https://sputniknews.com.tr/20230130/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynali-tankcilar-egitim-icin-ingiltereye-geldi-1066332051.html

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı tankçıların Londra'nın Kiev'e teslim etmeyi planladığı Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitim için... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T01:30+0300

2023-01-30T01:30+0300

2023-01-30T01:30+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

tank

eğitim

asker

askeri eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/04/1055296775_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_60514c49dbcfd655019529a06139338d.jpg

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı tank mürettebatları, Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitime katılmak üzere İngiltere'ye geldi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukraynalı tank mürettebatları eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, dünyadaki ortak ülkelerle paralel olarak Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisi, İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankı tedarik edeceğini ve Ukraynalı askerlere kullanımı ile ilgili eğitmeye başlayacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-tank-tedarik-ederek-natoda-saflari-esitlemek-istiyor-1066331877.html

ingiltere

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, ukrayna, tank, eğitim, asker, askeri eğitim