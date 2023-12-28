https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-ukrayna-ihalari-nedeniyle-zaporojye-ngs-icin-risk-devam-ediyor-1079133709.html

Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor

Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna ordusunun sürekli olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T14:11+0300

2023-12-28T14:11+0300

2023-12-28T14:11+0300

ukrayna krizi

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

ukrayna

rusya

viyana

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Rusya'nın Viyana'daki daimi temsilcisi Ulyanov, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sürekli olarak Zaporojye NGS’ne İHA gönderip Energodar kentini de tehdit ettiğini, nükleer santrale yönelik risklerin devam ettiğini söyledi.Ulyanov, “Ukraynalılar, ‘kamikaze’ İHA’ları da dahil olmak üzere düzenli olarak, günde yaklaşık 20 adet İHA santral yönüne gönderiyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Muhafızlar çeşitli elektronik araçlar kullanarak söz konusu İHA'ları indiriyor veya uzaklaştırıyor, ancak bu hava araçları zaman zaman yakın alanlara düşerek patlamalar gerçekleştiriyor” diye konuştu.Ayrıca santral çalışanlarının ve ailelerinin yaşadığı Energodar kentine de saldırılar düzenlendiğine dikkat çeken Ulyanov, ancak santralin bulunduğu alana 20 Kasım 2022’den bu yana saldırı olmadığını sözlerine ekledi.Rus diplomat, “Riskler her zaman var ve biz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2022'de düzenli olarak santrali bombaladığını çok iyi hatırlıyoruz. Ancak bir noktada muhtemelen birileri onları uyardı, ya da kendileri bunun çok tehlikeli olduğu sonucuna vardı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-ordusunun-direnisi-baharda-sona-erebilir-1078642996.html

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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, rusya, viyana