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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/lugansk-ukrayna-ordusu-ingiliz-yapimi-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirdi-1071119756.html
Lugansk: Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdı
Lugansk: Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdı
Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna'nın Lugansk'a İngiliz yapımı Storm... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T14:12+0300
2023-05-15T14:12+0300
ukrayna krizi
storm shadow
ingiltere
ukrayna
rusya
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Ukraynalı güçlerin bu sabah saatlerinde Lugansk'a füze saldırısı düzenlediğini belirten temsilcilik, kentteki hedeflere 2 Storm Shadow füzesi atıldığını kaydetti.Eski askeri havacılık okulunun bir katının hasar aldığını aktaran temsilcilik, 7 meskun binanın camlarının kırıldığını, 1 idari binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü belirtti.LHC'nin eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bu sabah yaptığı açıklamada, Lugansk'taki tren garı yakınında 2 patlama yaşandığını, saldırının hedefinde eski askeri havacılık okulunun olabileceğini söylemişti.İngiltere, bu hafta Kiev'e Storm Shadow tipi uzun menzilli füze verme kararını aldığını duyurmuş ve Ukrayna'ya Rusya topraklarına ulaşabilecek kapasitede uzun menzilli füze göndereceğini açıklayan ilk ülke olmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz yapımı Storm Shadow füzesinin vurulduğunu ilk kez duyurduRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma araçlarının son 24 saatte 7 HARM füzesini, 1 uzun menzilli Storm Shadow kruz füzesini ve ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 10 havan mermisini vurduğunu bildirdi.Böylece Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği bir Storm Shadow füzesinin vurulduğunu ilk kez duyurdu.İngiltere gelecek aylarda Ukrayna'ya yeni askeri yardım gönderecek Bu arada İngiliz hükümeti, İngiltere’nin Ukrayna'ya uçaksavar füzeleri ve saldırı İHA’ları içeren yeni askeri yardım paketinin önümüzdeki aylarda teslim edileceğini açıkladı. Hükümetin resmi sitesinde yapılan açıklamada, “Ukrayna karşıtlığını yoğunlaştırmaya hazırlanırken tüm bunlar önümüzdeki aylarda teslim edilecek” ifadelerine yer verildi. ‘İngiltere, Ukrayna pilotlarını eğitmeye başlayacak ve F-16 savaş uçaklarının Kiev'e teslimi üzerinde çalışıyor’ İngiliz hükümetinden yapılan açıklamanın metninde ayrıca İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pilotlarına yazın eğitim vermeye başlayacağı, ayrıca Kiev’e F-16 savaş uçaklarının olası tesliminin imkanları üzerine diğer ülkelerle çalışmalara devam edeceği ifade edildi. “Bu yaz döneminde Ukraynalı pilot gruplarının temel eğitimlerini tamamlamaları için ilk uygulamalı uçuş aşamasına başlayacağız” denilen açıklama, şöyle devam etti: “Bu eğitim, İngiltere'nin Ukrayna'nın tercih ettiği F16 savaş uçaklarını tedarik etmek için diğer ülkelerle birlikte çalışma çabalarıyla birlikte devam ediyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230513/ukrayna-ordusu-uzun-menzilli-storm-shadow-fuzeleriyle-ilk-saldirilarini-gerceklestirdi-1071032842.html
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storm shadow, ingiltere, ukrayna, rusya

Lugansk: Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdı

14:12 15.05.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLStorm Shadow
Storm Shadow - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna'nın Lugansk'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Ukraynalı güçlerin bu sabah saatlerinde Lugansk'a füze saldırısı düzenlediğini belirten temsilcilik, kentteki hedeflere 2 Storm Shadow füzesi atıldığını kaydetti.

Eski askeri havacılık okulunun bir katının hasar aldığını aktaran temsilcilik, 7 meskun binanın camlarının kırıldığını, 1 idari binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü belirtti.

LHC'nin eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bu sabah yaptığı açıklamada, Lugansk'taki tren garı yakınında 2 patlama yaşandığını, saldırının hedefinde eski askeri havacılık okulunun olabileceğini söylemişti.
İngiltere, bu hafta Kiev'e Storm Shadow tipi uzun menzilli füze verme kararını aldığını duyurmuş ve Ukrayna'ya Rusya topraklarına ulaşabilecek kapasitede uzun menzilli füze göndereceğini açıklayan ilk ülke olmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz yapımı Storm Shadow füzesinin vurulduğunu ilk kez duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma araçlarının son 24 saatte 7 HARM füzesini, 1 uzun menzilli Storm Shadow kruz füzesini ve ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 10 havan mermisini vurduğunu bildirdi.

Böylece Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği bir Storm Shadow füzesinin vurulduğunu ilk kez duyurdu.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu, uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle ilk saldırılarını gerçekleştirdi
13 Mayıs, 14:37

İngiltere gelecek aylarda Ukrayna'ya yeni askeri yardım gönderecek

Bu arada İngiliz hükümeti, İngiltere’nin Ukrayna'ya uçaksavar füzeleri ve saldırı İHA’ları içeren yeni askeri yardım paketinin önümüzdeki aylarda teslim edileceğini açıkladı.
Hükümetin resmi sitesinde yapılan açıklamada, “Ukrayna karşıtlığını yoğunlaştırmaya hazırlanırken tüm bunlar önümüzdeki aylarda teslim edilecek” ifadelerine yer verildi.

‘İngiltere, Ukrayna pilotlarını eğitmeye başlayacak ve F-16 savaş uçaklarının Kiev'e teslimi üzerinde çalışıyor’

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamanın metninde ayrıca İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pilotlarına yazın eğitim vermeye başlayacağı, ayrıca Kiev’e F-16 savaş uçaklarının olası tesliminin imkanları üzerine diğer ülkelerle çalışmalara devam edeceği ifade edildi.
“Bu yaz döneminde Ukraynalı pilot gruplarının temel eğitimlerini tamamlamaları için ilk uygulamalı uçuş aşamasına başlayacağız” denilen açıklama, şöyle devam etti: “Bu eğitim, İngiltere'nin Ukrayna'nın tercih ettiği F16 savaş uçaklarını tedarik etmek için diğer ülkelerle birlikte çalışma çabalarıyla birlikte devam ediyor.”
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