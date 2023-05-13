https://sputniknews.com.tr/20230513/ukrayna-ordusu-uzun-menzilli-storm-shadow-fuzeleriyle-ilk-saldirilarini-gerceklestirdi-1071032842.html
Ukrayna ordusu, uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle ilk saldırılarını gerçekleştirdi
Ukrayna ordusu, uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle ilk saldırılarını gerçekleştirdi
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 12 Mayıs'ta Lugansk'a yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri ile ADM-160B MALD füzesi kullandığı bildirildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T14:37+0300
2023-05-13T14:37+0300
2023-05-13T14:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
füze
saldırı
lugans halk cumhuriyeti
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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna'daki Savaş Suçlarıyla İlgili Sorunların Kontrol ve Koordinasyonu Ortak Merkezi temsilciliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, 12 Mayıs'ta Lugansk'a yapılan füze saldırısının İngiliz-Fransız üretimi Storm Shadow seyir füzeleriyle gerçekleştirildi belirtildi.Açıklamada, “Güncellenen bilgilere göre, 12 Mayıs 2023'te Lugansk kentine düzenlenen füze saldırısında Ukrayna silahlı oluşumları iki adet Storm Shadow seyir füzesi (İngiliz-Fransız üretimi) ve bir adet ADM-160B MALD füzesi (ABD yapımı) kullandı” denildi.Daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk’a yönelik füze saldırısında Ukrayna yapımı ‘Grom’ füzeleri kullandığı bilgisi geçmişti.
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ukrayna, rusya, füze, saldırı, lugans halk cumhuriyeti
ukrayna, rusya, füze, saldırı, lugans halk cumhuriyeti
Ukrayna ordusu, uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle ilk saldırılarını gerçekleştirdi
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 12 Mayıs'ta Lugansk'a yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri ile ADM-160B MALD füzesi kullandığı bildirildi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna'daki Savaş Suçlarıyla İlgili Sorunların Kontrol ve Koordinasyonu Ortak Merkezi temsilciliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, 12 Mayıs'ta Lugansk'a yapılan füze saldırısının İngiliz-Fransız üretimi Storm Shadow seyir füzeleriyle gerçekleştirildi belirtildi.
Açıklamada, “Güncellenen bilgilere göre, 12 Mayıs 2023'te Lugansk kentine düzenlenen füze saldırısında Ukrayna silahlı oluşumları iki adet Storm Shadow seyir füzesi (İngiliz-Fransız üretimi) ve bir adet ADM-160B MALD füzesi (ABD yapımı) kullandı” denildi.
Daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk’a yönelik füze saldırısında Ukrayna yapımı ‘Grom’ füzeleri kullandığı bilgisi geçmişti.