https://sputniknews.com.tr/20230130/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynali-tankcilar-egitim-icin-ingiltereye-geldi-1066332051.html
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı tankçıların Londra'nın Kiev'e teslim etmeyi planladığı Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitim için... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T01:30+0300
2023-01-30T01:30+0300
2023-01-30T01:30+0300
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asker
askeri eğitim
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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı tank mürettebatları, Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitime katılmak üzere İngiltere'ye geldi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukraynalı tank mürettebatları eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, dünyadaki ortak ülkelerle paralel olarak Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisi, İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankı tedarik edeceğini ve Ukraynalı askerlere kullanımı ile ilgili eğitmeye başlayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-tank-tedarik-ederek-natoda-saflari-esitlemek-istiyor-1066331877.html
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ingiltere, ukrayna, tank, eğitim, asker, askeri eğitim
ingiltere, ukrayna, tank, eğitim, asker, askeri eğitim
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı tankçıların Londra'nın Kiev'e teslim etmeyi planladığı Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitim için İngiltere'ye geldiğini bildirdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı tank mürettebatları, Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitime katılmak üzere İngiltere'ye geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukraynalı tank mürettebatları eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, dünyadaki ortak ülkelerle paralel olarak Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisi, İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankı tedarik edeceğini ve Ukraynalı askerlere kullanımı ile ilgili eğitmeye başlayacağını açıklamıştı.