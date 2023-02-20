https://sputniknews.com.tr/20230220/rusya-dis-istihbarat-servisi-batinin-ukraynaya-verdigi-silah-ve-techizatin-cogu-imha-edildi--1067263766.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah ve teçhizatın çoğu imha edildi
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah ve teçhizatın çoğu imha edildi
NATO ülkelerinin Aralık 2021'den bu yana Ukrayna'ya 1170 hava savunma sistemi, 440 tank ve 1500'den fazla zırhlı araç verdiğini bildiren Rusya Dış İstihbarat... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:47+0300
2023-02-20T12:47+0300
2023-02-20T12:47+0300
ukrayna krizi
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nato
svr
silah
ukrayna
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SVR, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik hasmane eylemlerini artırdığı Aralık 2021'den bu yana Kiev'e sağlanan askeri yardımlarla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı. NATO ülkelerinin 1 yılı aşkın süre içinde Ukrayna ordusunu 1170 hava savunma sistemi, 440 tank, 1510 zırhlı araç ve 655 topçu sistemiyle donattığına dikkat çeken SVR, bunların yanında Kiev'in İttifak üyelerinden 9 bin 800 çok namlulu roketatar füzesi, 609 tanksavar mermisi ve 1 milyon 206 bin havan mermisi aldığını aktardı.SVR, Batı tarafından tedarik edilen askeri teçhizatın büyük bölümünün Rus güçleri tarafından imha edildiğini vurguladı.
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rusya, nato, svr, silah, ukrayna
rusya, nato, svr, silah, ukrayna
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah ve teçhizatın çoğu imha edildi
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NATO ülkelerinin Aralık 2021'den bu yana Ukrayna'ya 1170 hava savunma sistemi, 440 tank ve 1500'den fazla zırhlı araç verdiğini bildiren Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), bu silah ve teçhizatın büyük bölümünün imha edildiğinin altını çizdi.
SVR, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik hasmane eylemlerini artırdığı Aralık 2021'den bu yana Kiev'e sağlanan askeri yardımlarla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.
NATO ülkelerinin 1 yılı aşkın süre içinde Ukrayna ordusunu 1170 hava savunma sistemi, 440 tank, 1510 zırhlı araç ve 655 topçu sistemiyle donattığına dikkat çeken SVR, bunların yanında Kiev'in İttifak üyelerinden 9 bin 800 çok namlulu roketatar füzesi, 609 tanksavar mermisi ve 1 milyon 206 bin havan mermisi aldığını aktardı.
SVR, Batı tarafından tedarik edilen askeri teçhizatın büyük bölümünün Rus güçleri tarafından imha edildiğini vurguladı.