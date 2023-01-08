https://sputniknews.com.tr/20230108/rusyadan-ukraynanin-makeyevka-saldirisina-misilleme-600den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1065520997.html

Rusya'dan Ukrayna'nın Makeyevka saldırısına misilleme: 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya'dan Ukrayna'nın Makeyevka saldırısına misilleme: 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Yeni Yıl gecesi düzenlediği ve 89 Rus askerin ölümüyle sonuçlanan Makeyevka saldırısına cevaben... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T16:05+0300

2023-01-08T16:05+0300

2023-01-08T16:50+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

igor konaşenkov

kramatorsk

makeyevka

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Özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran Konaşenkov, "Rus keşif araçları, Kramatorsk (Donetsk Halk Cumhuriyeti) kentinde Ukrayna ordusu askerlerine ait geçici konuşlanma noktalarını açığa çıkardı ve bunu birkaç bağımsız kanal üzerinden teyit etti. Bu noktalara yönelik yoğun roket atışları sonucunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" dedi.Rusya Birleşik Kuvvetler Grubu'nun düzenlediği 'intikam operasyonu' kapsamında Kramatorsk'ta 700'den fazla Ukrayna askeri bulunan 28 no'lu yurt ile 600'den fazla Ukrayna askeri bulunan 47 no'lu yurdun vurulduğunu belirten Konaşenkov, operasyonun 1 Ocak 2023'ün ilk dakikalarında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Makeyevka yerleşiminde Rus askerlerin geçici konuşlanma noktasına Kiev rejimi tarafından düzenlenen saldırıya cevaben gerçekleştirildiğinin altını çizdi.'Ateşkesin ardından Rusya ordusu Ukrayna güçlerini vurmaya devam etti' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoks Noel'i vesilesiyle 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ilan ettiği ateşkesin ardından Rus ordusunun taarruza devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Harkov Bölgesi'nde operasyonlar düzenlendiğini anlattı. Konaşenkov, Harkov Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sonucunda 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ve 2 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Krasnıy Liman yönündeki faaliyetlerde 50'den fazla Ukrayna askerinin ölü ele geçirildiğini anlatan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Donetsk yönünde ise Ukrayna ordusu 54. mekanize tugayı tarafından düzenlenen saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve yaklaşık 70 askerin öldürüldüğünü bildirdi. Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde de 40'tan fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ekledi.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov, kramatorsk, makeyevka