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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynali-tankcilar-egitim-icin-ingiltereye-geldi-1066332051.html
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı tankçıların Londra'nın Kiev'e teslim etmeyi planladığı Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitim için... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T01:30+0300
2023-01-30T01:30+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
tank
eğitim
asker
askeri eğitim
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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı tank mürettebatları, Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitime katılmak üzere İngiltere'ye geldi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukraynalı tank mürettebatları eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, dünyadaki ortak ülkelerle paralel olarak Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisi, İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankı tedarik edeceğini ve Ukraynalı askerlere kullanımı ile ilgili eğitmeye başlayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-tank-tedarik-ederek-natoda-saflari-esitlemek-istiyor-1066331877.html
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ingiltere, ukrayna, tank, eğitim, asker, askeri eğitim
ingiltere, ukrayna, tank, eğitim, asker, askeri eğitim

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi

01:30 30.01.2023
© REUTERS / SERHII NUZHNENKOUkrayna'nın Çernihiv bölgesinde tank üzerindeki Ukrayna askerleri
Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde tank üzerindeki Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© REUTERS / SERHII NUZHNENKO
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı tankçıların Londra'nın Kiev'e teslim etmeyi planladığı Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitim için İngiltere'ye geldiğini bildirdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı tank mürettebatları, Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitime katılmak üzere İngiltere'ye geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukraynalı tank mürettebatları eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, dünyadaki ortak ülkelerle paralel olarak Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisi, İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankı tedarik edeceğini ve Ukraynalı askerlere kullanımı ile ilgili eğitmeye başlayacağını açıklamıştı.
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