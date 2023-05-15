https://sputniknews.com.tr/20230515/lugansk-ukrayna-ordusu-ingiliz-yapimi-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirdi-1071119756.html

Lugansk: Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdı

Lugansk: Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdı

Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna'nın Lugansk'a İngiliz yapımı Storm... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:12+0300

2023-05-15T14:12+0300

2023-05-15T14:12+0300

ukrayna krizi

storm shadow

ingiltere

ukrayna

rusya

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Ukraynalı güçlerin bu sabah saatlerinde Lugansk'a füze saldırısı düzenlediğini belirten temsilcilik, kentteki hedeflere 2 Storm Shadow füzesi atıldığını kaydetti.Eski askeri havacılık okulunun bir katının hasar aldığını aktaran temsilcilik, 7 meskun binanın camlarının kırıldığını, 1 idari binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü belirtti.LHC'nin eski Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bu sabah yaptığı açıklamada, Lugansk'taki tren garı yakınında 2 patlama yaşandığını, saldırının hedefinde eski askeri havacılık okulunun olabileceğini söylemişti.İngiltere, bu hafta Kiev'e Storm Shadow tipi uzun menzilli füze verme kararını aldığını duyurmuş ve Ukrayna'ya Rusya topraklarına ulaşabilecek kapasitede uzun menzilli füze göndereceğini açıklayan ilk ülke olmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz yapımı Storm Shadow füzesinin vurulduğunu ilk kez duyurduRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma araçlarının son 24 saatte 7 HARM füzesini, 1 uzun menzilli Storm Shadow kruz füzesini ve ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 10 havan mermisini vurduğunu bildirdi.Böylece Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği bir Storm Shadow füzesinin vurulduğunu ilk kez duyurdu.İngiltere gelecek aylarda Ukrayna'ya yeni askeri yardım gönderecek Bu arada İngiliz hükümeti, İngiltere’nin Ukrayna'ya uçaksavar füzeleri ve saldırı İHA’ları içeren yeni askeri yardım paketinin önümüzdeki aylarda teslim edileceğini açıkladı. Hükümetin resmi sitesinde yapılan açıklamada, “Ukrayna karşıtlığını yoğunlaştırmaya hazırlanırken tüm bunlar önümüzdeki aylarda teslim edilecek” ifadelerine yer verildi. ‘İngiltere, Ukrayna pilotlarını eğitmeye başlayacak ve F-16 savaş uçaklarının Kiev'e teslimi üzerinde çalışıyor’ İngiliz hükümetinden yapılan açıklamanın metninde ayrıca İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pilotlarına yazın eğitim vermeye başlayacağı, ayrıca Kiev’e F-16 savaş uçaklarının olası tesliminin imkanları üzerine diğer ülkelerle çalışmalara devam edeceği ifade edildi. “Bu yaz döneminde Ukraynalı pilot gruplarının temel eğitimlerini tamamlamaları için ilk uygulamalı uçuş aşamasına başlayacağız” denilen açıklama, şöyle devam etti: “Bu eğitim, İngiltere'nin Ukrayna'nın tercih ettiği F16 savaş uçaklarını tedarik etmek için diğer ülkelerle birlikte çalışma çabalarıyla birlikte devam ediyor.”

https://sputniknews.com.tr/20230513/ukrayna-ordusu-uzun-menzilli-storm-shadow-fuzeleriyle-ilk-saldirilarini-gerceklestirdi-1071032842.html

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