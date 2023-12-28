Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor

Türkiye
Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Levent Karadağ: Yapay zekanın insanları işsiz bırakacağı korkusu var
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Atık suyu arıtıp içme suyuna dönüştürmek mümkün ama etik olarak bunu yapamayız'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı’nın gözünde Çin’in affedilemez suçu, farklı bir yolun mümkün olduğunu dünyaya göstermek oldu’
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
18:10
2 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
63 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:45
45 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
2023 değerlendirmesi ve yeni yılda asgari ücret
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-ukrayna-ihalari-nedeniyle-zaporojye-ngs-icin-risk-devam-ediyor-1079133709.html
Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor
Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna ordusunun sürekli olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T14:11+0300
2023-12-28T14:11+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
ukrayna
rusya
viyana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_0:147:2501:1553_1920x0_80_0_0_d0d44d7aec7c45fc27097a5e34fe9c9e.jpg
Rusya'nın Viyana'daki daimi temsilcisi Ulyanov, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sürekli olarak Zaporojye NGS’ne İHA gönderip Energodar kentini de tehdit ettiğini, nükleer santrale yönelik risklerin devam ettiğini söyledi.Ulyanov, “Ukraynalılar, ‘kamikaze’ İHA’ları da dahil olmak üzere düzenli olarak, günde yaklaşık 20 adet İHA santral yönüne gönderiyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Muhafızlar çeşitli elektronik araçlar kullanarak söz konusu İHA'ları indiriyor veya uzaklaştırıyor, ancak bu hava araçları zaman zaman yakın alanlara düşerek patlamalar gerçekleştiriyor” diye konuştu.Ayrıca santral çalışanlarının ve ailelerinin yaşadığı Energodar kentine de saldırılar düzenlendiğine dikkat çeken Ulyanov, ancak santralin bulunduğu alana 20 Kasım 2022’den bu yana saldırı olmadığını sözlerine ekledi.Rus diplomat, “Riskler her zaman var ve biz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2022'de düzenli olarak santrali bombaladığını çok iyi hatırlıyoruz. Ancak bir noktada muhtemelen birileri onları uyardı, ya da kendileri bunun çok tehlikeli olduğu sonucuna vardı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-ordusunun-direnisi-baharda-sona-erebilir-1078642996.html
zaporojye
ukrayna
rusya
viyana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_118:0:2382:1698_1920x0_80_0_0_f2927bf5d7e0a6426016c9ba8d78f215.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, rusya, viyana
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, rusya, viyana

Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor

14:11 28.12.2023
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
Abone ol
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna ordusunun sürekli olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) insansız hava araçları (İHA) gönderip Energodar kentini de tehdit ettiğini, nükleer santrale yönelik risklerin devam ettiğini belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki daimi temsilcisi Ulyanov, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sürekli olarak Zaporojye NGS’ne İHA gönderip Energodar kentini de tehdit ettiğini, nükleer santrale yönelik risklerin devam ettiğini söyledi.
Ulyanov, “Ukraynalılar, ‘kamikaze’ İHA’ları da dahil olmak üzere düzenli olarak, günde yaklaşık 20 adet İHA santral yönüne gönderiyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Muhafızlar çeşitli elektronik araçlar kullanarak söz konusu İHA'ları indiriyor veya uzaklaştırıyor, ancak bu hava araçları zaman zaman yakın alanlara düşerek patlamalar gerçekleştiriyor” diye konuştu.
Ayrıca santral çalışanlarının ve ailelerinin yaşadığı Energodar kentine de saldırılar düzenlendiğine dikkat çeken Ulyanov, ancak santralin bulunduğu alana 20 Kasım 2022’den bu yana saldırı olmadığını sözlerine ekledi.
Rus diplomat, “Riskler her zaman var ve biz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2022'de düzenli olarak santrali bombaladığını çok iyi hatırlıyoruz. Ancak bir noktada muhtemelen birileri onları uyardı, ya da kendileri bunun çok tehlikeli olduğu sonucuna vardı” ifadelerini kullandı.
Zaporojye Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
Ukrayna krizi
'Ukrayna ordusunun direnişi baharda sona erebilir'
20 Aralık, 13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала