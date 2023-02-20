https://sputniknews.com.tr/20230220/rusya-dis-istihbarat-servisi-batinin-ukraynaya-verdigi-silah-ve-techizatin-cogu-imha-edildi--1067263766.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah ve teçhizatın çoğu imha edildi

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah ve teçhizatın çoğu imha edildi

NATO ülkelerinin Aralık 2021'den bu yana Ukrayna'ya 1170 hava savunma sistemi, 440 tank ve 1500'den fazla zırhlı araç verdiğini bildiren Rusya Dış İstihbarat... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T12:47+0300

2023-02-20T12:47+0300

2023-02-20T12:47+0300

ukrayna krizi

rusya

nato

svr

silah

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065451038_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1cf554b9b817326de84d82bcebb0f936.jpg

SVR, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik hasmane eylemlerini artırdığı Aralık 2021'den bu yana Kiev'e sağlanan askeri yardımlarla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı. NATO ülkelerinin 1 yılı aşkın süre içinde Ukrayna ordusunu 1170 hava savunma sistemi, 440 tank, 1510 zırhlı araç ve 655 topçu sistemiyle donattığına dikkat çeken SVR, bunların yanında Kiev'in İttifak üyelerinden 9 bin 800 çok namlulu roketatar füzesi, 609 tanksavar mermisi ve 1 milyon 206 bin havan mermisi aldığını aktardı.SVR, Batı tarafından tedarik edilen askeri teçhizatın büyük bölümünün Rus güçleri tarafından imha edildiğini vurguladı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, svr, silah, ukrayna