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin de toplantıda hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230319/putinden-ozel-harekat-basladiktan-donbassa-ilk-ziyaret-kirimdan-mariupole-gecti-1068450021.html
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rusya, vladimir putin, valeriy gerasimov, rostov-na-donu
rusya, vladimir putin, valeriy gerasimov, rostov-na-donu
Putin, Rostov'da Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la özel askeri harekatа ilişkin toplantı yaptı
09:55 19.03.2023 (güncellendi: 09:59 19.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan özel askeri harekat komuta merkezinde Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve üst düzey komutanlarla toplantı yaparak harekatın gidişatı hakkında bilgi aldı.
Özel askeri harekatı başladığı 24 Şubat 2022'den sonra Donbass'a ilk ziyaretini gerçekleştiren Putin'in bir sonraki durağı, Rostov-na-Donu kentindeki özel askeri harekat komuta merkezi oldu.
Kremlin'den Rostov'daki toplantı hakkında yapılan açıklamada "Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve bir dizi komutanın raporlarını dinledi" dendi.
Basına servis edilen görüntülerde, Gerasimov Putin'e komuta merkezindeki ziyareti için ne kadar süre öngörüldüğünü sorarken Rusya lideri, "Ne kadar gerekirse" yanıtını verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 11 Ocak'ta Gerasimov'u özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak atamıştı.
Ekim 2022-Ocak 2023 döneminde Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak görev yapan ve ardından bu göreve atanan Gerasimov'un yardımcısı olan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin de toplantıda hazır bulundu.