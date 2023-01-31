https://sputniknews.com.tr/20230131/melitopolde-nazi-ideologlarinin-adlarini-tasiyan-sokaklara-yeniden-sovyet-isimler-verildi-1066419809.html
Melitopol’de Nazi ideologlarının adlarını taşıyan sokaklara yeniden Sovyet isimler verildi
Melitopol’de Nazi ideologlarının adlarını taşıyan sokaklara yeniden Sovyet isimler verildi
Rusya’nın Zaporojye Bölgesi’ndeki Melitopol şehrinin Belediye Başkanı Galina Danilçenko, Kiev yönetimi tarafından komünizmden arındırma politikası kapsamında... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T23:57+0300
2023-01-31T23:57+0300
2023-01-31T23:57+0300
ukrayna krizi
zaporojye
sovyet
melitopol
galina danilçenko
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Melitopol Belediye Başkanı Galina Danilçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Melitopol’ün birçok sokağına, 2016’da, Ukrayna’nın komünizmden arındırılması politikası kapsamında, Ukraynalı Nazi ideologlarının adları verildi. Tarihi adlarımızı silmeye çalıştılar” diye yazdı.Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy’in, sokakların adlarını değiştirme kararını imzaladığını belirten Danilçenko’nun verdiği bilgiye göre, Lokomotif Sokağı’na Sovyet lideri Vladimir Lenin’in kardeşi Dmitriy Ulyanov’un, Ukraynalı tarihçi ve Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi üyesi Mihail Gruşevskiy’in adını taşıyan sokağa Alman filozof ve bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marks’ın, 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu’da görev yapan Melitopol sakini Mariya Batrakova’nın adını taşıyan sokağa Komsomol (Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin gençlik yapılanması), 11. yüzyıl başlarında yaşayan Kiev Büyük Prensi I. Yaroslav’ın adını taşıyan sokağa Polonyalı sosyalist devrimci Rosa Luxemburg’un adı iade edildi. Ukrayna Sokağı’nın adı da Sovyet Sokağı olarak değiştirilirken Sobornaya (Katedral) Meydanı da Revolutsii (Devrim) Meydanı olacak.Böylelikle, Ukrayna yönetimi döneminde komünizmden arındırma politikası kapsamında adları değiştirilen toplam 85 sokak ve bir meydana eski Sovyet adları iade edilmiş oldu.
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zaporojye, sovyet, melitopol, galina danilçenko
zaporojye, sovyet, melitopol, galina danilçenko
Melitopol’de Nazi ideologlarının adlarını taşıyan sokaklara yeniden Sovyet isimler verildi
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Rusya’nın Zaporojye Bölgesi’ndeki Melitopol şehrinin Belediye Başkanı Galina Danilçenko, Kiev yönetimi tarafından komünizmden arındırma politikası kapsamında Ukraynalı Nazi ideologların adlarının verildiği sokak ve meydanlara yeniden Sovyet adlarının iade edildiğini belirtti.
Melitopol Belediye Başkanı Galina Danilçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Melitopol’ün birçok sokağına, 2016’da, Ukrayna’nın komünizmden arındırılması politikası kapsamında, Ukraynalı Nazi ideologlarının adları verildi. Tarihi adlarımızı silmeye çalıştılar” diye yazdı.
Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy’in, sokakların adlarını değiştirme kararını imzaladığını belirten Danilçenko’nun verdiği bilgiye göre, Lokomotif Sokağı’na Sovyet lideri Vladimir Lenin’in kardeşi Dmitriy Ulyanov’un, Ukraynalı tarihçi ve Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi üyesi Mihail Gruşevskiy’in adını taşıyan sokağa Alman filozof ve bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marks’ın, 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu’da görev yapan Melitopol sakini Mariya Batrakova’nın adını taşıyan sokağa Komsomol (Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin gençlik yapılanması), 11. yüzyıl başlarında yaşayan Kiev Büyük Prensi I. Yaroslav’ın adını taşıyan sokağa Polonyalı sosyalist devrimci Rosa Luxemburg’un adı iade edildi. Ukrayna Sokağı’nın adı da Sovyet Sokağı olarak değiştirilirken Sobornaya (Katedral) Meydanı da Revolutsii (Devrim) Meydanı olacak.
Böylelikle, Ukrayna yönetimi döneminde komünizmden arındırma politikası kapsamında adları değiştirilen toplam 85 sokak ve bir meydana eski Sovyet adları iade edilmiş oldu.