https://sputniknews.com.tr/20231217/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-ulkede-zorunlu-seferberlik-devam-edecek-1078554213.html

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov: Ülkede zorunlu seferberlik devam edecek

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov: Ülkede zorunlu seferberlik devam edecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, Ukraynalıların seferberlikten kaçındıkları için ülkedeki zorunlu seferberliğin devam... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T19:28+0300

2023-12-17T19:28+0300

2023-12-17T19:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

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Ukrayna’da yayınlanan Strana.ua portalının haberine göre Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov, ülkedeki zorunlu seferberliğin devam edeceği bilgisini verdi. Ukraynalı yetkili, “Seferberlik olmadan olmaz. 1.1 milyon kişinin eksiği herhangi bir gönüllü asker alma ile kapatılamaz. O kadar fazla insanımız yok” diye konuştu.Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nde genel olarak yeterli sayıda personel bulunmadığını da söyleyen Budanov, Ukrayna ordusunun kayıplar vermeye devam edeceği, fakat ordudaki asker sayısının korunması gerektiği uyarısında bulundu.‘İsteyen herkesin’ ilk 6 ay içinde orduya katıldığına dikkat çeken Budanov, “Şu anda Ukraynalılar orduda hizmet konusunda motive edilmemiş durumda ve seferberlikten kaçınmak için mümkün olan her yolu deniyor” ifadelerini kullandı.“Herkes ‘ben Ukraynalıyım, Ukrayna her şeyden önce gelir’ diye bağırsa da insanlarımızın çoğu kendilerini Ukrayna vatandaşı olarak hissetmedi” diyen Budanov, herkesin Ukrayna’dan yana olduğunu söylediğini ancak seferberlikten kaçındığını sözlerine ekledi.Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı özel askeri operasyonun ardından Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edilmiş durumda. 18 ila 60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılması yasak olan ülkede askerlikten kaçanlara ise 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231217/putin-rusya-ya-kendine-yeten-egemen-bir-guc-olacak-ya-da-hic-var-olmayacak-1078550261.html

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ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov